Vastu Tips: मेन डोर पर आपने भी लगाए हैं ऐसे पौधे, तो घर के कोने कोने से बह जाएगा धन, घेर लेंगी बीमारियां!
धर्म

Vastu Tips: मेन डोर पर आपने भी लगाए हैं ऐसे पौधे, तो घर के कोने कोने से बह जाएगा धन, घेर लेंगी बीमारियां!

Indoor Plants for Vastu: वास्तु शास्त्र में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि घर के मुख्य द्वार पर कौन से पौधे लगाएं और किन पौधों को बिल्कुल न रखें ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो सके. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 15, 2025, 03:47 PM IST
Vastu tips for home
Vastu tips for home

Vastu shastra plants for home: घर के मुख्य द्वार से ही किसी भी घर में उर्जा का प्रवेश होता है. हां कुछ वास्तु उपायों के जरिए यह निर्धारित करना थोड़ा आसान है कि आखिर घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवेश होगा या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा. वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर के मुख्य दरवाजे के पास रखा गया पौधा घर के वातावरण को तय कर सकता है. ऐसे में जरूरी है कि सही पौधे को ही मुख्यद्वार पर लगाएं ताकि आपके जीवन पर इसका शुभ और सकारात्मक प्रभाव पड़े. आइए जानें किस तरह के पौधे को घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल न रखें.

मुख्य द्वार पर कांटेदार पौधे न रखें
गुलाब या कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे को घर के मुख्य द्वार पर न लगाएं. वास्तु अनुसार इसे घर के लिए शुभ नहीं माना जाता है. नुकीले कांटेदार पौध मुख्य द्वार पर जब होते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है. घर में तनाव, मनमुटाव और मानसिक अशांति फैली रहती है. ऐसे में कांटेदार पौधे को घर के अंदर या मेन डोर के पास न रखें. खुली जगह जैसे बालकनी या छत पर इसे रखें. 

मुख्य द्वार पर सूखे या मरे पौधे न रखें
घर के मुख्य द्वार पर सूखे या मरे हुए पौधे न रखें. इससे घर में नकारात्मकता का प्रवेश होता है. घर में उदासी फैल जाती है और हर काम में रुकावटें आती हैं. प्रगति रुक जाती है. घर के पास लगे हमेशा हरे-भरे और ताजा पौधे ही रखें. पौधा सूखने पर इस जल्द हटा दें.

मुख्य द्वार पर इमली और कपास के पौधे न रखें
मुख्य द्वार पर इमली और कपास के पौधे न रखें, इससे घर का वास्तु खराब होता है. इमली का पौधा या पेड़ नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और मानसिक तनाव पैदा करता है. वहीं जब इसे मेन डोर के सामने लगते हैं तो इससे भी नकारात्मकता फैलती है. कपास का पौधा मृत्यु व खर्च बढ़ाने से संबंधित है. घर के प्रवेश द्वार पर इसे कतई नहीं रखना चाहिए.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- स्पष्ट केतु का पूर्वाफाल्गुनी द्वितीय पद में गोचर, इन 3 राशि वालों को मालामाल करेगा छाया ग्रह, अकूत संपत्ति पाएंगे जातक

और पढ़ें- Pitru Paksha Niyam: पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, बचे हुए दिनों में न करें ये 5 काम!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...

vastu tips

