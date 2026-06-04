Tips for Prosperity: अगर चाहते हैं घर में हमेशा बनी रही सुख-समृद्धि, तो कभी ना करें ये 5 काम

Works Never None in Home: ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं, जिन्हें करने से धन के साथ-साथ सुख-समृद्धि भी नष्ट हो जाती है. ये कार्य दैनिक जीवन से जुड़े हैं. आमतौर पर लोग इन कार्यों को ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं. हालांकि, उस वक्त तो उन्हें नुकसान का पता नहीं चलता, मगर कुछ समय बाद बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है. अगर आप भी जाने-अनजाने में ये काम करते हैं, तो तत्काल दूरी बना लें क्योंकि ऐसा नहीं करने पर खून-पसीने की कमाई भी पानी की तरह बह सकता है. आइए, जानते हैं ऐसे पांच कार्यों के बारे में, जिन्हें करने से घर-परिवार में सुख-शांति और समृद्धि स्थापित नहीं हो पाती.

घर में न ले जाएं गंदे जूते-चप्पल

शास्त्रों के अनुसार, घर में कभी भी गंदे जूते या चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग गंदे जूते-चप्पल पहनकर घर में चले जाते हैं. दरअसल जूते-चप्पल की गंदगी से घर का वास्तु बिगड़ जाता है. इसकी वजह से परिवार में कलह, अशांति और धन संकट इत्यादि बने रहते हैं. ऐसे में हर जब कभी भी आप बाहर से आएं तो इन्हें खोलकर ही घर में पैर रखें. अगर किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं कर सकते तो पायदान पर जूते-चप्पल को अच्छी तरह से साफ करें फिर घर में कदम बढ़ाएं.

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, चिकन में भी गंदे चप्पल या जूते पहनकर ना जाएं. किचन में गंदे चप्पल-जूते ले जाने से बृहस्पति ग्रह की दशा बिगड़ती है. साथ ही, कुंडली का बृहस्पति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह प्रतिकूल प्रभाव डालता है. बृहस्पति की दशा बिगड़ने पर 18 वर्षों तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

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धैर्यहीनता और असंतोष को पनपने ना दें

धैर्यहीनता और असंतोष दो ऐसी चीजें हैं, जिनकी वजह से केतु ग्रह हावी होने लगता है. एक बार जब केतु की दशा खराब होती है, जो टेंशन, लड़ाई-झगड़े, धन हानि, पारिवारिक कलह और रिश्तों में दरार आने लगती है. इसके अलावा कोर्ट-कचहरी से जुड़े विवाद इत्यादि का सामना करना पड़ता है. इसलिए, कभी भी असंतोष और धैर्यहीनता को हावी नहीं होने देना चाहिए. अगर जीवन में यह स्थित बन रही है, तो अधिक से अधिक अपने इष्ट का ध्यान करें. इसके साथ ही अपने पास हमेशा पीला कपड़ा या कोई पीली वस्तु रखें. इससे धीरे-धीरे केतु का प्रभाव खत्म हो जाता है.

ना करें दूध के जुड़ी यह गलती

कई बार घर में मेहमान के साथ-साथ छोटे बच्चे भी आते हैं. कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग बच्चों से दूध को छुपाकर रखते हैं. दरअसल ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे कुंडली का चंद्रमा खराब होता है. जब कुंडली का चंद्र ग्रह बिगड़ता है, तो परिवार के सदस्यों में अनेक प्रकार की मानसिक विकृतियां आने लगती हैं. अतिथि के रूप में आए छोटे बच्चों को दूध देने से परिवार खुशहाल रहता है.

कुत्ते को ना मारे लात

कुछ लोगों की आदत होती है कि सड़क चलते कुत्ते को लात मार देते हैं. ऐसा करना बेहद नुकसानदेह है क्योंकि उसे लात मारने से विवाह में अड़चने आती हैं. इसके अलावा इससे शादीशुदा जिंदगी में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कुत्ते को मारने के बजाय उसे जूते-चप्पल खोलकर डरा सकते हैं या फिर उस पर पानी छिड़ककर भगा सकते हैं. कुत्ता काल भैरव का वाहन है. इसलिए उसे मारने से भैरव की नाराजगी का सामना करना पड़ता है.

घर में चीखकर ना करें बात

अक्सर घरों में देखा-सुना जाता है कि लोग अनावश्यक चीख-चीखकर बात करते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर में चिल्लाकर या अनावश्यक ऊंची आवाज में बच्चों को डांटने से गुरु ग्रह की स्थिति बहुत खराब हो जाती है. इस स्थिति में लाख कोशिश करने के बाद भी बरकत नहीं होती.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)