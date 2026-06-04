Advertisement
trendingNow13237511
Hindi Newsधर्मTips for Prosperity: अगर चाहते हैं घर में हमेशा बनी रही सुख-समृद्धि, तो कभी ना करें ये 5 काम

Tips for Prosperity: अगर चाहते हैं घर में हमेशा बनी रही सुख-समृद्धि, तो कभी ना करें ये 5 काम

Tips for Prosperity: शास्त्रों के अनुसार, कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए. ये काम न सिर्फ घर की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ते हैं, बल्कि बरकत पर भी बुरा असर डालते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jun 04, 2026, 01:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tips for Prosperity: अगर चाहते हैं घर में हमेशा बनी रही सुख-समृद्धि, तो कभी ना करें ये 5 काम

Works Never None in Home: ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं, जिन्हें करने से धन के साथ-साथ सुख-समृद्धि भी नष्ट हो जाती है. ये कार्य दैनिक जीवन से जुड़े हैं. आमतौर पर लोग इन कार्यों को ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं. हालांकि, उस वक्त तो उन्हें नुकसान का पता नहीं चलता, मगर कुछ समय बाद बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है. अगर आप भी जाने-अनजाने में ये काम करते हैं, तो तत्काल दूरी बना लें क्योंकि ऐसा नहीं करने पर खून-पसीने की कमाई भी पानी की तरह बह सकता है. आइए, जानते हैं ऐसे पांच कार्यों के बारे में, जिन्हें करने से घर-परिवार में सुख-शांति और समृद्धि स्थापित नहीं हो पाती. 

घर में न ले जाएं गंदे जूते-चप्पल

शास्त्रों के अनुसार, घर में कभी भी गंदे जूते या चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग गंदे जूते-चप्पल पहनकर घर में चले जाते हैं. दरअसल जूते-चप्पल की गंदगी से घर का वास्तु बिगड़ जाता है. इसकी वजह से परिवार में कलह, अशांति और धन संकट इत्यादि बने रहते हैं. ऐसे में हर जब कभी भी आप बाहर से आएं तो इन्हें खोलकर ही घर में पैर रखें. अगर किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं कर सकते तो पायदान पर जूते-चप्पल को अच्छी तरह से साफ करें फिर घर में कदम बढ़ाएं.

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, चिकन में भी गंदे चप्पल या जूते पहनकर ना जाएं. किचन में गंदे चप्पल-जूते ले जाने से बृहस्पति ग्रह की दशा बिगड़ती है. साथ ही, कुंडली का बृहस्पति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह प्रतिकूल प्रभाव डालता है. बृहस्पति की दशा बिगड़ने पर 18 वर्षों तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

धैर्यहीनता और असंतोष को पनपने ना दें

 धैर्यहीनता और असंतोष दो ऐसी चीजें हैं, जिनकी वजह से केतु ग्रह हावी होने लगता है. एक बार जब केतु की दशा खराब होती है, जो टेंशन, लड़ाई-झगड़े, धन हानि, पारिवारिक कलह और रिश्तों में दरार आने लगती है. इसके अलावा कोर्ट-कचहरी से जुड़े विवाद इत्यादि का सामना करना पड़ता है. इसलिए, कभी भी असंतोष और धैर्यहीनता को हावी नहीं होने देना चाहिए. अगर जीवन में यह स्थित बन रही है, तो अधिक से अधिक अपने इष्ट का ध्यान करें. इसके साथ ही अपने पास हमेशा पीला कपड़ा या कोई पीली वस्तु रखें. इससे धीरे-धीरे केतु का प्रभाव खत्म हो जाता है.

ना करें दूध के जुड़ी यह गलती 

कई बार घर में मेहमान के साथ-साथ छोटे बच्चे भी आते हैं. कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग बच्चों से दूध को छुपाकर रखते हैं. दरअसल ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे कुंडली का चंद्रमा खराब होता है. जब कुंडली का चंद्र ग्रह बिगड़ता है, तो परिवार के सदस्यों में अनेक प्रकार की मानसिक विकृतियां आने लगती हैं. अतिथि के रूप में आए छोटे बच्चों को दूध देने से परिवार खुशहाल रहता है. 

कुत्ते को ना मारे लात

कुछ लोगों की आदत होती है कि सड़क चलते कुत्ते को लात मार देते हैं. ऐसा करना बेहद नुकसानदेह है क्योंकि उसे लात मारने से विवाह में अड़चने आती हैं. इसके अलावा इससे शादीशुदा जिंदगी में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कुत्ते को मारने के बजाय उसे जूते-चप्पल खोलकर डरा सकते हैं या फिर उस पर पानी छिड़ककर भगा सकते हैं. कुत्ता काल भैरव का वाहन है. इसलिए उसे मारने से भैरव की नाराजगी का सामना करना पड़ता है.

घर में चीखकर ना करें बात

अक्सर घरों में देखा-सुना जाता है कि लोग अनावश्यक चीख-चीखकर बात करते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर में चिल्लाकर या अनावश्यक ऊंची आवाज में बच्चों को डांटने से गुरु ग्रह की स्थिति बहुत खराब हो जाती है. इस स्थिति में लाख कोशिश करने के बाद भी बरकत नहीं होती.

यह भी पढ़ें: पुरुषोत्तम मास के 19 वें दिन गुरुवार का शुभ संयोग, वो 5 काम जो दिलाएंगे भगवान विष्णु की विशेष कृपा 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

tips for prosperity

Trending news

आग या दुर्घटना में हो जाए पूरे परिवार की मौत, तो कौन-कौन संपत्ति का होता है हकदार?
Malviya Nagar fire
आग या दुर्घटना में हो जाए पूरे परिवार की मौत, तो कौन-कौन संपत्ति का होता है हकदार?
जिम में भी शरीयत के नियम! 'इस्लाम-फ्रेंडली फिटनेस सेंटर' को लेकर क्यों छिड़ी है बहस?
Kerala
जिम में भी शरीयत के नियम! 'इस्लाम-फ्रेंडली फिटनेस सेंटर' को लेकर क्यों छिड़ी है बहस?
72 घंटों की छापेमारी, स्पेशल सेल और... महाराष्ट्र से दबोचा गया हुजैफा
Mumbai News
72 घंटों की छापेमारी, स्पेशल सेल और... महाराष्ट्र से दबोचा गया हुजैफा
एक झटके में केरल आया मानसून, अब तक बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा था?
Monsoon 2026
एक झटके में केरल आया मानसून, अब तक बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा था?
मैंगो लवर्स जरूर पढ़ें! गुजरात में पकड़ा गया कीड़ों से रेंगता 2000 KG आमों का जखीरा
Gujarat
मैंगो लवर्स जरूर पढ़ें! गुजरात में पकड़ा गया कीड़ों से रेंगता 2000 KG आमों का जखीरा
एक हफ्ते बाद पीएम मोदी बनाने जा रहे अनोखा रिकॉर्ड, पंडित नेहरू भी रह जाएंगे पीछे
Narendra Modi
एक हफ्ते बाद पीएम मोदी बनाने जा रहे अनोखा रिकॉर्ड, पंडित नेहरू भी रह जाएंगे पीछे
TMC के पूर्व विधायक के घर NIA की छापेमारी, हिरासत में लिया गया शौकत मोल्ला का बेटा
Saokat Molla
TMC के पूर्व विधायक के घर NIA की छापेमारी, हिरासत में लिया गया शौकत मोल्ला का बेटा
बंगाल में TMC की दरार, दिल्ली में BJP की बहार? संसद के गणित पर टिकी असली लड़ाई
West Bengal news
बंगाल में TMC की दरार, दिल्ली में BJP की बहार? संसद के गणित पर टिकी असली लड़ाई
ईंटों से खिड़कियां तोड़ने लगे... होटल में रुके लोगों को बचाने ये सबसे पहले पहुंचे थे
Delhi Fire
ईंटों से खिड़कियां तोड़ने लगे... होटल में रुके लोगों को बचाने ये सबसे पहले पहुंचे थे
कर्नाटक में 'संकटमोचक' DK बने मुख्यमंत्री, आखिर क्यों उड़ गई है BJP की उड़ गई नींद?
dk Shivkumar
कर्नाटक में 'संकटमोचक' DK बने मुख्यमंत्री, आखिर क्यों उड़ गई है BJP की उड़ गई नींद?