Vastu Tips For Shivling: घर में रखना है शिवलिंग? तो जान लें आकार और दिशा से जुड़े ये वास्तु नियम

Vastu Tips For Shivling Niyam: अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो आपको इससे जुड़े कई नियमों को जान लेना चाहिए. जैसे घर के शिवलिंग का आकार उनकी दिशा और उसकी सही जगह क्या होनी चाहिए. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 04, 2025, 12:53 PM IST
Vastu Tips For Shivling: हिंदू शास्त्र में शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है जिसकी विशेष अर्चना करने का विधान है. ज्यादातर बार शिवलिंग की पूजा मंदिर जातक की जाती है लेकिन कई बार लोग घर में भी शिवलिंग को स्थापित करते है. लेकिन क्या आप जानते हैं घरमें शिवलिंग को स्थापित करने को लेकर कई नियम है जिनको जानना जरूरी है नहीं तो घर और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि घर का शिवलिंग कैसा होना चाहिए. इसका आकार और इसकी दिशा क्या होनी चाहिए. आइए शिवलिंग को घर में स्थापित करने के वास्तु नियम क्या हैं जानें.

शिवलिंग की सही दिशा क्या है
वास्तु अनुसार घर में शिवलिंग स्थापित करने के लिए दो दिशाओं को सही बताया गया है. शिवलिंग को इस तरह से स्थापित करें कि पूजन करते समय भक्त का मुख पूर्व दिशा में हो और शिवलिंग पश्चिम दिशा में हो. जलधारी उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए. 

शिवलिंग का आकार कैसा होना चाहिए
घर में शिवलिंग स्थापित करना है तो उसके आकार का ध्यान रखें. वास्तु अनुसार शिवलिंग का आकार छोटा होना चाहिए. घर में रखे जाने वाले शिवलिंग का आकार एक अंगूठे के जितना होना अति शुभ और इससे बड़ा होना अशुभ माना जाता है.

एक घर में कितने शिवलिंग होने चाहिए
वास्तु अनुसार घर के मंदिर में शिवलिंग एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए. शिवलिंग उर्जा से भरा रहता है ऐसे में कई शिवलिंग होने से उर्जा बढ़ जाती है और इसे सहन कर पाना मुश्किल हो जाएगा.

किस तरह का शिवलिंग घर ले आएं
वास्तु अनुसार नर्मदा नदी में मिले पत्थर से बने शिवलिंग को घर में रखें. इसे बहुत शुभ माना जाता है. हालांकि घर में धातु से बना शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं जैसै चांदी या तांबे का शिवलिंग जिसके चारों ओर सांप लिपटा हो. 

शिवलिंग की नियमित पूजा
अगर घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि शिवलिंग की नियमित रूप से विधि अनुसार पूजा अर्चना करें.नियमित स्नान कराएं. जलहरी से लगातार जल गिरता रहे, हर दिन शिवलिंग पर चंदन से तिलक करें और जलाभिषेक करें. शिवलिंग पर कभी सिंदूर या हल्दी न चढ़ाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

