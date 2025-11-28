Vastu Shastra: जूते से जुड़े ये वास्तु नियम भूलकर भी न करें अनदेखा, नहीं तो देखते ही देखते बर्बाद हो जाएगा घर!

Vastu Tips For Shoes Effect On Life: वास्तु शास्त्र में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनको अनदेखा करने से जीवन में कई कष्ट और संकट आ सकते हैं. कुछ नियम तो ऐसे भी है जिनको न मानने से पूरे घर को वास्तु दोष घेर सकता है. इससे धन हानि से लेकर घर के सदस्यों को बीमारियां घेर सकती है. इस कड़ी में हम जूते से जुड़े विशेष वास्तु नियम जानेंगे जिनको फॉलो करके कई परेशानियों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं.

जूते से जुड़े वास्तु नियम

जूतों का हमारे व्यक्तित्व और हमारे पैरों से गहरा संबंध होता है. घर में गलत जगह जूते को रखना या किचन या पूजा घर में जूते लेकर जाना, सिरहने के नजदीक जूते रखना घर में अशांति, काम में रुकावट से लेकर नकारात्मकता के संचार का कारक बन सकता है. धन हानि हो सकता है.

किचन में न ले आएं जूते

जूता पहन अगर कोई व्यक्ति घर के किचन में जाता है तो उसका गुरु बृहस्पति ग्रह खराब होने लगता है. सेहत खराब होती है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है. जूते हों या बाहर पहनकर जाने वाली चप्पल हों किचन में पहनकर न जाएं.

बिस्तर के सिरहने जूते

कई लोग बाहर से जूते लाकर बिस्तर के नीचे या सिरहने के पास खोलते हैं. ऐसा करना घर के वास्तु पर बुरा असर डालता है. जूतों को एक तय झगह पर बेड से थोड़ा दूर रखें. नहीं तो मानसिक तनाव बड़ सकता है और समृद्धि घट सकती है.

जूतों की सफाई

जूतों से जुड़े सबसे जरूरी वास्तु नियम में से एक नियम ये है कि जूतों की सफाई करते रहें.गंदे जूते राहु के बुरे प्रभाव को बढ़ा सकता है. बुरी ऊर्जा व्यक्ति को घेर सकती है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है और व्यक्ति आलसी और नशे में फंस सकता है.

फटे-पुराने जूते

फटे पुराने जूते शनि ग्रह और छाया ग्रह राहु के बुरे प्रभावों को बढ़ा सकते हैं. इससे व्यक्ति को मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट हो सकता है. जीवन की परेशानियां बढ़ सकती है. फटे जूते न पहने और इन्हें अच्छी स्थिति में ही रखें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

