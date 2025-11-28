Advertisement
trendingNow13022073
Hindi Newsधर्म

Vastu Shastra: जूते से जुड़े ये वास्तु नियम भूलकर भी न करें अनदेखा, नहीं तो देखते ही देखते बर्बाद हो जाएगा घर!

Vastu For Shoes: वास्तु शास्त्र के अनुसार जूता व्यक्तित्व से गहरा संबंध रखता है. फटे-पुराने जूते आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है. किचन में गंदे जूते लेकर जाना आपका भाग्य खराब कर सकता है. आइए जूते से जुड़े कुछ उपायों को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 28, 2025, 07:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips For Shoes
Vastu Tips For Shoes

Vastu Tips For Shoes Effect On Life: वास्तु शास्त्र में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनको अनदेखा करने से जीवन में कई कष्ट और संकट आ सकते हैं. कुछ नियम तो ऐसे भी है जिनको न मानने से पूरे घर को वास्तु दोष घेर सकता है. इससे धन हानि से लेकर घर के सदस्यों को बीमारियां घेर सकती है. इस कड़ी में हम जूते से जुड़े विशेष वास्तु नियम जानेंगे जिनको फॉलो करके कई परेशानियों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं.

जूते से जुड़े वास्तु नियम
जूतों का हमारे व्यक्तित्व और हमारे पैरों से गहरा संबंध होता है. घर में गलत जगह जूते को रखना या किचन या पूजा घर में जूते लेकर जाना, सिरहने के नजदीक जूते रखना घर में अशांति, काम में रुकावट से लेकर नकारात्मकता के संचार का कारक बन सकता है. धन हानि हो सकता है.

किचन में न ले आएं जूते
जूता पहन अगर कोई व्यक्ति घर के किचन में जाता है तो उसका गुरु बृहस्पति ग्रह खराब होने लगता है. सेहत खराब होती है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है. जूते हों या बाहर पहनकर जाने वाली चप्पल हों किचन में पहनकर न जाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

बिस्तर के सिरहने जूते
कई लोग बाहर से जूते लाकर बिस्तर के नीचे या सिरहने के पास खोलते हैं. ऐसा करना घर के वास्तु पर बुरा असर डालता है. जूतों को एक तय झगह पर बेड से थोड़ा दूर रखें. नहीं तो मानसिक तनाव बड़ सकता है और समृद्धि घट सकती है.

जूतों की सफाई
जूतों से जुड़े सबसे जरूरी वास्तु नियम में से एक नियम ये है कि जूतों की सफाई करते रहें.गंदे जूते राहु के बुरे प्रभाव को बढ़ा सकता है. बुरी ऊर्जा व्यक्ति को घेर सकती है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है और व्यक्ति आलसी और नशे में फंस सकता है.

फटे-पुराने जूते
फटे पुराने जूते शनि ग्रह और छाया ग्रह राहु के बुरे प्रभावों को बढ़ा सकते हैं. इससे व्यक्ति को मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट हो सकता है. जीवन की परेशानियां बढ़ सकती है. फटे जूते न पहने और इन्हें अच्छी स्थिति में ही रखें. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Gayatri Mantra Niyam: पीरियड्स में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं, जानिए इसके पीछे का तथ्य!

और पढ़ें- Astro Tips: दूल्हा-दुल्हन के सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भूलकर भी न दें ये गिफ्ट, शादी के सीजन में जानें क्या हैं वो चीजें!

और पढ़ें- Dhanu Sankranti 2025: इस साल कब है धनु संक्रांति? नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और सूर्यदेव की पूजा विधि!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

SIR: मैं महाबुर का अब्बू नहीं वो बांग्लादेशी... जियाद का खुलासा कैसे बना वोटर आईडी
Sir
SIR: मैं महाबुर का अब्बू नहीं वो बांग्लादेशी... जियाद का खुलासा कैसे बना वोटर आईडी
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे
Weather
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे
8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर
PM Modi
8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर
पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डॉक्टर लिस्टेड किए
Punjab
पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डॉक्टर लिस्टेड किए
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
karnataka
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
VIDEO: सैकड़ों फीट ऊपर हवा में खाना खा रहे थे सैलानी, अचानक अटकी गई सभी की सांसें
Kerala
VIDEO: सैकड़ों फीट ऊपर हवा में खाना खा रहे थे सैलानी, अचानक अटकी गई सभी की सांसें
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
Weather
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर
jammu kashmir news
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर
कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!
earthquake
कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!