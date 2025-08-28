Vastu Tips: स्टोर रूम में भूलकर भी न रखें ये चीजें, वरना होगी घर में धन हानि और घेर लेगी नकारात्मक ऊर्जा
Vastu Tips: स्टोर रूम में भूलकर भी न रखें ये चीजें, वरना होगी घर में धन हानि और घेर लेगी नकारात्मक ऊर्जा

Vastu Tips For Store Room: थोड़ी-सी सावधानी, नियमित सफाई और वास्तु नियमों का पालन करके इसे सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनाया जा सकता है। याद रखें – घर का हर कोना हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है और स्टोर रूम उन कोनों में से एक है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 28, 2025, 03:51 PM IST
Vastu Tips for store
Vastu Tips for store

Vastu Tips For: हमारे घर में स्टोर रूम वह जगह होती है, जहाँ हम अक्सर उपयोग न होने वाली या कम ज़रूरी वस्तुएँ रख देते हैं। लेकिन बहुत बार यह स्थान नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी बन जाता है। बिखरी हुई चीज़ें, गलत दिशा में बना स्टोर रूम, या अनुचित तरीके से रखी वस्तुएँ घर की खुशहाली पर असर डाल सकती हैं। यही कारण है कि कई बार बिना किसी स्पष्ट वजह के घर में तनाव, क्लेश, अनावश्यक खर्च और मानसिक अशांति बनी रहती है। वास्तुशास्त्र और परंपराओं में स्टोर रूम को विशेष महत्व दिया गया है। अगर इसे सही दिशा और नियमों के अनुसार बनाया जाए और समय-समय पर साफ-सुथरा रखा जाए, तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और परिवार में सुख-शांति बनाए रखता है।

स्टोर रूम क्यों बन जाता है नकारात्मक ऊर्जा का कारण?
अनावश्यक वस्तुओं का जमावड़ा – अक्सर लोग टूटी-फूटी या बेकार चीज़ों को स्टोर रूम में डालकर भूल जाते हैं। समय के साथ यह जगह कबाड़खाना बन जाती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
गलत दिशा – अगर स्टोर रूम दक्षिण-पश्चिम या ईशान कोण जैसी गलत दिशा में बना हो, तो यह घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और संबंधों पर नकारात्मक असर डाल सकता है।
सफाई की कमी – धूल, जाले और अंधेरा नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। गंदा और अव्यवस्थित स्टोर रूम पूरे घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है।
टूटी-फूटी वस्तुएँ – स्टोर रूम में रखी टूटी मूर्तियाँ, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, या खराब फर्नीचर अशुभ माने जाते हैं। ये घर में स्थिरता की बजाय रुकावट लाते हैं।

स्टोर रूम से जुड़ी वास्तु संबंधी महत्वपूर्ण बातें
सही दिशा: स्टोर रूम को घर के पश्चिम या दक्षिण दिशा में बनाना सबसे शुभ माना जाता है।
उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) से बचें: इस दिशा में स्टोर रूम रखने से घर की समृद्धि और शांति प्रभावित होती है।
बीच का स्थान (ब्रह्मस्थान): घर के बीच में स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा प्रवाह को रोक देता है।
दरवाज़े और खिड़की: स्टोर रूम में दरवाज़ा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, ताकि प्राकृतिक रोशनी और हवा अंदर आ सके।

स्टोर रूम की सफाई और व्यवस्था क्यों ज़रूरी है?
स्टोर रूम का प्रभाव सिर्फ घर की ऊर्जा पर ही नहीं, बल्कि परिवार के मानसिक और आर्थिक हालात पर भी पड़ता है। अगर यह जगह साफ-सुथरी और व्यवस्थित रहे, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है।
नियमित रूप से पुराने और बेकार सामान को निकालकर दान या नष्ट कर देना चाहिए।
जो चीज़ें लंबे समय तक काम में नहीं आतीं, उन्हें स्टोर करने के बजाय हटा देना ही बेहतर है।
भारी सामान दक्षिण या पश्चिम दिशा की दीवार पर रखें और हल्की वस्तुएँ उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें।

नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के आसान उपाय
नमक का प्रयोग – स्टोर रूम के एक कोने में कांच की कटोरी में थोड़ा सा सेंधा नमक रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है।
नियमित धूप-दीप – महीने में एक बार स्टोर रूम में धूपबत्ती या कपूर जलाकर वहाँ की ऊर्जा को शुद्ध करें।
नींबू और लौंग का उपाय – एक नींबू में चार लौंग लगाकर स्टोर रूम में रखने से नकारात्मकता कम होती है।
सकारात्मक प्रतीक – स्टोर रूम की दीवार पर ‘ॐ’, ‘स्वस्तिक’ या कोई सकारात्मक चित्र लगाने से वातावरण बेहतर होता है।
प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन – कोशिश करें कि स्टोर रूम में समय-समय पर हवा और धूप आती रहे।

किन वस्तुओं को स्टोर रूम में रखने से बचना चाहिए?
टूटी हुई मूर्तियाँ या धार्मिक चित्र
खराब या जला-झुलसा इलेक्ट्रॉनिक सामान
टूटी हुई बर्तन और काँच के टुकड़े
पुराने कपड़े जिन्हें लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया

खराब जूते-चप्पल
इन वस्तुओं को रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का जमाव होता है और घर के सदस्यों के बीच अनावश्यक तनाव और विवाद बढ़ सकते हैं।

स्टोर रूम और आर्थिक स्थिति का संबंध
कई बार घर के सदस्य महसूस करते हैं कि मेहनत के बावजूद धन का संचय नहीं हो रहा है। इसका एक कारण गलत दिशा में बना या गंदा स्टोर रूम भी हो सकता है। वास्तु के अनुसार, अगर स्टोर रूम में टूटी-फूटी वस्तुएँ और अव्यवस्था हो, तो यह धन के प्रवाह को रोक देता है। वहीं, साफ-सुथरा और सही दिशा में बना स्टोर रूम घर में समृद्धि और स्थिरता को आकर्षित करता है।

स्टोर रूम को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र कैसे बनाएं?
हर महीने सफाई और धूल झाड़ना ज़रूरी है।
उपयोगी और अनुपयोगी वस्तुओं को अलग-अलग रखें।
स्टोर रूम में कभी भी अंधेरा न रहने दें। रात में छोटी सी रोशनी या बल्ब जलाकर रखें।
अगर संभव हो तो स्टोर रूम में हरे पौधे (जैसे मनी प्लांट) रखें। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है।
समय-समय पर वहां सुगंधित अगरबत्ती या फूल रखें।

निष्कर्ष
स्टोर रूम सिर्फ एक भंडारण स्थान नहीं है, बल्कि घर की ऊर्जा का अहम हिस्सा है। अगर इसे अव्यवस्थित और गंदा छोड़ दिया जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा का घर बन जाता है, जो परिवार की खुशहाली और आर्थिक स्थिरता पर सीधा असर डालता है।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;