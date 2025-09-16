Vastu Tips: घर में गलत दिशा में टीवी रखना पड़ सकता है भारी, नेगेटिविटी फैले उससे पहले जान लें सही दिशा!

TV Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की हर चीज के लिए दिशा का प्रावधान किया है. हर देवता के निमित्त एक दिशा है. वास्तु शास्त्र में बताये गए नियमों के अनुसार घर और की चीजों की दिशा तय करने से वास्तु दोष नहीं लगता है. वहीं, अगर वास्तु नियमों की अनदेखी की जाए तो जीवन और घर को नकारात्मक घेर सकती है. जिसके प्रभाव से धन हानि, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं. इसी तरह घर में टीवी रखने की सही दिशा को जानना बहुत जरूरी है. इसके नियमों का पालन करना जरूरी है ताकि किसी तरह की समस्या या हानि का सामना न करना पड़े. आइए जानें घर में किस दिशा में टीवी को रखना चाहिए.

कौन सी दिशा है टीवी रखने के लिए सही

अगर आप एक छात्र है या ऑफिस काम पर जाते हैं तो आपको अपने घर में टीवी को पूर्व दिशा में रखना चाहिए. इस दिशा में टीवी रखने और देखते हैं जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है और काम में बाधाएं नहीं आती हैं.

टीवी की सही दिशा से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है

आर्थिक को मजबूत करने के लिए घर में टीवी को उत्तर दिशा में रखें. यह दिशा हमेशा से कुबेर देव की दिशा रही है ऐसे में जब इस ओर टीवी को रखते हैं तो समृद्धि घर में बनी रहती है और धन की दिक्कत दूर होती है.

बेडरूम में टीवी न रखें

वास्तु अनुसार बेडरूम में टीवी रखना सही नहीं बताया जाता है. इससे दंपत्ति में झगड़ा हो सकता है, तनाव पैदा हो सकता है. धन हानि की समस्या बढ़ सकती है. इसके लिए बेडरूम के बाहर हॉल में या ड्रॉइमग रूम में एक सही दिशा चुनकर वहां पर टीवी को रखें.

इस दिशा में न रखें टीवी

अपने घर में टीवी को कभी दक्षिण दिशा में न रखें, इससे घर में वास्तु दोष लग सकता है. दरअसल, दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा कहा गया है और जब इस दिशा में टीवी को रखते हैं तो जीवन में नकारात्मक घटनाएं होने लगती हैं. परिवार के सदस्यों में भी समस्याएं, मदभेद और झगड़ा बढ़ जाता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

