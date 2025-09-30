Advertisement
Hindi Newsधर्म

Vastu Tips: गलती से भी इन 4 चीजों को न रखें अलमारी में, घर को घेर सकती है घोर दरिद्रता!

Vastu Tips For Almirah: अलमारी में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए. आर्थिक तंगी से खुद को दूर रखने के लिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आखिर किन चीजों को अलमारी में न रखें. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 30, 2025, 07:12 PM IST
Vastu Tips For Almirah: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की एक एक चीज को लेकर कुछ कुछ नियम हैं और उसी नियम से घर के सामान को रखना चाहिए. घर में नकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए किसी भी सामान को सही जगह पर रखना चाहिए नहीं तो समस्याओं का अंत हो सकता है. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आखिर अलमारी को किस जगह पर रखें और कौन सी 4 चीजों को अलमारी में नहीं रखें.

अलमारी में न रखें ये चीजें
अलमारी में न रखें इत्र या परफ्यूम
अलमारी में भूलकर भी इत्र या परफ्यूम न रखें. इससे वास्तु दोष लगता है. अगर आपके अलमारी में खुशबूदार इत्र है तो यह आपके धन को बर्बाद कर सकता है. इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो सकती है.

अलमारी में न रखें शीशा
अगर आप भी अलमारी में शीशा रखते हैं या आपकी अलमारी में शीशा लगा है तो इससे वास्तु दोष लगता है. ऐसी अलमारी जिसमें शीशा लगा हो, बहुत अशुभ माना जाता है. घर की आर्थिक खराब होती है और दरीद्रता घर को घेरने लगती है. 

अलमारी में न रखें फटे या रद्दी कागज
अलमारी या तिजोरी में मां लक्ष्मी वास करती हैं. ऐसे में फटे या रद्दी कागजों को अलमारी में स्थान न दें. इससे माता लक्ष्मी रूठ सकती हैं और धन संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

अलमारी में न रखें काले रंग के कपड़े
वास्तु के अनुसार, अलमारी में काले रंग की चीजें न रखें, जैसे कोई काला पर्स या काला बैग. काले वस्त्र में पैसों को लपेटकर रखने की भूल भी न करें. इन सबसे धन हानि होता है और सुख के रास्ते बंद होते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;