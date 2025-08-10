Vastu Tips: कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं बढ़ रहा धन, तो आज से ही आजमाएं ये वास्तु उपाय

Vastu Tips for Wealth: वास्तु शास्त्र में धन रखने के स्थान को लेकर विशेषज्ञों के अलग-अलग विचार मिलते हैं. माना जाता है कि कुबेर, जो धन के देवता हैं, उनका स्थान उत्तर दिशा है. कई वास्तु विशेषज्ञ उत्तर दिशा को तिजोरी या धन रखने का सबसे शुभ स्थान मानते हैं. वहीं, कुछ वास्तु शास्त्र के जानकारों का मत है कि उत्तर दिशा में भारी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, इसलिए तिजोरी वहां रखना उचित नहीं है. उनके अनुसार तिजोरी या अलमारी का सर्वोत्तम स्थान दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) है. ऐसे भिन्न मतों के कारण कई लोग उलझन में पड़ जाते हैं. विद्वानों का कहना है कि ऐसे समय में मध्यमार्ग अपनाना सबसे उपयुक्त होता है. आइए जानते हैं कि क्या होता है मध्यमार्ग.

कमाया हुआ धन कब होता है हमारी संपत्ति

जब तक धन हमारे घर में सुरक्षित रूप से न आ जाए, तब तक उस पर हमारा पूर्ण अधिकार नहीं होता. कार्यस्थल पर रखा धन कई कारणों से खर्च हो सकता है, खो सकता है या चोरी हो सकता है. वास्तव में कमाया हुआ धन तभी हमारी संपत्ति कहलाता है, जब वह सभी खर्चों के बाद घर पहुंच जाए. इस दृष्टि से धन रखने के दो स्थान माने जाते हैं- पहला, जहां धन कमाया जाता है (जैसे दुकान या कार्यालय) और दूसरा, जहां उसे सुरक्षित रखा जाता है (घर).

कार्यस्थल पर धन का निरंतर लेन-देन होता है, जिससे वहां उसका वास्तविक लाभ या बचत तय नहीं हो पाता. सभी खर्च घटाने के बाद जो धन घर लाया जाता है, वही पूरी तरह हमारा होता है.

मध्यमार्ग का सिद्धांत

धन की इन दो स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तिजोरी के स्थान के लिए भी अलग नियम अपनाए जाते हैं. कार्यस्थल- दुकान या कार्यालय- जहां धन अर्जित होता है, वहां तिजोरी को उत्तर दिशा (कुबेर स्थान) में रखना शुभ माना जाता है. वहीं, घर में धन सुरक्षित रखने के लिए दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) में रखी तिजोरी या अलमारी को सबसे उपयुक्त माना जाता है. इस प्रकार विभिन्न मतों को संतुलित करते हुए मध्यमार्ग अपनाया जा सकता है.

