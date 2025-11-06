Advertisement
Vastu Tips: मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा कैसे स्थापित करें, घर की सकारात्मकता के लिए जानें वास्तु नियम!

God Ganesha Idol Vastu Tips: मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा को किस दिशा में और कैसे स्थापित करें, आइए इस बारे में विस्तार से जानें ताकि घर में सकारात्मक माहौल बना रहे और वास्तु दोष से छुटकारा मिल सके.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 06, 2025, 09:31 PM IST
Vastu Tips
Vastu Tips

Vastu Rules For God Ganesha idol: घर में भगवान की प्रतिमा को रखना शुभ तो होता है लेकिन अगर घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी हो तो इससे जुड़े वास्तु नियम को जानना बहुत जरूरी है. वास्तु से जुड़े कुछ नियमों पर अगर विशेष ध्यान दें तो घर में सकारात्मकता का संचार हो सकता है. आइए घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा रखने से जड़े वास्तु नियम को विस्तार से जान लें. 

गणेश जी की मूर्ति की दक्षिण दिशा
मान्यता है कि दक्षिण दिशा में गणेश जी की प्रतिमा का मुख न हो क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मकता का घर में संचार हो सकता है. मुख्य द्वार दक्षिण में हो तो प्रतिमा ऐसे लगाएं कि इनका मुख घर के भीतर की ओर हो. पश्चिम दिशा की ओर मुख करके गणेश जी की प्रतिमा न लगाएं. वास्तु अनुसार मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगाने के लिए उत्तर, पूर्व या ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को अति शुभ माना गया है.

गणेश जी की मूर्ति की पीठ किस ओर हो?
वास्तु अनुसार गणेश प्रतिमा की पीठ भूलकर भी घर के अंदर की ओर न हो. ऐसा होना अशुभ माना गया है. इससे घर में गरीबी आती है.

गणेश जी की मूर्ति कैसी हो?
वास्तु अनुसार मुख्य द्वार पर अगर गणेश जी बैठी हुई मुद्रा में लगाए तो घर में लाभ बना रहता है. घर में स्थिरता और शांति आती है. गणेश जी की खड़ी हुई मुद्रा में अगर प्रतिमा स्थापित करें तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है.

गणेश जी की मूर्ति कहां न रखें
वास्तु अनुसार गणेश जी की प्रतिमा को भूलकर भी शौचालय के पास या अशुद्ध जगह पर न लगाएं. इससे गणेश जी का अपमान होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. मुख्य द्वार पर अगर दीवार खुरदरी हो या साफ न हो, टूटी हुई हो दरार वाली हो तो गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर को लगाने से बचें. 

गणेश जी के सूंड़ से जुड़ा वास्तु
गणेश प्रतिमा की सूंड़ का सही दिशा में होना बहुत जरूरी है. घर के मुख्य द्वार पर बाईं ओर मुड़ी सूंड़ वाली गणेष जी की प्रतिमा को अगर स्थापित करें तो इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और सुख समृद्धि का घर में वास होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

