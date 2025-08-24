Vastu Tips: चाहिए धन और शांति का आशीर्वाद? तो पूजा घर में इस तरह रखें फूल, धूप और दीपक!
Advertisement
trendingNow12895217
Hindi Newsधर्म

Vastu Tips: चाहिए धन और शांति का आशीर्वाद? तो पूजा घर में इस तरह रखें फूल, धूप और दीपक!

Vastu Tips For Puja Room: धूपबत्ती वातावरण को पवित्र बनाती है। इसलिए, पूजा घर की सजावट और व्यवस्था करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। यह न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि घर के हर कोने को सकारात्मकता और समृद्धि से भर देगा।

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 24, 2025, 09:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips for diya in puja Ghar
Vastu Tips for diya in puja Ghar

Vastu Tips For Puja Samagri: हमारे घर का पूजा घर केवल एक साधारण स्थान नहीं होता, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। यहां रखी गई वस्तुएँ, जैसे फूल, धूपबत्ती और दीपक, हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वास्तु शास्त्र और धर्मग्रंथों में पूजा घर की विशेष महत्ता बताई गई है। यदि पूजा घर में वस्तुएं सही स्थान पर रखी जाएँ तो घर में धन, शांति और समृद्धि का आगमन होता है, वहीं गलत तरीके से रखने पर बाधाएँ और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि पूजा घर में फूल, धूपबत्ती और दीपक रखने के सही नियम क्या हैं और ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं।

पूजा घर में फूल रखने के नियम
फूल पूजा में पवित्रता और ताजगी का प्रतीक माने जाते हैं। भगवान को अर्पित किए गए फूल भक्ति का भाव प्रकट करते हैं और घर के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं।
ताजे फूलों का प्रयोग करें – पूजा घर में हमेशा ताजे और सुगंधित फूल चढ़ाएँ। मुरझाए या सूखे फूल नकारात्मकता का संकेत देते हैं और इन्हें पूजा घर में रखने से बचना चाहिए।
फूलों का रंग – पीले, लाल, गुलाबी और सफेद रंग के फूल पूजा के लिए शुभ माने जाते हैं। ये रंग ऊर्जा, शांति, प्रेम और सकारात्मकता का प्रतीक हैं।
रात को फूल न छोड़ें – शाम के बाद पूजा घर से फूल हटा देने चाहिए क्योंकि रात में मुरझाए हुए फूल घर की शांति में बाधा डालते हैं।
नियमित परिवर्तन करें – रोजाना सुबह नए फूल चढ़ाएँ और पुराने फूल तुरंत हटा दें।
फूलदान का स्थान – पूजा घर में फूल रखने के लिए तांबे या पीतल का पात्र सबसे उत्तम माना जाता है।

पूजा घर में दीपक रखने के नियम
दीपक को प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह न केवल अंधकार को दूर करता है बल्कि घर में सकारात्मक कंपन भी फैलाता है।
दीपक की दिशा – पूजा घर में दीपक हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जलाना शुभ माना गया है। इससे घर में समृद्धि आती है।
दीपक का प्रकार – तांबे, पीतल या मिट्टी का दीपक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चांदी का दीपक भी शुभता बढ़ाता है।
तेल या घी का चुनाव – घी का दीपक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम है, वहीं सरसों का तेल बुरी शक्तियों को दूर करता है।
बाती की संख्या – दीपक में एक या दो बाती जलाना शुभ होता है। दो बाती वाला दीपक सौभाग्य का संकेत देता है।
दीपक बुझाना अशुभ – दीपक को फूंक मारकर बुझाना अशुभ माना जाता है। इसे किसी फूल या चम्मच से धीरे-धीरे बुझाना चाहिए।
रात्रि में दीपक – सोने से पहले दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति बनाए रखता है।

Add Zee News as a Preferred Source

पूजा घर में धूपबत्ती रखने के नियम
धूपबत्ती वातावरण को पवित्र करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में सहायक होती है। इसकी सुगंध घर में सकारात्मकता फैलाती है।
धूपबत्ती की दिशा – धूपबत्ती को दीपक के पास, लेकिन बायीं ओर रखना शुभ माना गया है।
सुगंध का चयन – चंदन, गुलाब, लोहबान और कपूर की खुशबू पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ये मन को शांत करती हैं और घर के वातावरण को दिव्य बनाती हैं।
धूप का प्रयोग – पूजा के समय धूप अवश्य जलाएँ। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और वातावरण को ऊर्जा से भर देती है।
धूपबत्ती बुझाना – धूपबत्ती को बीच में बुझाना अशुभ माना जाता है। इसे पूरी तरह जलने दें।
धूपदान का महत्व – धूपबत्ती रखने के लिए धातु का धूपदान प्रयोग करें। इससे आग सुरक्षित रहती है और ऊर्जा का संतुलन भी बना रहता है।

पूजा घर में इन नियमों का पालन क्यों आवश्यक है?
पूजा घर के नियम केवल धार्मिक मान्यताएँ ही नहीं, बल्कि इनके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं।
फूल – ताजे फूलों की खुशबू मानसिक तनाव को कम करती है और घर का वातावरण शुद्ध बनाती है।
दीपक – दीपक की लौ से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह घर के हर कोने में शांति का संदेश देती है।
धूपबत्ती – इसकी सुगंधित धुआँ हवा को शुद्ध करता है और कीटाणुओं को दूर करता है।
यदि ये सभी वस्तुएँ सही तरीके से रखी जाएँ तो घर में धन, शांति, सुख और समृद्धि का आगमन होता है।

विशेष सुझाव पूजा घर के लिए
पूजा घर को हमेशा साफ और पवित्र रखें।
वहां जूते-चप्पल, गंदे कपड़े या खाने-पीने की चीजें न रखें।
पूजा घर में गहरे रंग की बजाय हल्के और शांत रंग का प्रयोग करें।
वहां मोबाइल फोन, टीवी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न रखें।
पूजा घर में मूर्तियों की संख्या सीमित रखें और टूटी-फूटी मूर्तियाँ कभी न रखें।

निष्कर्ष
घर का पूजा घर धन, शांति और सुख-समृद्धि का केंद्र है। यदि हम वहां फूल, धूपबत्ती और दीपक सही नियमों के अनुसार रखते हैं तो जीवन की सभी बाधाएँ धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। ताजे फूल हमारी भक्ति को प्रकट करते हैं, दीपक प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: घर में मधुमक्खी का छत्ता लगना शुभ या अशुभ? जानिए इसके चौंकाने वाले संकेत!

Astro Tips: इन 5 पेड़-पौधों में कलावा बांधने से मां लक्ष्मी घर में रखती हैं कदम, ग्रहों के दोष से मिलेगी मुक्ति!

About the Author
author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
CM Devendra Fadnavis
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
CISF News
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
CCTV video
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
Viral Video
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
India-Pakistan War 1965
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
Ladakh news
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
Mallikarjun Kharge
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
Indian tourists
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Kerala News
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
;