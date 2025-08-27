Vastu Tips: नया घर लेने से पहले इन वास्तु दोषों से रहें सावधान! ये दोष छीन लेंगे सारा सुख-चैन
Advertisement
trendingNow12898642
Hindi Newsधर्म

Vastu Tips: नया घर लेने से पहले इन वास्तु दोषों से रहें सावधान! ये दोष छीन लेंगे सारा सुख-चैन

Vastu Tips For New Home: अपना और नया घर का सपना हर किसी का होता है. अक्सर लोग नए घर में प्रवेश करने से पहले वास्तु के विशेष नियम का ख्याल नहीं रखते. आइए जानते हैं कि नए घर में जानें से पहले किन वास्तु दोषों का खास ख्याल रखना चाहिए. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 27, 2025, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips: नया घर लेने से पहले इन वास्तु दोषों से रहें सावधान! ये दोष छीन लेंगे सारा सुख-चैन

Vastu Shastra: जब भी कोई नया घर खरीदा जाता है या उसमें रहने की योजना बनाई जाती है, तो सिर्फ सजावट और सुविधाओं पर ही नहीं, बल्कि वास्तु शास्त्र पर भी ध्यान देना जरूरी है. वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वास होता है. यदि घर में वास्तु दोष रह जाए, तो यह परिवार के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति पर असर डाल सकता है. इसलिए, नए घर में प्रवेश से पहले कुछ खास वास्तु नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं कि नए घर में जाने से पहले किन वास्तो दोषों से सावधान रहना चाहिए और सुख चैन के लिए कौन सा वास्तु टिप्स अपनाना चाहिए. 

मुख्य द्वार की दिशा

घर का मुख्य प्रवेशद्वार उत्तर, पूर्व या ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) दिशा में होना शुभ माना गया है. दरवाजा हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए. ध्यान रखें कि मुख्य द्वार के सामने किसी अन्य घर की सीढ़ी या गेट न हो, क्योंकि यह बाधाओं का कारण बन सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बेडरूम की स्थिति

मास्टर बेडरूम दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना चाहिए. बेड के ठीक सामने आईना लगाने से बचें, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. सोते समय सिरहाना दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर होना शुभ है, जबकि उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोना अशुभ माना जाता है.

रसोईघर की दिशा

किचन हमेशा आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व) दिशा में होना श्रेष्ठ होता है. खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए. गैस और पानी के स्रोत (जैसे टंकी या सिंक) पास-पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि जल और अग्नि का टकराव अशुभ प्रभाव डालता है.

बाथरूम और टॉयलेट

वास्तु शास्त्र के अनुसार, टॉयलेट और बाथरूम उत्तर-पश्चिम दिशा में होना शुभ है. उत्तर-पूर्व दिशा में इसका निर्माण करने से बचें, क्योंकि इसे वास्तु दोष माना जाता है.

लिविंग रूम और फर्नीचर

वास्तु नियम के मुताबिक, लिविंग रूम का भारी फर्नीचर दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें. उत्तर-पूर्व दिशा को हल्का और खुला रखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो.

घर की शुद्धि और पुताई

वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार, नए घर में प्रवेश करने से पहले उसकी सफाई और पुताई अवश्य करें. गंगाजल से शुद्धिकरण करना भी शुभ माना जाता है, ताकि पुराने निवासियों की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो सके.

गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त

गृह प्रवेश हमेशा पंचांग के अनुसार शुभ तिथि और नक्षत्र में करना चाहिए. प्रवेश करते समय दाहिना पैर पहले रखें और घर में दीपक जलाएं. प्रवेश से पहले गणेश पूजन, नवग्रह पूजन और वास्तु शांति हवन कराना अत्यंत फलदायी माना जाता है. मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या ॐ का चिन्ह बनाना और घर में उत्तर-पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना विशेष रूप से शुभ होता है.

यह भी पढ़ें: कंगाल भी हो जाएंगे रईस, पैसों से भरी रहेगी जेब, घर में रख लें ये 3 मूर्तियां

पूजा घर

वास्तु नियम के मुताबिक, पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में ही बनाना चाहिए. सीढ़ियों के नीचे या टॉयलेट के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना जाता है. इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें.

घर के बीच का हिस्सा और सीढ़िया

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के बीच का हिस्सा खुला और स्वच्छ रहना चाहिए. इस स्थान पर भारी सामान या कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए. सीढ़ियों का निर्माण दक्षिण या पश्चिम दिशा में करें और इन्हें घड़ी की दिशा में चढ़ना शुभ होता है.

पानी से जुड़ी व्यवस्था

वास्तु शास्त्र के जानकारों की मानें तो पानी की टंकी, बोरवेल या कुआं उत्तर-पूर्व दिशा में होना शुभ होता है. दक्षिण-पश्चिम दिशा में पानी से संबंधित कोई भी व्यवस्था न करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
;