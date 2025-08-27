Vastu Tips: नया घर लेने से पहले इन वास्तु दोषों से रहें सावधान! ये दोष छीन लेंगे सारा सुख-चैन

Vastu Shastra: जब भी कोई नया घर खरीदा जाता है या उसमें रहने की योजना बनाई जाती है, तो सिर्फ सजावट और सुविधाओं पर ही नहीं, बल्कि वास्तु शास्त्र पर भी ध्यान देना जरूरी है. वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वास होता है. यदि घर में वास्तु दोष रह जाए, तो यह परिवार के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति पर असर डाल सकता है. इसलिए, नए घर में प्रवेश से पहले कुछ खास वास्तु नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं कि नए घर में जाने से पहले किन वास्तो दोषों से सावधान रहना चाहिए और सुख चैन के लिए कौन सा वास्तु टिप्स अपनाना चाहिए.

मुख्य द्वार की दिशा

घर का मुख्य प्रवेशद्वार उत्तर, पूर्व या ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) दिशा में होना शुभ माना गया है. दरवाजा हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए. ध्यान रखें कि मुख्य द्वार के सामने किसी अन्य घर की सीढ़ी या गेट न हो, क्योंकि यह बाधाओं का कारण बन सकता है.

बेडरूम की स्थिति

मास्टर बेडरूम दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना चाहिए. बेड के ठीक सामने आईना लगाने से बचें, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. सोते समय सिरहाना दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर होना शुभ है, जबकि उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोना अशुभ माना जाता है.

रसोईघर की दिशा

किचन हमेशा आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व) दिशा में होना श्रेष्ठ होता है. खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए. गैस और पानी के स्रोत (जैसे टंकी या सिंक) पास-पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि जल और अग्नि का टकराव अशुभ प्रभाव डालता है.

बाथरूम और टॉयलेट

वास्तु शास्त्र के अनुसार, टॉयलेट और बाथरूम उत्तर-पश्चिम दिशा में होना शुभ है. उत्तर-पूर्व दिशा में इसका निर्माण करने से बचें, क्योंकि इसे वास्तु दोष माना जाता है.

लिविंग रूम और फर्नीचर

वास्तु नियम के मुताबिक, लिविंग रूम का भारी फर्नीचर दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें. उत्तर-पूर्व दिशा को हल्का और खुला रखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो.

घर की शुद्धि और पुताई

वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार, नए घर में प्रवेश करने से पहले उसकी सफाई और पुताई अवश्य करें. गंगाजल से शुद्धिकरण करना भी शुभ माना जाता है, ताकि पुराने निवासियों की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो सके.

गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त

गृह प्रवेश हमेशा पंचांग के अनुसार शुभ तिथि और नक्षत्र में करना चाहिए. प्रवेश करते समय दाहिना पैर पहले रखें और घर में दीपक जलाएं. प्रवेश से पहले गणेश पूजन, नवग्रह पूजन और वास्तु शांति हवन कराना अत्यंत फलदायी माना जाता है. मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या ॐ का चिन्ह बनाना और घर में उत्तर-पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना विशेष रूप से शुभ होता है.

पूजा घर

वास्तु नियम के मुताबिक, पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में ही बनाना चाहिए. सीढ़ियों के नीचे या टॉयलेट के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना जाता है. इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें.

घर के बीच का हिस्सा और सीढ़िया

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के बीच का हिस्सा खुला और स्वच्छ रहना चाहिए. इस स्थान पर भारी सामान या कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए. सीढ़ियों का निर्माण दक्षिण या पश्चिम दिशा में करें और इन्हें घड़ी की दिशा में चढ़ना शुभ होता है.

पानी से जुड़ी व्यवस्था

वास्तु शास्त्र के जानकारों की मानें तो पानी की टंकी, बोरवेल या कुआं उत्तर-पूर्व दिशा में होना शुभ होता है. दक्षिण-पश्चिम दिशा में पानी से संबंधित कोई भी व्यवस्था न करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)