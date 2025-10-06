Advertisement
Vastu Tips: खराब और ठूंठ झाड़ू का करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान, इन 5 नियमों की अनदेखी खा जाएगी घर की बरकत!

Vastu Tips for Money: अगर आप भी कभी भी झाड़ू खरीदकर घर ले आते हैं या खराब झाड़ू को कभी भी घर से फेंक देते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है. आइए झाड़ू से जुड़े कुछ विशेष बातों को जान लें ताकि की तरह की धन हानी से आप बच सकें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:36 PM IST
Vastu Tips
Vastu Tips

Jhadu Ke Vastu Niyam: वास्तु शास्त्र में झाड़ू से जुड़े कई नियमों के बारे में बताया गया है जिसको अनदेखा करना भारी पड़ सकता है. अगर आप भी घर में झाड़ू इधर उधर रखते हैं तो आपको इसके लिए सावधान रहना चाहिए क्यों कि झाड़ू साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक है और इसका अपमान करने का अर्थ है कि आप माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं. झाड़ू लगाने से लेकर झाड़ू खरीदने और पुराना झाड़ू फेंकने तक के नियम हैं. इस कड़ी में आइए जानें झाड़ू से जुड़े विशेष नियम जिसके बारे में जानने और अपनाने के बाद आप धन हानि या ऐसी ही कई परेशानियों से बच सकते हैं.

किस तरह के झाड़ू को बिल्कुल इस्तेमाल न करें
अगर आप खराब हो चुके या टूट चुके झाड़ू को लगातार इस्तेमाल में ला रहे हैं तो समझ लें कि आप खुद अपने घर में दरीद्रता को प्रवेश करवा रहे हैं. झाड़ू सुख धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक हैं ऐसे में टूटे. ठूठ हो चुके या खराब झाड़ू का इस्तेमाल करे से माता लक्ष्मी का अपमान होता है. 

घर में झाड़ू किस दिशा में रखें
घर में अगर झाड़ू को इधर उधर फेंक कर रखते हैं तो आपको सावधान हो जाता चाहिए क्योंकि यहां वहां अव्यवस्थित तरीके से झाड़ू रखने से धन हानि बनी रहती है. वहीं झाड़ू को हमेशा सही दिशा में ही रखें. दक्षिण दिशा या दक्षिण-पश्चिम दिशा झाड़ू रखने की सही दिशा है. ध्यान रहे कि कभी भी झाड़ू को खड़ा न रखें.

खराब झाड़ू किस दिन और तिथि पर फेंके
वास्तु के अनुसार जब भी झाडू खराब हो जाए तो उसको तुरंत बदल दें. हालांकि खराब झाड़ू को किस दिन फेंके इसका नियम जरूर जान लें. अगर खराब झाड़ू फेंकना है तो इसके लिए शनिवार का दिन चुने, इसके लिए अमावस्या तिथि अच्छी है. होलिका दहन के बाद या ग्रहण छटने के बाद का समय झाड़ू फेंकने के लिए अच्छा है. ध्यान रहे कि गुरुवार या शुक्रवार के दिन, एकादशी तिथि पर घर के झाड़ू को न फेंके इससे मां लक्ष्मी नाराज होकर घर से निकल जाती हैं.

शनिवार को झाड़ू खरीदना होता शुभ
अगर पुरानी झाड़ू को रिप्लेस करके घर में नया झाड़ू लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको शनिवार का सबसे बेहतर दिन होगा शनिवार को नई झाड़ू का इस्तेमाल करने से घर में हमेशा साकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है. वहीं, महीने के कृष्ण पक्ष में इसे लेना और भी शुभ माना जाता है. जबकि शुक्ल पक्ष में झाड़ू लेने से यह घर में दुर्भाग्य लेकर आती है. जबकि कृष्ण पक्ष में झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना गया है. ऐसे में शुक्ल पक्ष में गलती से भी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए. वहीं, कृष्ण पक्ष और शनिवार के दिन खरीदी गई झाड़ू की एनर्जी ही अलग होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

