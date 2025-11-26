Advertisement
Vastu Tips: गलत दिशा में बना किचन बिगाड़ सकता है आपकी तरक्की! जानें सही वास्तु नियम और उपाय

Kitchen Vastu Direction: घर बनाते समय लोग अधिकतर बेडरूम, ड्राइंग रूम या बाथरूम की योजना पर ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तु के दृष्टिकोण से असली शक्ति किचन में होती है. आइए जानते हैं कि किस दिशा में किचन होने से आर्थिक नुकसान हो सकता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 26, 2025, 03:20 PM IST
Vastu Tips: गलत दिशा में बना किचन बिगाड़ सकता है आपकी तरक्की! जानें सही वास्तु नियम और उपाय

Kitchen Vastu Direction: वास्तुशास्त्र में भी रसोईघर का विशेष महत्व बताया गया है. किचन की सही दिशा न केवल स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, बल्कि आर्थिक स्थिति, पारिवारिक माहौल और घर की समृद्धि पर भी इसका गहरा असर होता है. सही स्थान पर बनी रसोई अन्न-धन की वृद्धि करती है, घर में शांति लाती है और परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखती है. जबकि गलत दिशा में बने किचन से तनाव, अनावश्यक खर्च, स्वास्थ्य समस्याओं और रिश्तों में तनाव जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं. कई लोग अनजाने में रसोई को उत्तर-पूर्व या दक्षिण-पश्चिम दिशा में बना देते हैं, जो वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है. ऐसे में जरूरी है कि किचन निर्माण के लिए सही दिशा की जानकारी हो और यदि रसोई गलत दिशा में बनी हो, तो वास्तु उपाय अपनाकर दोष को कम किया जा सके.

किचन किस दिशा में होना चाहिए?

सर्वश्रेष्ठ दिशा- दक्षिण-पूर्व

वास्तु के अनुसार किचन के लिए सबसे शुभ स्थान दक्षिण-पूर्व दिशा है. अग्नि तत्व का स्वामी भी यही दिशा है, और चूंकि खाना पकाने का संबंध अग्नि से है, इसलिए इस दिशा में बनी रसोई घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है. इससे धन, भोजन और स्वास्थ्य तीनों बने रहते हैं.

दूसरा विकल्प- उत्तर-पश्चिम

यदि दक्षिण-पूर्व दिशा उपलब्ध न हो, तो उत्तर-पश्चिम दिशा को चुना जा सकता है. यह भी वास्तु के अनुसार अच्छा विकल्प है और इसका परिवार पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता.

किन दिशाओं में किचन नहीं बनाना चाहिए?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ स्थानों पर रसोई बनाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह स्वास्थ्य, धन और रिश्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जैसे- उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम,  घर का केंद्र (ब्रह्मस्थान), मध्य उत्तर, मध्य दक्षिण, मध्य पश्चिम इत्यादि.

गलत दिशा में किचन हो तो उपाय

यदि रसोई अशुभ दिशा में बन गई है, तो कुछ सरल उपायों से वास्तु दोष कम किया जा सकता है. पूर्व दिशा में स्लैब बनवाएं, ध्यान रखें कि वह उत्तर-पूर्व में न आए. चूल्हा पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर रखें. खाना बनाते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों. रसोई जिस गलत दिशा में बनी है, उस दिशा के अनुसार यंत्र स्थापित करें. रसोई में तीन पिरामिड रखें ताकि ऊर्जा संतुलित हो. किचन के दोनों ओर तुलसी के पौधे लगाएं. घर में वास्तु शांति या हवन कराएं. इन उपायों से किचन के वास्तु दोष काफी हद तक कम किए जा सकते हैं और घर का वातावरण बेहतर होता है.

यह भी पढ़ें: धन की कमी और बढ़ते खर्चों से परेशान हैं? इन 5 वास्तु दोषों को तुरंत करें दूर

रसोई घर से जुड़े जरूरी वास्तु टिप्स

रसोई में जूते-चप्पल पहनकर न जाएं. पहली रोटी गाय के लिए निकालें. दीवार पर चाकू, कैंची जैसी धारदार चीजें न लटकाएं. गैस ऐसी जगह रखें कि बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर उस पर न पड़े. पूर्व-दक्षिण दिशा में लाल रंग का जीरो वॉट बल्ब लगाएं और खाना बनाते समय उसे जलाएं. इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण नियमों का पालन करने से रसोई की ऊर्जा बढ़ती है और घर में धन, स्वास्थ्य और सकारात्मकता बनी रहती है।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

.Vastu Tips

