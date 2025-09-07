Vastu Tips: समझ नहीं आ रहा घर की किस दीवार पर लगाएं फैमिली फोटो, रिश्ता मजबूत करना है तो जान लें सही दिशा!
धर्म

Vastu Tips: समझ नहीं आ रहा घर की किस दीवार पर लगाएं फैमिली फोटो, रिश्ता मजबूत करना है तो जान लें सही दिशा!

Vastu Tips For Family Photos: फैमिली फोटो से जुड़े वास्तु टिप्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी अशुभ प्रभाव और नकारात्मकता से बचा जा सके. घर के माहौल और रिश्तों में सारात्मकता बनी रहे इसके लिए किन दिशाओं में फैमिली फोटो लगाएं आइए जानें.

Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 07, 2025, 11:19 AM IST
Family Photos Vastu Tips: हर घर में किसी न किसी दीवार पर फैमिली फोटो लगी होती है. लेकिन कम लोगों को ही पता है कि किस दीवार पर फैमिली फोटो लगाना शुभ होता है और किस दिशा में भूलकर भी फैमिली फोटो नहीं लगाना चाहिए. दरअसल, गलत दिशा में लगाई गई फोटो से परिवार के रिश्ते में खटास, और तनाव का माहौल बना रहता है. लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं. ऐसे में आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि फैमिली फोटो लगाने के लिए कौन सी दिशा शुभ होती है और किसी दिशा में भूलकर भी फैमिली फोटो नहीं लगानी चाहिए. 

किन दिशाओं में फैमिली फोटो नहीं लगानी चाहिए
1.दक्षिण-दक्षिण पश्चिम दिशा (South-South West)
दक्षिण-दक्षिण पश्चिम दिशा को फेंकने की दिशा कहते हैं और जब इस ओर फैमिली फोटो लगाते हैं तो परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं और माहौल अशांति हो जाता है.

2. पूर्व दक्षिण पूर्व दीवार पर (East-South East)
पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा टेंशन, स्ट्रेस के लिए जानी जाती है, ऐसे में इस दिशा में फैमिली फोटो लगाना घर में तनाव को बढ़ा सकता है. बात बात पर झगड़े होने लगते हैं.

3. पश्चिम-उत्तर पश्चिम दीवार पर (West-North West)
पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा डिप्रेशन पैदा कर सकता है. इस ओर फैमिली फोटो लगाने से रिश्ते में उल्लास या खुशी नहीं बचेगी. परिवार के लोग उदासी महसूस करने लगेंगे.

4. उत्तर पूर्व दीवार पर (North East)
उत्तर पूर्व दीवार पर फैमिली फोटो कभी नहीं लगानी चाहिए. इस दिशा में लगी फोटो के प्रभाव से परिवार के सदस्यों में स्वार्थ और अहंकार पैदा होने लगता है. 

किन दिशाओं में फैमिली फोटो लगा सकते हैं

  • साउथ वेस्ट दीवार पर फैमिली फोटो लगाने से प्यार और गहराई रिश्ते में बढ़ता है. परिवार के सदस्यों में आपसी समझ बनी रहती है. 

  • ईस्ट-नॉर्थ ईस्ट दीवार पर फैमली फोटो लगाने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है और खुशियों का माहौल रहता है. 

  • साउथ दीवार पर फैमिली फोटो लगाने से घर के सदस्यों का मन शांत रहता है और सदस्य रिलैक्स रहते हैं. समाज में सम्मान प्राप्त है.

  • वेस्ट दीवार पर फैमिली फोटो लगाने पर घर में खुशियां बनी रहती है और घर के सदस्यों की तरक्की तेजी से होती है. सफलता के रास्ते खुलते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;