Vastu Tips: नींबू का पौधा घर में लगाना शुभ या अशुभ, किस ग्रह से है संबंध, जानें क्या कहते हैं वास्तु नियम!

Lemon Plant Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार नींबू के पौधे को घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ, इसको लेकर वास्तु नियम क्या कहते हैं, आज के इस कड़ी में हम इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 20, 2025, 02:00 PM IST
Vastu Tips For Lemon Plant: घर में पौधे लगाना, छोटा बड़ा बागिचा होना बहुत ही आम बात है लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आखिर घर में कौन से पौधे लगाएं और किन पौधों को भूलकर भी लगाएं. इस कड़ी में हम नींबू के पौधे के बारे में जानेंगे कि घर में नींबू के पौधे को लगाना शुभ होता है या अशुभ होता है. इस पौधे को लेकर वास्तु नियम क्या कहते हैं.

नींबू के पौधे को लगाना शुभ हैं या असुभ? 
वास्तु शास्त्र के अनुसार नींबू का पौधा घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने या घर के बिल्कुल भीतर यानी रूम में नहीं लगाना चाहिए बल्कि नींबू के पौधे को बाल्कनी या घर के गार्डन या छत आदि जगहों पर लगाना चाहिए. नींबू के पेड़ में कांटे लगे होने के कारण इससे घर में नकारात्मकता नहीं आती है. इससे घर में सुख-समृद्धि आती है और घर के सदस्यों के बीच सकारात्मकता बनी रहती है. नींबू का पेड़ बिल्कुल घर के सामने लगाने से मानसिक तनाव और धन हानि बना रहता है. 

नींबू के पौधे की दिखा और जगह 
वास्तु शास्त्र के अनुसार नींबू के पौधे को घर के उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में लगाने से इसका शुभ प्रभाव मिल सकता है.
घर के मुख्य द्वार के पास नींबू का पौधा लगाने से नकारात्मक शक्तियां घर से दूर रहती हैं. ध्यान रहे पौधा बिलकुल दरवाजे के सामने न रखें.
बगीचा या आंगन नींबू का पौधा दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाएं. आर्थिक स्थिति अच्छी होगी.
बालकनी या छत पर धूप और हवा वाली जगह पर रखें. दक्षिण-पूर्व दिशा में नींबू का पौधा रखने से व्यापार में मुनाफा और करियर में तरक्की होती है.

नींबू के पेड़ का किन ग्रहों से है संबंध

  • शनि ग्रह के दोष को दूर करने के लिए घर में नींबू का पौधा लगाया जा सकता है.

  • राहु और केतु के बुरे प्रभाव को कम करना है को नींबू के पौधा को घर में लगाना शुभ परिणाम दे सकता है.

  • कुंडली में अगर किसी ग्रह का दोष चल रहा है तो नींबू के पेड़ में जल अर्पित करना लाभकारी हो सकता है. 

  • नजर दोष को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च को शनिवार के दिन लटका सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

