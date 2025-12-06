Advertisement
Hindi Newsधर्म

Vastu Tips: वास्तु अनुसार जानें दवाइयों को सिरहाने रखना शुभ या अशुभ, जल्दी ठीक होने के लिए इसे घर की किस दिशा में रखें!

Vastu Tips Medicines: कुछ लोग दवाइयां खाते हैं और वहीं बेड के सिरहाने रख देते हैं ताकि फिर से दवाई तुरंत खाई जा सके. लेकिन क्या आपकों पता है कि सिरहाने पर दवाई रखना सही है या गहल है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 06, 2025, 09:48 AM IST
Vastu Tips
Vastu Tips

Direction For Medicines According to Vastu: बहुत से लोग दवाई खाकर उसे अपने बेड के सिरहाने रख देते हैं और सो जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि सिरहाने पर दवाइयों को रखना सही है या गलत, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं या आपकी बीमारी पर इसका क्या असर पड़ सकता है. दवाइयों को बेड के सिरहाने लोग इस लिए रख देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इसे तुरंत खाया जा सके. लेकिन वास्तु अनुसार कभी भी दवाइयों को सिरहाने रखने की गलती नहीं करनी चाहिए. इसके पीछे का कारण जानें साथ ही जानें कि दवाइयों को रखने की सही जगह क्या है. 

दवाइयों को सिरहाने रखने का परिणाम
वास्तु शास्त्र के अनुसार
वास्तु शास्त्र जिस जगह आप सोते हैं वह जगह साफ होना चाहिए और किसी तरह की नकारात्मक चीजे उस जगह पर न रखी हों इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए. जहां तक दवाइयों की बात है तो इसे अगर बेडरूम के बाहर किसी बंद कैबिनेट में रखें तो कोई भी नकारात्मकता व्यक्ति को नहीं घेरेगी. अगर बेडरूम में दवाइयों को रखना ही हो तो इसे बेड के सिरहाने भूलकर भी न रखें. बल्की कमरे की दक्षिण-पूर्व दिशा की आलमारी में इसे रखें. 
 
ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्रमा
ज्योतिष शास्त्र अनुसार सोने वाली जगह व्यक्ति के स्वास्थ्य, मानसिक शांति और चंद्रमा से संबंधित है और जब दवाइयों को सिरहाने पर रखा जाता है तो मन अस्थितर रहता है और चंद्रमा खराब होता है. बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है और इसके लिए पैसे भी बहुत अधिक खर्च होते हैं. सिरहाने दवाइयों को रखने से चंद्रमा कमजोर होने लगता है और मन अशांत रहता है. नींद नहीं आती और बुरे सपने आने की शिकायत होती है. 

ज्योतिष शास्त्र अनुसार राहु
ज्योतिष अनुसार में दवाइयों का राहु से संबंध है और जब इसे सिरहाने रखते हैं तो व्यक्ति समस्याओं, भ्रम और उलझनों से घिरने लगता है. राहु के नकारात्मक प्रभाव से नींद खराब हो जाती है और बेचैनी बनी रहती है. बीमारी खत्म करने का रास्ता नहीं मिलता है. 

इस दिशा में ना रखें दवाएं
वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण-पूर्व दिशा में दवाइयां न रखें, इससे बीमारी बढ़ सकत है और पैसों की बर्बादी भी हो सकती है.
दवाई को रखने के लिए सही दिशा पश्चिम भी नहीं है. इससे बीमार व्यक्ति की परेशानियां और अधिक बढ़ सकती है.

यहां रखें दवाएं
वास्तु शास्त्र की मानें तो दवाइयां रखने की एक सही जगह जरूर तय करें. उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण दवाइयों को रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा है. इससे स्वास्थ्य जल्द बेहतर होगा और धन खर्च में कमी आएगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

