Vastu Tips: क्या आपके घर में बार-बार फट रहा है दूध? जानें क्या मिल रहे हैं शुभ अशुभ संकेत!
Advertisement
trendingNow12898651
Hindi Newsधर्म

Vastu Tips: क्या आपके घर में बार-बार फट रहा है दूध? जानें क्या मिल रहे हैं शुभ अशुभ संकेत!

Milk Vastu Tips: यदि आपके घर में यह समस्या लगातार हो रही है तो ज़रूरी है कि आप घर की दिशा, रसोई की स्थिति और साफ-सफाई पर ध्यान दें। साथ ही बताए गए उपायों को अपनाकर आप न केवल दूध के फटने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को भी आमंत्रित कर सकते हैं।

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 27, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Milk Curdling Repeatedly Vastu Tips
Milk Curdling Repeatedly Vastu Tips

Milk Curdling Repeatedly Vastu Tips: हमारे घरों में अक्सर देखा जाता है कि दूध उबालते समय या रखने के बाद वह अचानक फट जाता है। कई बार लोग इसे सिर्फ गैस की तेज़ आंच, बर्तन की सफाई में कमी या दूध की क्वालिटी से जोड़ देते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र और परंपरागत मान्यताओं के अनुसार, बार-बार दूध का फटना केवल एक साधारण घटना नहीं होती, बल्कि यह घर के वातावरण और दिशा से गहराई से जुड़ा संकेत माना जाता है।

वास्तु विज्ञान कहता है कि दूध का फटना घर की नकारात्मक ऊर्जा, दिशा-दोष या परिवार के भीतर चल रहे मतभेदों की ओर इशारा करता है। यह केवल एक घरेलू समस्या नहीं बल्कि आपके सुख-समृद्धि और पारिवारिक शांति से भी सीधा संबंध रख सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों फटता है दूध, घर की कौन-सी दिशाएं इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकती हैं और इसे रोकने के आसान उपाय क्या हैं।

दूध फटने के पीछे छिपे संकेत
घर में नकारात्मक ऊर्जा का संकेत
दूध शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब यह बार-बार फटने लगे तो माना जाता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है।

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार में कलह का संकेत
लगातार दूध फटने को परिवार में मतभेद और क्लेश से जोड़ा जाता है। यह इशारा करता है कि घर का वातावरण असंतुलित है।

आर्थिक बाधाओं का सूचक
दूध का फटना कई बार धन की हानि और आर्थिक परेशानियों का संकेत भी माना जाता है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार दूध और घर की दिशा
वास्तु शास्त्र में घर की हर दिशा का एक विशेष महत्व होता है। यह केवल घर की संरचना और ऊर्जा प्रवाह को ही नहीं बल्कि परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि को भी प्रभावित करती है।

उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण)
यह दिशा भगवान का स्थान मानी जाती है। यदि यहां कूड़ा, भारी सामान या गंदगी हो तो दूध बार-बार फट सकता है।

दक्षिण-पश्चिम दिशा (नैऋत्य कोण)
इस दिशा का संबंध स्थिरता और रिश्तों से होता है। यदि इस दिशा में दोष हो तो परिवार में क्लेश और दूध का फटना जैसी समस्या आ सकती है।

रसोई की गलत दिशा
रसोईघर का स्थान यदि दक्षिण-पूर्व दिशा (अग्नि कोण) से हटकर कहीं और हो तो दूध, दही, घी जैसी वस्तुएं जल्दी खराब हो सकती हैं।

पूर्व दिशा अवरुद्ध होना
यदि घर की पूर्व दिशा में रोशनी या हवा का प्रवाह बाधित है तो यह भी दूध फटने का कारण बन सकता है।

दूध का फटना और ग्रहों का असर
भारतीय ज्योतिष के अनुसार, दूध चंद्रमा और शुक्र का प्रतीक माना जाता है।
जब घर में दूध बार-बार फटने लगे तो इसे चंद्रमा की स्थिति कमजोर होने का संकेत माना जाता है।
शुक्र ग्रह का दोष भी दुधिया वस्तुओं को प्रभावित करता है।
ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद और वैवाहिक जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं।

बार-बार दूध फटने के उपाय
यदि आपके घर में भी दूध बार-बार फट रहा है तो घबराने की बजाय कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं:

घर की सफाई और स्वच्छता
घर के उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम को हमेशा साफ रखें। यहां कूड़ा या भारी सामान न रखें।

गाय के गोबर से शुद्धिकरण
सप्ताह में एक बार घर के मुख्य द्वार और रसोई में गाय के गोबर से लीपाई करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।

नमक का प्रयोग
रसोईघर में एक कटोरी में मोटा नमक रख दें और हर सप्ताह उसे बदल दें। यह नकारात्मकता को खींच लेता है।

तुलसी का पौधा लगाएं
घर के आंगन या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और दूध जैसी पवित्र वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं।

दूध उबालते समय मंत्र जाप
दूध उबालते समय "ॐ नमः शिवाय" या "ॐ दुग्धाय नमः" मंत्र का जाप करने से भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

चांदी का चम्मच डालें
दूध उबालते समय उसमें चांदी का चम्मच डालने से भी दूध का फटना रुक जाता है।

ग्रह शांति उपाय
ज्योतिष के अनुसार, सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाना और शुक्रवार को मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना लाभकारी होता है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूध का फटना
हालांकि धार्मिक और वास्तु मान्यताओं का अपना महत्व है, लेकिन वैज्ञानिक कारण भी समझना ज़रूरी है।
दूध में बैक्टीरिया बढ़ जाने या उसे लंबे समय तक खुला छोड़ देने से यह जल्दी फट जाता है।
बर्तन पूरी तरह साफ न होने या खट्टे पदार्थ के पास रखने से भी दूध खराब हो सकता है।
गर्मियों के मौसम में अधिक तापमान के कारण भी दूध जल्दी फटता है।
इसलिए, धार्मिक उपायों के साथ-साथ इन वैज्ञानिक कारणों का भी ध्यान रखना चाहिए।

निष्कर्ष
दूध का बार-बार फटना केवल एक साधारण घरेलू समस्या नहीं है, बल्कि यह घर के वातावरण और ऊर्जा का प्रतिबिंब भी है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष दोनों ही इसे परिवार की खुशहाली और आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखते हैं।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: पूजा करते समय छींक आना शुभ या अशुभ? जानिए धार्मिक कार्यों पर क्या पड़ता है इसका असर

और पढ़ें- Premanand Maharaj: राधारानी के 28 दिव्य नामों के जाप से मिलती है शक्ति, प्रेमानंद जी महाराज ने बताया इन्हें‘मंत्रों का महामंत्र’

और पढ़ें- Karwa Chauth 2025: इस साल कब रखा जाएगा करवा चौथ व्रत, नोट करें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूजन सामग्री

About the Author
author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
;