Vastu Tips: उत्तर दिशा में रखें ये 5 लकी चीजें, कुबेर के आशीर्वाद से हमेशा रहेंगे मालामाल और खुशहाल

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में दिशाओं का विशेष महत्व बताया गया है. घर में वस्तुओं की सही दिशा में रखना, भवन निर्माण या किसी भी शुभ कार्य की सफलता काफी हद तक दिशाओं पर निर्भर करती है. यदि सही दिशा का ध्यान न रखा जाए तो कार्य का पूर्ण फल नहीं मिलता. इसी तरह घर की उत्तर दिशा को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसे कुबेर देवता की दिशा कहा गया है. मान्यता है कि इस दिशा में गलत वस्तुएं रखने से धन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ खास उपाय करने से समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है. आइए जानते हैं कि उत्तर दिशा में किन चीजों को रखने से धन के देवता कुबेर की असीम कृपा प्राप्त होती है.

वाटर फाउंटेन

घर की उत्तर दिशा में वाटर फाउंटेन रखना अत्यंत शुभ माना गया है. जल तत्व इस दिशा में सकारात्मकता लाता है. चाहे आप वाटर फाउंटेन रखें, पानी का मटका या फिर वाटर प्यूरीफायर लगाएं, यह सब घर की आर्थिक स्थिति सुधारने और नौकरी में आने वाली रुकावटों को दूर करने में सहायक होता है. साथ ही इससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तिजोरी

वास्तु के अनुसार, उत्तर दिशा में तिजोरी रखना बेहद लाभकारी होता है. इस स्थान पर धन रखने से पैसों की कमी दूर होती है और कुबेर देवता की कृपा बनी रहती है. मान्यता है कि इस दिशा में धन का स्थान बनाने से दुर्भाग्य दूर होता है और घर में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहती है.

नदी के झरने की तस्वीर

उत्तर दिशा में नदी या झरने की तस्वीर लगाना भी शुभ माना गया है. जल तत्व से जुड़ी यह तस्वीर घर में शांति और प्रेम बढ़ाने का कार्य करती है. यदि परिवार में अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो यह उपाय संबंधों में मधुरता लाने में सहायक होता है.

फिश एक्वेरियम

घर की उत्तर दिशा में एक्वेरियम रखना भी वास्तु में सकारात्मक माना गया है. विशेषकर यदि इसमें नौ मछलियां हों, तो यह अत्यधिक शुभ फल प्रदान करता है. एक्वेरियम नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है. इससे नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलने के साथ-साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है.

यह भी पढ़ें: भूलकर भी ना करें केले और शमी के पेड़ से जुड़ी ये गलतियां, वरना हो सकते हैं बर्बाद

कुबेर देवता की तस्वीर

चूंकि उत्तर दिशा कुबेर देवता की मानी जाती है, इसलिए यहां उनकी तस्वीर लगाना बेहद लाभकारी होता है. यह उपाय घर में धन लाभ के योग बनाता है और करियर में खूब तरक्की देता है. कुबेर देवता की कृपा से परिवार में सुख-समृद्धि और सौहार्द बना रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)