अजवाइन और चांदी के सिक्के का गुप्त उपाय कर घर को बनाएं खुशहाल, बाहर ही रह जाएंगी नकारात्मक शक्तियां, बढ़ेगा धन!

अजवाइन किचन में रखी जाने वाली जरूरी चीजों में से एक है, जो है तो एक लेकिन इसके उपयोग अनेक हैं. इसके स्वास्थ्य संबंधी कई उपयोगों के बारे में तो सदियों से बात की जाती रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजवाइन के कई अचूक और आसान वास्तु टिप्स भी हैं. वहीं अजवाई और चांदी के सिक्के से जुड़ा वास्तु टिप्स तो और भी असरदारी होता है. आइए अजवाइन और चांदी के सिक्के से जुड़े वास्तु टिप्स जानें जो घर का माहौल ठीक करने से लेकर आर्थिक उन्नति में सहायक हो सकते हैं.

नकारात्मकता दूर करने के लिए अजवाइन का उपाय करें

कई बार घर में बिना बात के ही परेशानियों का आगमन होने लगता है. घर के लोग आपस में लड़ते हैं और माहौल भारी हो जाता है. ऐसा लगता है जैसे चारों ओर नकारात्मकता फैली हुई है. ऐसे में शनिवार या मंगलवार की शाम को अगर उपले जलाएं और उसमें थोड़ी मात्रा में अजवाइन और कपूर डालकर जलाएं, इसके बाद इसके धुएं को पूरे घर में घुमाएं तो घर की नकारात्मकता तो दूर होगी ही इसके साथ ही घर में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा. घर के सदस्यों में प्यार बढ़ेगा.

नजर दोष दूर करने का उपाय

छोटे बच्चों को बार-बार नजर लगती रहती है जिससे उन्हें बुखार आने या उनके लगातार रोने या फिर उनका चिड़चिड़ा हो जाने की शिकायत मिलती है. ऐसे में एक छोटे कपड़े में अगर थोड़ी सी अजवाइन व चुटकी भर काला नमक बांधकर बच्चे के गले में बाधें या आसपास रखें तो बच्चे को नजर नहीं लगेगी. अजवाइन की खुशबू से बुरी नजर दूर रहती है और नकारात्मकता दूर होती है.

आर्थिक तंगी दूर करने का उपाय

अगर मेहनत के बाद भी पैसा जेब में या घर में नहीं बचता है तो इसके लिए अजवाइन का उपाय किया जा सकता है. लाल रंग का रेशमी कपड़ा ले और उसमें थोड़ी सी अजवाइन व एक चांदी का सिक्का लेकर पोटली बनाएं. शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा कर उनके चरणों से पोटली को स्पर्श कराएं और फिर इसे तिजोरी या धन और गहने वाली जगह पर रखें. धन प्रवाह घर की ओर होगा और फिजूल खर्च रुकेगा.

