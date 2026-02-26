Advertisement
trendingNow13123433
Hindi Newsधर्मअजवाइन और चांदी के सिक्के का गुप्त उपाय कर घर को बनाएं खुशहाल, बाहर ही रह जाएंगी नकारात्मक शक्तियां, बढ़ेगा धन!

अजवाइन और चांदी के सिक्के का गुप्त उपाय कर घर को बनाएं खुशहाल, बाहर ही रह जाएंगी नकारात्मक शक्तियां, बढ़ेगा धन!

Ajwain Ke Vastu Upay: घर की रसोई में कई चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके स्वास्थ्य संबंधी लाभ तो होते ही हैं इसके साथ ही इनका इस्तेमाल घर के वास्तु उपाय करने के लिए भी किया जाता है. इन्हीं चीजों में से एक है अजवाइन. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 26, 2026, 05:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ajwain Vastu remedies
Ajwain Vastu remedies

अजवाइन किचन में रखी जाने वाली जरूरी चीजों में से एक है, जो है तो एक लेकिन इसके उपयोग अनेक हैं. इसके स्वास्थ्य संबंधी कई उपयोगों के बारे में तो सदियों से बात की जाती रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजवाइन के कई अचूक और आसान वास्तु टिप्स भी हैं. वहीं अजवाई और चांदी के सिक्के से जुड़ा वास्तु टिप्स तो और भी असरदारी होता है. आइए अजवाइन और चांदी के सिक्के से जुड़े वास्तु टिप्स जानें जो घर का माहौल ठीक करने से लेकर आर्थिक उन्नति में सहायक हो सकते हैं.

नकारात्मकता दूर करने के लिए अजवाइन का उपाय करें
कई बार घर में बिना बात के ही परेशानियों का आगमन होने लगता है. घर के लोग आपस में लड़ते हैं और माहौल भारी हो जाता है. ऐसा लगता है जैसे चारों ओर नकारात्मकता फैली हुई है. ऐसे में शनिवार या मंगलवार की शाम को अगर उपले जलाएं और उसमें थोड़ी मात्रा में अजवाइन और कपूर डालकर जलाएं, इसके बाद इसके धुएं को पूरे घर में घुमाएं तो घर की नकारात्मकता तो दूर होगी ही इसके साथ ही घर में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा. घर के सदस्यों में प्यार बढ़ेगा.

नजर दोष दूर करने का उपाय
छोटे बच्चों को बार-बार नजर लगती रहती है जिससे उन्हें बुखार आने या उनके लगातार रोने या फिर उनका चिड़चिड़ा हो जाने की शिकायत मिलती है. ऐसे में एक छोटे कपड़े में अगर थोड़ी सी अजवाइन व चुटकी भर काला नमक बांधकर बच्चे के गले में बाधें या आसपास रखें तो बच्चे को नजर नहीं लगेगी. अजवाइन की खुशबू से बुरी नजर दूर रहती है और नकारात्मकता दूर होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

आर्थिक तंगी दूर करने का उपाय
अगर मेहनत के बाद भी पैसा जेब में या घर में नहीं बचता है तो इसके लिए अजवाइन का उपाय किया जा सकता है. लाल रंग का रेशमी कपड़ा ले और उसमें थोड़ी सी अजवाइन व एक चांदी का सिक्का लेकर पोटली बनाएं. शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा कर उनके चरणों से पोटली को स्पर्श कराएं और फिर इसे तिजोरी या धन और गहने वाली जगह पर रखें. धन प्रवाह घर की ओर होगा और फिजूल खर्च रुकेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- महादेव ही नहीं पूरे शिव परिवार से है चंद्रमा का गहरा संबंध, जानिए मन के कारक से कैसे जुड़ी हैं मां चंद्रघंटा गणेश जी और अशोक सुंदरी 

और पढ़ें- मंगल-चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग कर देगा 4 राशि वालों को मालामाल, मन होगा शांत और बढ़ेगी शारीरिक ऊर्जा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
Vayushakti 2026
अचानक निकली मिसाइल, उठी आग की लपटें...वायुशक्ति-26 से पहले दिखा S-400 का तांडव
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
NCERT Book Controversy
'कौन देख रहा है यह सब...?' NCERT किताब विवाद पर पीएम मोदी भी नाराज
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
Rahul Gandhi
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
Supreme Court
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
Anil Kumar Reddy Yeddula
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
operation sindoor
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
punjaab
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
NCERT Book Controversy
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस