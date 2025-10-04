Vastu Tips: शनि के क्रूर प्रभाव को करना है कम? तो जानें घर की किस दिशा में कौन सी चीजें कभी न रखें, वास्तु दोष से भी बचेंगे!

Vastu Tips And Shani: वास्तु और ज्योतिष के अनुसार शनि की दिशा पश्चिम दिशा है जिसको साफ रखना जरूरी है. पश्चिम दिशा (vastu tips for west direction) को सुव्यवस्थित रखें और वहां कूड़ा न रखें.आइए वास्तु और शनि से जुड़े टिप्स जानें.
Vastu Tips For Home: किसी घर का सही वास्तु (vastu tips) घर को वास्तु दोष से बचाता है जिससे घर में दरिद्रता नहीं आती है और सभी सदस्य तेजी से तरक्की करते हैं. ज्योतिष के अनुसार भी घर की एक एक वस्तु और एक एक कमरा सही दिशा में होना बहुत जरूरी है. वहीं अगर घर को शनिदेव की क्रूर दृष्टि या क्रूर प्रभाव से बचाना है तो इसके लिए कुछ विशेष वास्तु टिप्स को जानना और उनको असल जीवन में उतारना जरूरी है.
घर की कौन सी दिशा शनिदेव की है
दरअसल, घर की पश्चिम दिशा को कर्मफल और न्याय के कारक ग्रह शनिदेव का माना जाता है. पश्चिम दिशा में ही शनिदेव का वास है. ऐसे में जरूरी है कि घर की पश्चिन दिशा को व्यवस्थिति और रखें और वास्तु अनुसार ही इस दिशा में कोई भी सामान रखें. वैसे तो शनि के शुभ प्रभाव से घर के एक एक सदस्य का जीवन संवर सकता है लेकिन जब शनि का बुरा प्रभाव पड़ता है तो अनेक कठिनाइयां घर को घेरने लगती हैं. ऐसे में कुछ वास्तु टिप्स को जरूर जान लेना चाहिए.
शनि की पश्चिम दिशा के लिए वास्तु टिप्स
शनि पश्चिम दिशा (vastu tips for west direction) के स्वामी हैं, ऐसे में इस दिशा को अस्त-व्यस्त तरीके बिल्कुल न रखें. जो भी सामान रखें सुव्यवस्थित तरीके से रखें. कोई भी सामान बिना कारण न रखा हो. पश्चिम दिशा में भूलकर भी कूड़ा कड़कट या टूटा हुआ सामान न रखें, नहीं तो इसके अशुभ परिणाम झेलने पड़ सकते हैं.
घर पर शनि का क्रूर प्रभाव न पड़े इसके लिए क्या करें ( How to get Shani bad vastu effects on home)
घर में मेन बेडरूम को सही दिशा में ही बनाएं. इससे करियर में बेहतर करेंगे और जीवनसाथी के साथ अच्छा संबंध होगा.
बेडरूम दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें. ऐसा हो सके तो बेडरूम के लिए पश्चिम दिशा भी सही है.
बेडरुम की दिशा कोई भी हो लेकिन दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं, इसका विशेष ध्यान रखें.
घर के कूडेदान को साफ रखें और खिड़कियों के पर्दे साफ रखें. यह पैसों की तंगी दूर करेगा.
घर का मंदिर पश्चिम दिशा में न हो. मंदिर का उत्तर या पूर्व में होना शुभ होता है.
घर में कभी भी टूटा-फूटा फर्नीचर न रखें खासकर पश्चिम दिशा में. इससे घर में गरीबी आती है.
वास्तु दोष और शनि के बुरे प्रभाव के क्या परिणाम हो सकते हैं-
वास्तु दोष और शनि के खराब प्रभाव के कारण घर के सदस्य आपस में झगड़ने लगते हैं
घर के सदस्यों को उनकी मेहनत के मुताबिक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं.
हर मोड़ पर परेशानियों का सामना और हर काम में अड़चन झेलनी पड़ती है.
करियर पर बुरा प्रभाव और घर में गरीबी फैलने लगती है.
रिश्तों में मनमुटाव जैसी कई और दिक्कतें घर को घेर लेती हैं.
