Vastu Tips: मांग मांगकर इस्तेमाल करते हैं ये 5 चीजें तो हो जाएं सावधान, नहीं तो दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी!

Vastu Tips In Hindi: वास्तु शास्त्र में घर की चीजों के बारे में नियम और टिप्स तो बताए ही गए हैं इसके साथ ही इस बात पर भी गौर किया गया है कि कौन सी चीजों को किसी से मांगकर या किसी से उधार लेकर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए. दरअसल कुछ चीजों को उधार लेकर उपयोग में लाने से धन हानि से लेकर कई और तरह की हानि का समना करना पड़ सकता है. घर में नकारात्मक ऊर्जा भर सकती है जिससे घर के लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आइए, जानें वो 5 चीजें जिन्हें मांगकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

किसी दूसरे का गहना मांगकर न पहनें

आभूषण यानी गहने खूबसूरती तो बढ़ाते ही है साथ ही घर की समृद्धि को भी दिखाते हैं. लेकिन किसी और से गहने मांगकर इस्तेमाल में लाना आपको नकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है. आपको आर्थिक परेशानी घेर सकती है और पारिवारिक तनाव के साथ ही सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. सोने या चांदी के आभूषण कभी भी किसी से मांगकर इस्तेमाल में न लाए.

किसी और का कपड़ा उधार न लें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कभी भी किसी से कपड़े उधार लेकर न पहनें. उधार के या मांगे हुए कपड़े पहनने से शरीर में दूसरे व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है. मानसिक तनाव से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी घेर सकती है. ऐसे में साधारण समय में या किसी विशेष मौके पर उधार के कपड़े कतई न पहनें.

दूसरे की घड़ी न पहनें

वास्तु में घड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके सही और और गलत इस्तेमाल का सीधा प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है. इस तरह किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए मांगकर या उधार लेकर घड़ी न पहनें. ऐसा करना काम में देरी हो सकती है और जीवन को असफलताएं घेर सकती हैं. ध्यान रहे की अपनी घड़ी भी किसी को इस्तेमाल के लिए उधार में न दें.

किताबें उधार लेकर न इस्तेमाल करें

वास्तु शास्त्र में किताबों का भी बहुत महत्व है. किताब ऊर्जा का माध्यम है. ऐसे में उधार की किताबें किसी को इस्तेमाल न करें नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर सकती है. किसी और की किताब में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जा समाहित होती है. ऐसे में जब हम किसी से किताब मांगकर इस्तेमाल करते हैं तो उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा के शिकार हो सकते हैं.

बर्तन उधार लेकर न इस्तेमाल करें

रसोई घर से ही पूरे घर में ऊर्जा का संचार होता है और जब हम अपनी रसोई में उधार के बर्तन लेकर इस्तेमाल करते हैं तो घर की सकारात्मक ऊर्जा का नाश होने लगता है. समृद्धि रुक जाती है और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य दिनोदिन खराब ही रहता है. ऐसे में कभी भी किसी से बर्तन उधार लेकर या मांगकर अपनी रसोई में इस्तेमाल न करें. विशेषकर मांगे हुए स्टील या तांबे के बर्तन का इस्तेमाल अपने किचन में न करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

