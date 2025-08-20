Vastu Tips: तुलसी के पास न रखें ये चीजें, नहीं तो घर आएगा दुख और दरीद्रता, बंद हो जाएंगे सुख-समृद्धि के रास्ते!

Tulsi Vastu Tips In Hindi: भारतीय संस्कृति और परंपराओं में तुलसी को अत्यंत पवित्र स्थान प्राप्त है। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। हर घर में तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह वातावरण को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का भी कार्य करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के पास कुछ विशेष वस्तुएँ भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की सुख-समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि तुलसी के पास कौन-कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए और इसके पीछे क्या धार्मिक एवं वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं।

1. लोहे या प्लास्टिक के बर्तन

शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास लोहे और प्लास्टिक के बर्तन रखना शुभ नहीं माना जाता। लोहे को भारी धातु और प्लास्टिक को अपवित्र वस्तु माना गया है। तुलसी के पास इन्हें रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो प्लास्टिक पानी रोकने और नमी बढ़ाने का कारण बनता है, जिससे तुलसी की जड़ों को हवा नहीं मिलती और पौधा जल्दी सूखने लगता है।

2. झूठे बर्तन या कचरा

कभी भी तुलसी के पास झूठे बर्तन, कचरा या गंदगी न रखें। तुलसी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि कचरा नकारात्मकता और अशुद्धि का।धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माता के पास गंदगी होने से घर में दरिद्रता और कलह बढ़ सकती है।वैज्ञानिक कारण भी यही कहता है कि गंदगी की वजह से कीड़े-मकौड़े पनपते हैं, जो पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं।

3. कांटेदार पौधे

तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे जैसे कि कैक्टस या गुलाब नहीं लगाना चाहिए।शास्त्रों में कांटेदार पौधों को क्रोध, विवाद और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है।वास्तु शास्त्र के अनुसार कांटेदार पौधों की ऊर्जा और तुलसी की ऊर्जा आपस में टकराती है, जिससे घर में शांति भंग हो सकती है।

4. मृत या सूखे पत्ते

तुलसी के पास मरे हुए पौधे, सूखे पत्ते या टूटे-फूटे टहनियाँ रखना या छोड़ना अशुभ माना जाता है।

यह संकेत है कि घर की ऊर्जा ठहर गई है और प्रगति रुक रही है।विज्ञान के अनुसार, सड़े-गले पत्ते बैक्टीरिया और फंगस पैदा करते हैं, जो आसपास के पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

5. जूते-चप्पल

तुलसी के पास जूते-चप्पल रखना भी बड़ा दोष माना गया है।धार्मिक मान्यता है कि जूते-चप्पल अपवित्र होते हैं और इनके पास तुलसी माता का होना उनका अपमान है। इससे घर में दरिद्रता, विवाद और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है।वैज्ञानिक कारण यह है कि जूते-चप्पलों में धूल और बैक्टीरिया होते हैं, जो पौधों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

6. शराब या मांसाहार से जुड़ी वस्तुएँ

तुलसी को सत्वगुण का प्रतीक माना जाता है, जबकि शराब और मांसाहार तमोगुण और रजोगुण का।

तुलसी के पास इन वस्तुओं को रखने से घर की पवित्रता भंग होती है और देवी-देवताओं की कृपा कम हो जाती है।विज्ञान भी मानता है कि ऐसी वस्तुओं से निकलने वाली गंध वातावरण को प्रदूषित करती है।

7. आग या धुआँ

तुलसी के पास आग जलाना या धुएँ वाली वस्तु रखना भी अनुचित है।धार्मिक मान्यता है कि आग तुलसी के जीवन के लिए घातक है।वैज्ञानिक दृष्टि से धुआँ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करता है, जिससे पौधा जल्दी मुरझा जाता है।

8. अशुभ प्रतीक या टूटी मूर्तियाँ

तुलसी के पास कभी भी टूटी-फूटी मूर्तियाँ, अशुभ प्रतीक या पुराने, बेकार धार्मिक सामान नहीं रखना चाहिए।यह घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं।वास्तु शास्त्र कहता है कि टूटे धार्मिक प्रतीक दुर्भाग्य का कारण बनते हैं।

तुलसी के पास क्या रखना चाहिए? (शुभ वस्तुएँ)

जितना जरूरी है यह जानना कि तुलसी के पास क्या नहीं रखना चाहिए, उतना ही जरूरी यह जानना है कि तुलसी माता के पास कौन सी चीजें शुभ मानी जाती हैं।

दीपक और धूपबत्ती – प्रतिदिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाना घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है।

जल से भरा तांबे का लोटा – तुलसी में अर्घ्य चढ़ाना सुख-समृद्धि बढ़ाता है।

गोमूत्र या गंगाजल – तुलसी पर छिड़कना शुद्धता और पवित्रता लाता है।

सफेद या पीले फूल – तुलसी माता को अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है।

तुलसी से जुड़े वैज्ञानिक लाभ

तुलसी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ती है।

इसके पत्तों में औषधीय गुण होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं।

तुलसी के पास बैठने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है।

तुलसी बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मददगार है।

निष्कर्ष

तुलसी भारतीय घरों में सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इसे माता का स्थान दिया गया है और भगवान विष्णु को प्रिय बताया गया है। अगर हम तुलसी के पास गंदगी, लोहे-प्लास्टिक के बर्तन, कांटेदार पौधे, जूते-चप्पल या अशुद्ध वस्तुएँ रखते हैं, तो यह न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी पौधे और वातावरण दोनों को नुकसान पहुँचाता है। इसलिए तुलसी के पास हमेशा पवित्रता बनाए रखें और केवल शुभ वस्तुएँ ही अर्पित करें। तभी घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Premanand Ji Maharaj: इंसान को बर्बाद कर देते हैं ये 6 दोष, जानें प्रेमानंद महाराज ने इससे बचने का क्या उपाय बताया

और पढ़ें- Kalash Sthapana: आम के पत्ते और स्वास्तिक चिह्न... क्यों पूजा में रखते हैं कलश, जानें स्थापना के नियम व विधि!

और पढ़ें- Aarti Ke Niyam: भगवान की आरती करने का सही तरीका जान लें , कितनी बार घुमाने से पूजा होगी संपन्न और मिलेगा पुण्यफल!