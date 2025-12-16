Advertisement
Hindi Newsधर्मVastu Tips: घर में किन पक्षियों का आना शुभ और किनका आना अशुभ? उल्टा लटकने वाला यह जीव घर कर सकता है बर्बाद!

Vastu Tips: घर में किन पक्षियों का आना शुभ और किनका आना अशुभ? उल्टा लटकने वाला यह जीव घर कर सकता है बर्बाद!

Vastu Tips Related to Birds: घर में किन पक्षियों का आना या घोंषला बनाना शुभ होता है और किन पक्षियों का प्रवेश अशुभ होता है, ये पक्षी क्या संकेत देते हैं? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:35 PM IST
Vastu Tips For Home
Vastu Tips For Home

Vastu Tips For Home: घर में कुछ पक्षी का प्रवेश शुभ होता है तो कुछ पक्षियों का प्रवेश अशुभ संकेत दे सकता है. हर पक्षी अलग अलग तरह के संकेत देते हैं. पक्षियों का घर में आना कोई सामान्य बात नहीं है बल्कि वास्तु अनुसार कुछ पक्षी घर में प्रवेश कर सकतारात्मक उर्जा का संचार करते हैं तो कुछ पक्षी नकारात्मकता फैलाते हैं. आज की इस कड़ी में आइए जानें कि कौन से पक्षी घर के लिए शुभ होते हैं और किन पक्षियों का घर या घर की छत पर आना अशुभ होता है.

इन पक्षियों का घर में आना शुभ संकेत
गौरैया
वैसे तो अब गौरैया कम ही दिखती है लेकिन अगर घर में यह पक्षी आए तो इसे अति शुभ माना जाता है. गौरैया घर में घोंसला बनाए तो इससे सुख-शांति में वृद्धि का संकेत मिलता है. अगर गौरया घर में आए और पंख फैलाए तो समझ  लें कि आपके घर में प्रेम, अपनापन और समृद् कई गुना बढ़ सकता है. आप भी घोंसले में दाना डालें और पानी रखा करें. जब घर में घोंसला हो तो ध्यान रखें की घर में कोई न कोई एक सदस्य रहे.

कबूतर
अगर कबूतर घर में आए या आंगन में बसेरा लगाए तो समझ ले घर में शांति और धन दोनों बढ़ने वाला है. हालांकि कबूतर आए और उड़ जाएं इसका ध्यान रखें. घर में हमेशा के लिए कबूतर को न रखें. कबूतर का घर में बस जाना अशुभ प्रभाव दे सकता है. सुख की जगह दुख बढ़ सकता है. कबूतर जहां आते जाते हैं वहां साफ सफाई बनाए रखें.

तोता
घर में तोते का प्रवेश अति शुभ होता है. इनका घर में आना संकेत देता है कि घर के सदस्यों की बुद्धि बढ़ने वाली है. तोता अगर घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रहें तो घर में समृद्धि बढ़ने लगती है.

इन पक्षियों का घर में आना अशुभ संकेत
कौआ
कौए को हमेशा से पितरों से जोड़ा जाता है. हालांकि बार बार कौआ दिखना, छत पर कौए का आना या आवाज देना घर की ऊर्जा को नकारात्मक कर सकता है. कौआ लगातार घर में आए या छत व छज्जे पर आने लगे तो संकेत मिलता है कि घर में कुछ बुरा हो सकता है या बुरी खबर मिल सकता है.

उल्लू
दिवाली के समय उल्लू का दिखना भले ही धन लाभ की ओर इशारा करता हो लेकिन उल्लू का घर में प्रवेश करना कभी शुभ नहीं होता है. रहस्यों के प्रतीक इस पक्षी की रात में घर प्रवेश करना या होना घर के लोगों में भय और शंका को बढ़ाने का संकेत देता है. अगर उल्लू घर में घुस जाए को सावधान रहें.

चमगादड़
हालांति चमगादड़ पक्षी नहीं है लेकिन इसका घर में प्रवेश करना बहुत अशुभ होता है, बल्कि उल्टा लटकने वाले इस जीव का देखने भर से बीमारी और नकारात्मकता जीवन में बढ़ जाती है. इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में चमगादड़ का प्रवेश न हो, ऐसा होना धन हानि का संकेत देता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Vastu Tips For Home

