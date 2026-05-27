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Vastu Tips: घर की छत पर इन 5 पक्षियों का बोलना है बेहद अमंगलकारी, कभी ना करें नजरअंदाज

Vastu Tips: गर्मियों में अधिकांश लोग घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना-पानी की समुचित व्यवस्था करते हैं. वास्तु शास्त्र की मानें तो घर की छत पर कुछ पक्षियों का बोलना बेहद अशुभ है. ऐसा लगातार होने पर घर में कोई अप्रिय घटना घट सकती है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 27, 2026, 12:43 PM IST
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Vastu Tips: घर की छत पर इन 5 पक्षियों का बोलना है बेहद अमंगलकारी, कभी ना करें नजरअंदाज

Vastu Shastra: अक्सर लोग घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करते हैं, ताकि बेजुबान भी भूखे-प्यासे ना रहें. शास्त्रों की मानें तो खासकर गर्मियों के दौरान ऐसा करने से पुण्यफल की प्राप्ति होती है. मगर, वास्तु शास्त्र की मानें तो घर की छत पर लगातार कुछ विशेष पक्षियों की आवाज आना शुभ नहीं हैं. इन पक्षियों की आवास खास संकेत देते हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. इस बारे में वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि ऐसा करने से आने वाले समय में बड़ा नुकसान हो सकता है. इसलिए समय रहते यह जान लेना जरूरी है कि घर की छत पर किन पक्षियों का बोलना या रोना अशुभ है.

घर की छत पर किन पक्षियों का बोलना है अशुभ

बाज या गिद्ध- वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की छत पर बाज या गिद्ध का बैठना या बोलना अच्छा नहीं है. यह इस बात का संकेत है कि घर में किसी ना किसी प्रकार का वास्तु दोष है. इसके अलावा यह इस बात का संकेत दो सकता है कि घर में आर्थिक संकट उत्पन्न होने वाला है.

चमगादर- वास्तु नियम के मुताबिक, घर की छत पर चमगादरों का का घर होना या रात में उसका बोलना शुभ नहीं है. अगर ऐसा कई वर्षों से है, तो घर मे रहने वाले लोगों की तरक्की रुक जाती है. साथ ही घर में दरिद्रता के प्रवेश का भी संकेत माना जाता है.

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कौआ- वैसे तो घर के आंगन में कौए का बोलना शुभ संकेत माना गया है. लेकिन, अगर घर की छत पर बैठकर कौआ लगातार बोलता रहे, तो यह वास्तु दोष का संकेत हो सकता है. इसके अलावा अगर कौआ दक्षिण दिशा में बोले, तो यह परिवार में लड़ाई-झगड़े का पूर्व संकेत हो सकता है.

टिटहरी- वास्तु और ज्योतिष में घर की छत पर टिटहरी का बैठना या बोलना बेहद अनिष्टकारी है. घर की छत पर टिटहरी का बोलना घर में किसी बड़े बदलाव का संकेत है. 

उल्लू- उल्लू को धन की देवी मां लक्ष्मी का वाहन माना गया है. अगर घर की छत पर लगातार कई दिनों तक उल्लू आकर अजीबोगरीब आवाज निकाले, तो यह अशुभ है. 

यह भी पढ़ें: घर के मुख्य द्वार का रंग करेगा भाग्योदय, दिन-रात होगी बरकत, ये है खास वास्तु टिप्स

क्या करें उपाय 

घर में नकारात्म्क ऊर्जा को दूर करने के लिए सेंधा नमक का पोछा लगाना चाहिए. यह उपाय सप्ताह में कम से कम 2-3 बार करना चाहिए. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, सेंधा नमक से जुड़ा यहा उपाय निगेटिव एनर्जी को पनपने नहीं देते. 

लोबान और कपूर से जुड़ा उपाय- वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में शाम के समय लोबान या भीमसेनी कपूर जलाकर उसका धुआं समूचे घर में दिखाना चाहिए. इसके साथ शाम के वक्त छप पर भी दिखाएं. इस उपाय को करने से बाधाएं टल सकती हैं.

दीप से जुड़े उपाय- वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, घर के प्रवेश द्वार और छत पर शाम के समय एक दीप जरूर जलाएं. इसके साथ ही गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें. ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है.  

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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