Vastu Tips: भूमि दोष उजाड़ सकता है बसा बसाया घर, जानें लक्षण और अचूक उपाय!

Bhumi Dosh Upay In Hindi: वास्तु शास्त्र में कई तरह के वास्तु दोषों के बारे में विस्तार से बताया गया है. इसी तरह से एक दोष है भूमि दोष. ऐसा माना जाता है कि अगर किसी घर में भूमि दोष लगा हो तो उस गर के लोगों में कलह रहता है. दिक्कतें लगातार बनी रहती है. परिवार के सदस्य आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं. भूमि दोष के बारे में, इसके लक्षण और उपाय आज की इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे.

भूमि की स्थिति के बारे में

वास्तु शास्त्र के भूमि तीन तरह की होती है- जागृत अवस्था की भूमि, सुप्त अवस्था की भूमि और मृत अवस् की भूमि. आपकी भूमि किस अवस्था में है इसके बारे में आपकी कुंडली को देखकर पता लगाया जाता है. ग्रहों से भूमि की अवस्था प्रभावित होती है. मृत भूमि या सुसुप्त और जागृत भूमि शनि व गुरु के गोचर से जुड़ी होती है. मृत भूमि घर की तरक्की और सुख की बाधक बन जाती हैं.

भूमि दोष के लक्षण

पशुओं का मरना

भूमि दोष जिस घर में लगा होता है उस घर के पालतू जानवरों की तबियात हमेशा खराब रहती है. गाय कुत्ता, बिल्ली जैसे पालतु जानवर असमय मृत्यु को प्राप्त करते हैं.

अशुभ घटनाएं होना

भूमि दोष लगने का एक लक्षण ये भी है कि परिवार के सदस्य किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होते ही रहते हैं. अचानक घर में आग लगना, रोड एक्सीडेंट होना या किसी का घर की सीढ़यों से गिर पड़ना. इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती है. किसी न किसी को कोई न कोई बीमारी लगी रहती है.

भूमि दोष का निवारण के उपाय

मिट्टी फेंकवाएं

भूमि दोष को दूर करने के लिए उस जमीन की डेढ़ से दो फीट पूरी मिट्टी को निकालवाएं और फेंक दें. इससे भूमि दोष दूर होता है. घर बनवाने से पहले ही अगर मिट्टी निकलवा दें तो और फिर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. दरअसल, घर बनवाने के बाद मिट्टी हटवाने में दिक्कत हो सकती है.

विश्वकर्मा पूजा करें

भूमि दोष को दूर करने के लिए हर साल विश्वकर्मा पूजा विधि विधान से और शुभ मुहूर्त में कराएं. इससे वास्तु दोष दूर होता है और भूमि दोष भी खत्म होता है. घर में शांति आती है और तेजी से घर के सदस्यों की तरक्की होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

