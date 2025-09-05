Rahu Ketu: राहु-केतु कभी नहीं करेंगे घर में प्रवेश, अचानक बढ़ेगी धन-दौलत, घर के बाहर लगा दें ये 2 पौधे
Advertisement
trendingNow12910032
Hindi Newsधर्म

Rahu Ketu: राहु-केतु कभी नहीं करेंगे घर में प्रवेश, अचानक बढ़ेगी धन-दौलत, घर के बाहर लगा दें ये 2 पौधे

Auspicious Plant For Rahu Ketu: वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में राहु-केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र में 2 ऐसे पौधों का जिक्र किया गया है, जिन्हें घर के बाहर लगाने से राहु-केतु का नकारात्मक असर नष्ट हो जाता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 05, 2025, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rahu Ketu: राहु-केतु कभी नहीं करेंगे घर में प्रवेश, अचानक बढ़ेगी धन-दौलत, घर के बाहर लगा दें ये 2 पौधे

Plant to Remove Rahu Ketu Dosh: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को रहस्यमयी ग्रह माना गया है. ये 2 ऐसे ग्रह हैं, जिसके अशुभ प्रभाव किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकता है. राहु-केतु की खराब स्थिति से जातक को भयानक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है. इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जीवन में बेवजह की रुकावटें, आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव हमें घेर लेती हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इसकी वजह राहु-केतु जैसे ग्रह का अशुभ प्रभाव हो सकता है. लेकिन वास्तु शास्त्र में कुछ पेड़-पौधों के बारे में बताया गया है, जिसे घर के बाहर लगाने से इन रहस्यमयी ग्रहों का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है. साथ ही राहु-केतु घर में प्रवेश नहीं करते हैं. 

नीम का पेड़

ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, राहु-केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर के बाहर नीम का पौधा जरूर लगाना चाहिए. दरअसल, नीम का संबंध शनि-मंगल, और केतु ग्रहों से होता है. कहते हैं कि जब इन ग्रहों की अशुभ स्थिति सामने आती है, तो जीवन में बेवजह परेशानियां आने लगती हैं. ऐसे में नीम का पौधा इन दोषों को शांत करने में हमारी मदद करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

नजर दोष

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नीम के पौधे के पास नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती है. ऐसे में घर के बाहर यह पौधा लगाने से नजरदोष से भी बचा जा सकता है. मान्यता यह भी है कि जो काम लंबे समय से रुके हुए हैं, ले दोबारा शुरू हो जाते हैं. 

किस दिन लगाएं नीम का पौधा?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में नीम का पौधा लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा दक्षिण होती है. इसलिए राहु-केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर के बाहर जब कभी भी नीम का पौधा लगाएं तो उसके लिए इसी दिशा का चयन करें. कहा जाता है कि नीम की माला पहनने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं.

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में लगने जा रहा चंद्र ग्रहण, जानें मेष से लेकर मीन राशि वालों पर क्या होगा असर, शुभ या अशुभ

केतु के प्रभाव से कैसे बचें

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, छाया ग्रह केतु के अशुभ प्रभाव से जातक को जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. केतु का अशुभ प्रभाव जातक के काम को प्रभावित करता है. यह किसी भी काम को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होने देता है. ऐसे में जो लोग केतु के अशुभ प्रभाव से परेशान हैं, उन्हें घर के बाहर अपामार्ग का पौधा लगाना चाहिए. इससे केतु का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है और छाया ग्रह का प्रवेश घर में नहीं होता. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

rahu ketu.Vastu Tips

Trending news

माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
Assam
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
armed forces
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
कांग्रेस नेता की पिटाई के CCTV से केरल में बवाल, शशि थरूर ने उठाये सवाल
#Congress
कांग्रेस नेता की पिटाई के CCTV से केरल में बवाल, शशि थरूर ने उठाये सवाल
'...तो इसमें गलत क्या है?', महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव
Ajit Pawar
'...तो इसमें गलत क्या है?', महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव
पोते से दादी का स्नेह अपनी जगह लेकिन... हाई कोर्ट का यह फैसला आपको जानना चाहिए
Bombay High Court News
पोते से दादी का स्नेह अपनी जगह लेकिन... हाई कोर्ट का यह फैसला आपको जानना चाहिए
JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
opration sindoor
JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना ने क्यों की मोहन भागवत की तारीफ?
Mohan Bhagwat statement
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना ने क्यों की मोहन भागवत की तारीफ?
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
mumbai
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
;