Rahu Ketu: राहु-केतु कभी नहीं करेंगे घर में प्रवेश, अचानक बढ़ेगी धन-दौलत, घर के बाहर लगा दें ये 2 पौधे

Auspicious Plant For Rahu Ketu: वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में राहु-केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र में 2 ऐसे पौधों का जिक्र किया गया है, जिन्हें घर के बाहर लगाने से राहु-केतु का नकारात्मक असर नष्ट हो जाता है.
Plant to Remove Rahu Ketu Dosh: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को रहस्यमयी ग्रह माना गया है. ये 2 ऐसे ग्रह हैं, जिसके अशुभ प्रभाव किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकता है. राहु-केतु की खराब स्थिति से जातक को भयानक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है. इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जीवन में बेवजह की रुकावटें, आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव हमें घेर लेती हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इसकी वजह राहु-केतु जैसे ग्रह का अशुभ प्रभाव हो सकता है. लेकिन वास्तु शास्त्र में कुछ पेड़-पौधों के बारे में बताया गया है, जिसे घर के बाहर लगाने से इन रहस्यमयी ग्रहों का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है. साथ ही राहु-केतु घर में प्रवेश नहीं करते हैं.
नीम का पेड़
ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, राहु-केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर के बाहर नीम का पौधा जरूर लगाना चाहिए. दरअसल, नीम का संबंध शनि-मंगल, और केतु ग्रहों से होता है. कहते हैं कि जब इन ग्रहों की अशुभ स्थिति सामने आती है, तो जीवन में बेवजह परेशानियां आने लगती हैं. ऐसे में नीम का पौधा इन दोषों को शांत करने में हमारी मदद करता है.
नजर दोष
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नीम के पौधे के पास नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती है. ऐसे में घर के बाहर यह पौधा लगाने से नजरदोष से भी बचा जा सकता है. मान्यता यह भी है कि जो काम लंबे समय से रुके हुए हैं, ले दोबारा शुरू हो जाते हैं.
किस दिन लगाएं नीम का पौधा?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में नीम का पौधा लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा दक्षिण होती है. इसलिए राहु-केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर के बाहर जब कभी भी नीम का पौधा लगाएं तो उसके लिए इसी दिशा का चयन करें. कहा जाता है कि नीम की माला पहनने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं.
केतु के प्रभाव से कैसे बचें
ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, छाया ग्रह केतु के अशुभ प्रभाव से जातक को जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. केतु का अशुभ प्रभाव जातक के काम को प्रभावित करता है. यह किसी भी काम को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होने देता है. ऐसे में जो लोग केतु के अशुभ प्रभाव से परेशान हैं, उन्हें घर के बाहर अपामार्ग का पौधा लगाना चाहिए. इससे केतु का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है और छाया ग्रह का प्रवेश घर में नहीं होता.
