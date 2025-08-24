Vastu Shastra: घर में बरसेगा पैसा, चमक जाएगी किस्मत, इन 5 वास्तु टिप्स का कोई तोड़ नहीं!
Advertisement
trendingNow12894601
Hindi Newsधर्म

Vastu Shastra: घर में बरसेगा पैसा, चमक जाएगी किस्मत, इन 5 वास्तु टिप्स का कोई तोड़ नहीं!

Vastu Tips For Money: घर में धन और खुशियों का आगमन बना रहे इसके लिए जरूरी है कि वास्तु से जुड़ी इन 5 बातों का ध्यान रखा जाएं. सुख-समृद्धि और तरक्की के घर की ओर आकर्षित हो सके इसके लिए क्या करें आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 24, 2025, 01:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips
Vastu Tips

Vastu Tips In Hindi: अगर घर का वास्तु संतुलित हो यानी घर में किसी तरह का वास्तु दोष न हो तो इससे घर में सुख-समृद्धि और धन का आगमन बना रहता है. आइए इस कड़ी में उन 5 जरूरी बातों के बारे में विस्तार से जानें जिनका ध्यान रखने से घर में का वास्तु खराब नहीं होगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा. 

मुख्य द्वार का महत्व
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार ही ऊर्जा को आकर्षित करता है ऐसे में मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें और रोशनी बनाए रखें. मुख्य दरवाजे पर कूड़ा या जूता-चप्पल न रखें. गंदगी भी न लगने दें नहीं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और घर को हर तरह से हानि हो सकती है. 

तुलसी और हरे पौधे
घर में उत्तर-पूर्व दिशा में ही तुलसी का पौधा लगाएं. तुलसी न वातावरण को शुद्ध करेगी और घर की सकारात्मकता बनी रहेगी. कोई भी कांटेदार पौधा जैसे कैक्टस को घर के भीतर न रखें, इससे घर का वास्तु खराब होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Astro Tips: इन 5 पेड़-पौधों में कलावा बांधने से मां लक्ष्मी घर में रखती हैं कदम, ग्रहों के दोष से मिलेगी मुक्ति!

रसोई का स्थान
घर की रसोई आग्नि तत्व है, ऐसे में दक्षिण-पूर्व दिशा में ही रसोई होनी चाहिए. गैस चूल्हे को ईशान कोण उत्तर-पूर्व में कभी न रखें. इससे घर में धन हानि होती रहेगी और  कलह की स्थिति बरकरार रहेगी.

आईना लगाने के नियम
वास्तु अनुसार कभी भी बिस्तर के ठीक सामने आईना को न रखें. इससे ये होगा कि जब आप नींद में होगे तो आप पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. मानसिक तनाव से लेकर असफलताएं आपको घेर सकती है. आईना को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाएं तो शुभ होगा.

और पढ़ें- Astro Tips: घर में मधुमक्खी का छत्ता लगना शुभ या अशुभ? जानिए इसके चौंकाने वाले संकेत!

जल का स्थान
घर में जल संबंधी सजावट की चीजे जैसे एक्वेरियम या फव्वारा उत्तर-पूर्व दिशा में ही रखें. इससे घर में धन और सौभाग्य का प्रवाह बना रहता है. दक्षिण दिशा में पानी से संबंधी किसी भी वस्तु को न रखें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
;