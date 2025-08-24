Vastu Shastra: घर में बरसेगा पैसा, चमक जाएगी किस्मत, इन 5 वास्तु टिप्स का कोई तोड़ नहीं!

Vastu Tips In Hindi: अगर घर का वास्तु संतुलित हो यानी घर में किसी तरह का वास्तु दोष न हो तो इससे घर में सुख-समृद्धि और धन का आगमन बना रहता है. आइए इस कड़ी में उन 5 जरूरी बातों के बारे में विस्तार से जानें जिनका ध्यान रखने से घर में का वास्तु खराब नहीं होगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा.

मुख्य द्वार का महत्व

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार ही ऊर्जा को आकर्षित करता है ऐसे में मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें और रोशनी बनाए रखें. मुख्य दरवाजे पर कूड़ा या जूता-चप्पल न रखें. गंदगी भी न लगने दें नहीं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और घर को हर तरह से हानि हो सकती है.

तुलसी और हरे पौधे

घर में उत्तर-पूर्व दिशा में ही तुलसी का पौधा लगाएं. तुलसी न वातावरण को शुद्ध करेगी और घर की सकारात्मकता बनी रहेगी. कोई भी कांटेदार पौधा जैसे कैक्टस को घर के भीतर न रखें, इससे घर का वास्तु खराब होता है.

रसोई का स्थान

घर की रसोई आग्नि तत्व है, ऐसे में दक्षिण-पूर्व दिशा में ही रसोई होनी चाहिए. गैस चूल्हे को ईशान कोण उत्तर-पूर्व में कभी न रखें. इससे घर में धन हानि होती रहेगी और कलह की स्थिति बरकरार रहेगी.

आईना लगाने के नियम

वास्तु अनुसार कभी भी बिस्तर के ठीक सामने आईना को न रखें. इससे ये होगा कि जब आप नींद में होगे तो आप पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. मानसिक तनाव से लेकर असफलताएं आपको घेर सकती है. आईना को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाएं तो शुभ होगा.

जल का स्थान

घर में जल संबंधी सजावट की चीजे जैसे एक्वेरियम या फव्वारा उत्तर-पूर्व दिशा में ही रखें. इससे घर में धन और सौभाग्य का प्रवाह बना रहता है. दक्षिण दिशा में पानी से संबंधी किसी भी वस्तु को न रखें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)