Vastu Tips: ये 5 आदतें जो आपके घर में बुला रही हैं गरीबी, घर का वास्तु खराब हो उससे पहले ही छोड़ दें

Vastu Tips In Hindi: वास्तु शास्त्र की मानें तो जीवन में सफलता और सकारात्मकता बनी रहे इसके लिए घर का वास्तु अच्छा होना चाहिए और इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. वास्तु अनुसार कुछ गलत आदतें तुरंत छोड़ देना चाहिए नहीं तो घर में दरिद्रता बनी रहती हैं. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि आखिर किन आदतों को छोड़ देना चाहिए ताकि घर में सुख-शांति और आर्थिक मजबूती बनी रह सकती है.

वास्तु के अनुसार ये 5 आदतें आपके घर में लाती हैं गरीबी

खाने के बर्तन में हाथ धोने की आदत

अगर आप खाने की बर्बादी करते हैं तो इससे घर का वास्तु तो खराब होता ही है इसके साथ साथ मां अन्नपूर्णा भी ऐसे घर से रुष्ट हो जाती हैं. घर में दरिद्रता बनी रहती है और खाने के बाद बर्तन में हाथ धोने से भी धन हानि बनी रहती है.

बंद घड़ियों को घर में रखने की आदत

वास्तु अनुसार अगर किसी के घर में बंद घड़ियां पड़ी रहती हैं तो समझ लें कि वे अपने ही घर का दुश्मन है. बंद घड़ियों के कारण जीवन में कोई भी काम पूर्ण नहीं होता है और तरक्की के रास्ते बंद रहते हैं. आर्थिक हानि बनी रहती है.

गंदी चादर ओढ़ने की आदत

ऐसे लोग जो कई कई दिनों तक गंदी चादर ओढ़े रहते हैं और धोते ही नहीं हैं तो इससे उनकी ये आदत वास्तु के अनुसार अति अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से घर में धन की स्थिति खराब होती है और कमाई कहां जा रही है इसके बारे में समझ ही नहीं आता है.

देर रात तक जागने की आदत

वास्तु अनुसार अगर देर रात तक जागने की आदत है तो इससे घर के लोगों को मानसिक समस्याएं होने लगती है. चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है और आर्थिक रूप से घर की स्थिति खराब होने लगती है.

नाखून चबाने की आदत

अगर किसी व्यक्ति को नाखून चाबने की आदत लगी हुई है तो यह एक बहुत ही बुरी आदत है. ऐसा करने से सूर्य की स्थिति कुंडली में कमजोर होता है और सम्मान कम होता है. धन इकट्ठा नहीं हो पाता है और घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

