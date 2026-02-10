Vastu Tips: ये 5 आदतें जो आपके घर में बुला रही हैं गरीबी, घर का वास्तु खराब हो उससे पहले ही छोड़ दें

Advertisement
Hindi Newsधर्मVastu Tips: ये 5 आदतें जो आपके घर में बुला रही हैं गरीबी, घर का वास्तु खराब हो उससे पहले ही छोड़ दें

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में ऐसी कई आदतों के बारे में बताया गया है जिनके कारण घर में धन हानि होने लगती है. आइए ऐसी 5 आदतों के बारे में जानें जिनके आज के आज ही छोड़ देना चाहिए.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 10, 2026, 06:02 PM IST
Vastu Tips
Vastu Tips In Hindi: वास्तु शास्त्र की मानें तो जीवन में सफलता और सकारात्मकता बनी रहे इसके लिए घर का वास्तु अच्छा होना चाहिए और इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. वास्तु अनुसार कुछ गलत आदतें तुरंत छोड़ देना चाहिए नहीं तो घर में दरिद्रता बनी रहती हैं. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि आखिर किन आदतों को छोड़ देना चाहिए ताकि घर में सुख-शांति और आर्थिक मजबूती बनी रह सकती है.

वास्तु के अनुसार ये 5 आदतें आपके घर में लाती हैं गरीबी
खाने के बर्तन में हाथ धोने की आदत
अगर आप खाने की बर्बादी करते हैं तो इससे घर का वास्तु तो खराब होता ही है इसके साथ साथ मां अन्नपूर्णा भी ऐसे घर से रुष्ट हो जाती हैं. घर में दरिद्रता बनी रहती है और खाने के बाद बर्तन में हाथ धोने से भी धन हानि बनी रहती है.

बंद घड़ियों को घर में रखने की आदत
वास्तु अनुसार अगर किसी के घर में बंद घड़ियां पड़ी रहती हैं तो समझ लें कि वे अपने ही घर का दुश्मन है. बंद घड़ियों के कारण जीवन में कोई भी काम पूर्ण नहीं होता है और तरक्की के रास्ते बंद रहते हैं. आर्थिक हानि बनी रहती है.

गंदी चादर ओढ़ने की आदत
ऐसे लोग जो कई कई दिनों तक गंदी चादर ओढ़े रहते हैं और धोते ही नहीं हैं तो इससे उनकी ये आदत वास्तु के अनुसार अति अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से घर में धन की स्थिति खराब होती है और कमाई कहां जा रही है इसके बारे में समझ ही नहीं आता है.

देर रात तक जागने की आदत
वास्तु अनुसार अगर देर रात तक जागने की आदत है तो इससे घर के लोगों को मानसिक समस्याएं होने लगती है. चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है और आर्थिक रूप से घर की स्थिति खराब होने लगती है.

नाखून चबाने की आदत
अगर किसी व्यक्ति को नाखून चाबने की आदत लगी हुई है तो यह एक बहुत ही बुरी आदत है. ऐसा करने से सूर्य की स्थिति कुंडली में कमजोर होता है और सम्मान कम होता है. धन इकट्ठा नहीं हो पाता है और घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- घोर अंधकारभरी रात में ही क्यों की जाती है काली मां की पूजा, गृहस्थ के लिए क्या है नियम? जानकर हैरान रह जाएंगे

और पढ़ें- Pauranik Katha: कौन हैं तीन स्तन वाली देवी जिनके शौर्य से देवता भी हुए पराजित, जिनका महादेव से है जन्मों जन्म का नाता

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

vastu tips

