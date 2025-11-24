Vastu Tips: धन की कमी और बढ़ते खर्चों से परेशान हैं? इन 5 वास्तु दोषों को तुरंत करें दूर

Vastu Shastra: धन की कमी दूर करने और आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए लोग कई तरह के उपाय आजमाते हैं. वास्तु शास्त्र में भी कुछ ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जो धन प्रवाह बढ़ाने और खर्चों पर नियंत्रण में मदद कर सकते हैं. कई लोग समृद्धि के लिए पर्स में लाल कपड़ा, चावल या कुमकुम रखते हैं, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है घर में धन और तिजोरी से जुड़े विशेष वास्तु नियमों का पालन करना. ऐसे में आइए जानते हैं धन वृद्धि के लिए तिजोरी किस दिशा में होनी चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है ताकि धन की आवक बनी रहे.

तिजोरी का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए

वास्तु के अनुसार तिजोरी रखने की दिशा आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव डालती है. तिजोरी को हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार के पास कम से कम एक इंच की दूरी पर रखना चाहिए. तिजोरी की पीठ दक्षिण दिशा में होनी चाहिए और उसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलना शुभ माना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा को धन, समृद्धि और कुबेर की दिशा कहा गया है. इसके अलावा, तिजोरी को आग्नेय (दक्षिण-पूर्व) और नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) कोण में रखना अशुभ माना जाता है.

तिजोरी वाले कमरे में रोशनी और हवा का होना जरूरी

वास्तु मान्यताओं के अनुसार तिजोरी वाले कमरे का दरवाजा पूर्व या उत्तर दिशा में हो तो वह सौभाग्य और धन का संकेत माना जाता है. ध्यान रहे कि तिजोरी को दरवाजे के ठीक सामने नहीं रखना चाहिए, बल्कि थोड़ी दूरी पर रखना अधिक शुभ होता है. कमरे में प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन का होना भी बेहद जरूरी है. इसके लिए कमरे की उत्तर या पूर्व दिशा में एक छोटी खिड़की होना शुभ माना गया है.

इन समयों में धन का लेन-देन न करें

अगर आप जीवन में स्थायी रूप से धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो वास्तु के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त और शाम के समय पैसे उधार देने या लेने से बचना चाहिए. माना जाता है कि इन समयों में धन देने से घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है. हालांकि, अगर किसी जरूरतमंद की मदद करनी हो तो यह नियम लागू नहीं होता.

गुरुवार और शुक्रवार को तिजोरी की पूजा करें

धन वृद्धि के लिए हर गुरुवार और शुक्रवार तिजोरी की विधि से पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है. तिजोरी पर स्वस्तिक का चिह्न बनाना, दीप जलाना और लक्ष्मी जी का ध्यान करना आर्थिक स्थिरता लाता है और अनावश्यक खर्चों में कमी करता है. गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है और शुक्रवार देवी लक्ष्मी का, इसलिए यह समय आर्थिक वृद्धि के लिए उत्तम माना जाता है.

पर्स में मोर पंख रखने से बचें

कई लोग धन आकर्षित करने के लिए पर्स में मोर पंख रखते हैं, लेकिन वास्तु मानता है कि मोर पंख को बंद स्थान में नहीं रखना चाहिए. इसे पर्स में रखने से वित्तीय अस्थिरता और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. मोर पंख को हमेशा खुली जगह या मंदिर क्षेत्र में ही रखना अच्छा माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)