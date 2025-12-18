Advertisement
Hindi Newsधर्मVastu Tips: टूटे हुए शीशे घर से बाहर नहीं निकाल रहें? तो इन 3 बड़े नुकसान के लिए रहें तैयार!

Vastu Tips: टूटे हुए शीशे घर से बाहर नहीं निकाल रहें? तो इन 3 बड़े नुकसान के लिए रहें तैयार!

Broken Glass Vastu Tips: वास्तु अनुसार किसी घर में टूटे हुए शीशे या शीशे के टूटे हुए सामानों को घर में रखने से घर को कई तरह की हानि पहुंचती है. इस कड़ी में जानेंगे कि इससे कौन से 3 बड़े नुकसान घर को झेलना पड़ता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:34 PM IST
Broken Glass Vastu Tips
Broken Glass Vastu Tips

Broken Mirror Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी एक एक चीज की अपनी एक ऊर्जा होती है. ऐसे में जरूरी है कि घर के सामान को सही दिशा में रखें. इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि घर का कोई भी सामान टूटा न हो या अव्यवस्थित न हो. खास कर टूटे हुए शीशे या शीशे का सामान अगर घर में रखा है तो इसे तुरंत घर से बाहर रख कर देना चाहिए नहीं घर की सुख शांति और समृद्धि का देखते ही देखते नाश होने लगता है. आइए जानें वास्तु अनुसार टूटे हुए शीशे के सामानों को घर मे रखने से घर को क्या हानि पहुंचती है और इसका घर के सदस्यों पर क्या असर होता है. 

टूटे हुए शीशे को घर में रखने से क्या होता है
बढ़ जाता है घर में कलेश
टूटे हुए कांच या शीशे को अगर घर में रखें तो घर की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है. घर के सदस्यों के बीच कलह होती है और तनाव की स्थिति बनी रहती है. ऐसा घर जहां पर टूटा हुआ आइना हो या शीशे के टूटे हुए शो पीस रखे गए हों वहां पर हर छोटी बात पर लोग बहस करते हैं और घर की शांति का नाश होने लगता है. 

आर्थिक स्थिति होती है खराब
वास्तु शास्त्र की मानें तो घर में अगर टूटा हुआ शीशा हो, खासकर घर के मेन बेडरूम में तो ऐसा घर विनाश की ओर बढ़ता जाता है. आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है और घर के सदस्यों को लगातार धन हानि झेलनी पड़ती है. बेडरूम में टूटा कांच या शीशा रखने से पति पत्नी के बीच कलह की स्थिति बनी रहती है. 

काम में आती है बाधा
वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर के कोने में टूटा हुए शीशे या आइना रखा रहता है उस घर के लोगों को कोई न कोई तनाव घेरे रहता है. नींद अच्छी हीं आती है और हर काम में रुकावटें आती हैं. करियर में ग्रोथ नहीं होता है. ऐसे में बिना देरी के इस तरह के शीशे को या ऐसे शोपीस जो टूटे हुए हो उनको घर से बाहर कर देना चाहिए. नहीं तो जल्दी घर की सुख शांति का नाश होने लगता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

