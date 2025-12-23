Advertisement
trendingNow13051225
Hindi Newsधर्मVastu Tips: रोटियां गिनकर परोसने की आदत खा जाएगी आपके घर का धन, जान लें रोटी बनाने से जुड़े ये वास्तु नियम!

Vastu Tips: रोटियां गिनकर परोसने की आदत खा जाएगी आपके घर का धन, जान लें रोटी बनाने से जुड़े ये वास्तु नियम!

Roti Vastu Niyam: रसोई घर में रोटी बनाने के भी कई नियम हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. रोटी बनाने से जुड़ी छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखने से धन हानि से लेकर कई और बड़ी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Roti Vastu Nyam
Roti Vastu Nyam

Vastu Tips For Roti: रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है. ऐसे में जरूरी है कि हमेशा रसोई घर को साफ रखें. रसोई घर में एक ऐसी चीज हो जो हर घर में रोज ही बनती है और वो है रोटी. ऐसे में जरूरी है कि रोटी बनाने या खाने से जुड़े कुछ वास्तु नियम  को जरूर जान लिया जाए. इससे मां अन्नपूर्णा तो प्रसन्न होंगी ही, इसके साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा. ध्यान दें कि रोटी से जुड़े वास्तु नियम जाकर और उसको फॉलो करके घर का वास्तु दोष भी दूर किया जा सकता है. आइए रोटी बनाने और खाने से जुड़े जरूरी नियमों को जानें. 

तवे से जुड़े नियम
रात के समय जब आखिरी रोटी बना लें तो तवे के ठंडा होने पर उसको साफ कर दें. जूठा तवा न छोड़ें. इससे घर का वास्तु खराब होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. तवे को साफ कर ऐसी जगह पर रखें कि किसी की उस पर नजर न जाए. 

चकला-बेलना से जुड़े नियम
रोटी बनाने के बाद हमेशा चकला-बेलन को पानी से धोकर साफ करें. गंदे चकला बेलन घर में गरीबी लाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का भी घर में प्रवेश होता है. ध्यान रहे कि रोटी बनाते समय चकला-बेलन से आवाज न आए. इसके लिए चकला के नीचे एक कपड़ा रखें. इससे मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पहली और आखिरी रोटी का महत्व
वास्तु के अनुसार, घर में बना पहली रोटी हमेशा गाय को खिलाना चाहिए और घर की आखिरी रोटी को कुत्तों के सामने रखना चाहिए यानी उन्हें खिलाना चाहिए. इससे घर में धन की कमी नहीं होती है और न तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश हो पाता है.

ताजा आटे का इस्तेमाल 
हमेशा ताजा आटा गूंथें और उसी की रोटी बनाकर खाएं. कभी भी गूंथे गए आटे को इकट्ठा करके न रखें और न तो बासी आते की रोटी बनाएं. इससे घर का वास्तु खराब हो जाता है और घर पर पितृदोष लगने लगता है. बासी आटे की रोटी खाने से घर में कलह की स्थिति बनी रहती है और धन की कमी होती है. 

गिनकर रोटी बनाने से बचें
अगर आपकी यह आदत पुरानी है कि आप गिनकर रोटियां बनाते हैं या गिनकर रोटियों को थाली में परोसते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है. सूर्य देव से रोटियों का संबंध है. रोटियां गिनने से व्यक्ति का सम्मान कम होता है और जीवन में अनेक परेशानियों का प्रवेश होने लगता है. धन की कमी और सुख-शांति का नाश होने लगता है. नौकरी या व्यापार में हानि होने लगती है. रोटियां हमेशा थोड़ी ज्यादा बनानी चाहिए कि कोई घर पर अचानक आए तो उसके लिए हिस्से का भी खाना बना हो.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Palmistry Cross Sign: हथेली पर बना मिस्टिकल क्रॉस क्या बताता है, धन प्राप्ति से जुड़ा इसका रहस्य जान हो जाएंगे हैरान!

और पढ़ें- Rules For Roti: बासी आटे की रोटी खाना शुभ या अशुभ, रोटी का किन ग्रहों से है गहरा संबंध?

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामना बेचने वालों के साथ बदसलूकी
Christmas 2025
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामना बेचने वालों के साथ बदसलूकी
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
Aravalli hills
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
National News
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
West Bengal Politics
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी