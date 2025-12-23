Vastu Tips: रोटियां गिनकर परोसने की आदत खा जाएगी आपके घर का धन, जान लें रोटी बनाने से जुड़े ये वास्तु नियम!

Vastu Tips For Roti: रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है. ऐसे में जरूरी है कि हमेशा रसोई घर को साफ रखें. रसोई घर में एक ऐसी चीज हो जो हर घर में रोज ही बनती है और वो है रोटी. ऐसे में जरूरी है कि रोटी बनाने या खाने से जुड़े कुछ वास्तु नियम को जरूर जान लिया जाए. इससे मां अन्नपूर्णा तो प्रसन्न होंगी ही, इसके साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा. ध्यान दें कि रोटी से जुड़े वास्तु नियम जाकर और उसको फॉलो करके घर का वास्तु दोष भी दूर किया जा सकता है. आइए रोटी बनाने और खाने से जुड़े जरूरी नियमों को जानें.

तवे से जुड़े नियम

रात के समय जब आखिरी रोटी बना लें तो तवे के ठंडा होने पर उसको साफ कर दें. जूठा तवा न छोड़ें. इससे घर का वास्तु खराब होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. तवे को साफ कर ऐसी जगह पर रखें कि किसी की उस पर नजर न जाए.

चकला-बेलना से जुड़े नियम

रोटी बनाने के बाद हमेशा चकला-बेलन को पानी से धोकर साफ करें. गंदे चकला बेलन घर में गरीबी लाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का भी घर में प्रवेश होता है. ध्यान रहे कि रोटी बनाते समय चकला-बेलन से आवाज न आए. इसके लिए चकला के नीचे एक कपड़ा रखें. इससे मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं.

पहली और आखिरी रोटी का महत्व

वास्तु के अनुसार, घर में बना पहली रोटी हमेशा गाय को खिलाना चाहिए और घर की आखिरी रोटी को कुत्तों के सामने रखना चाहिए यानी उन्हें खिलाना चाहिए. इससे घर में धन की कमी नहीं होती है और न तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश हो पाता है.

ताजा आटे का इस्तेमाल

हमेशा ताजा आटा गूंथें और उसी की रोटी बनाकर खाएं. कभी भी गूंथे गए आटे को इकट्ठा करके न रखें और न तो बासी आते की रोटी बनाएं. इससे घर का वास्तु खराब हो जाता है और घर पर पितृदोष लगने लगता है. बासी आटे की रोटी खाने से घर में कलह की स्थिति बनी रहती है और धन की कमी होती है.

गिनकर रोटी बनाने से बचें

अगर आपकी यह आदत पुरानी है कि आप गिनकर रोटियां बनाते हैं या गिनकर रोटियों को थाली में परोसते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है. सूर्य देव से रोटियों का संबंध है. रोटियां गिनने से व्यक्ति का सम्मान कम होता है और जीवन में अनेक परेशानियों का प्रवेश होने लगता है. धन की कमी और सुख-शांति का नाश होने लगता है. नौकरी या व्यापार में हानि होने लगती है. रोटियां हमेशा थोड़ी ज्यादा बनानी चाहिए कि कोई घर पर अचानक आए तो उसके लिए हिस्से का भी खाना बना हो.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

