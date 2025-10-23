Dhaniya Vastu Tips: धनिया के बीज किचन में कहां रखें? इसे जानकर बदल सकते हैं घर का माहौल, दूर होगा वास्तु दोष!

Vastu Tips On Dhaniya In Hindi: अगर आप अपने घर में कुछ जरूरी वास्तु टिप्स आजमाएं तो घर का वास्तु दोष खत्म हो सकता है और इससे आपके घर की कई परेशानियां दूर हो सकती है. घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और धन संबंधी दिक्कतें दूर हो सकती हैं. रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच का तनाव भी दूर हो सकता है. आज की इस कड़ी में हम धनिया से जुड़े कुछ अचूक वास्तु टिप्स के बारे में जानेंगे. विस्तार से जनेंगे कि आखिर घर के किचन में धनिया के बीज को कहां रखें जिससे घर माहौल शांत रहे और समृद्धि बनी रहे.

क्यों है धनिया वास्तु के अनुसार होता है खास?

घर का वास्तु ठीक करने में धनिया का विशेष योगदान हो सकता है.वास्तु शास्त्र में धनिया को सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि धनिया के बीज घर में फैली नकारात्मकता को सोख कर घर का माहौल बेहतर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करता है. अगर घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है या घर के सदस्य बीमार रहते हैं तो धनिया के बीज इन सभी दिक्कतों को अपने अंदर सोख लेता है. आइए जानें घर के किचन में धनिया कहां रखें.

धनिया से जुड़े वास्तु टिप्स के बीज?

छोटी कटोरी में धनिया

धनिया के बीज को एक छोटी कटोरी में रखें और इसको घर के मुख्य द्वार पर रखें घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

लाल कपड़े में धनिया के बीच

धनिया के बीच को लाल कपड़े में बांधें और घर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर टांग दें. इससे कोई भी व्यक्ति नकारात्मकता को बाहर छोड़कर ही घर में प्रवेश करेगा.

किचन में धनिया कहां रखें

किचन में अगर आप धनिया रख रहे हैं तो इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में रखें, यह दिशा अग्नि तत् का है जिसे धनिया के दानें संतुलित रखते हैं और इससे घर का वास्तु खराब नहीं होता है.

धन की समस्या दूर करने के लिए धनिया

घर को अगर धन की समस्या ने जकड़ रखा है तो शुक्रवार के दिन पूजा करें और एक तांबे के लोटे में धनिया के बीज को रखें और उसमें पानी भी डालें. अब इस धनिया के पानी को पूरे घर में छिड़क दें. इससे घर से पैसों की तंगी दूर होगी और मां लक्ष्मी की कृपा भी घर पर बनी रहेगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Love Palmistry: हथेली पर बनी ये रेखा देती है दर्दनाक लव लाइफ का संकेत, आप भी चेक कर लें अपना हाथ!

और पढ़ें- Vivah 2025: तुलसी विवाह पर तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ या अशुभ, क्या कहते हैं नियम? नोट कर लें तुलसी देवी के मंत्र!

और पढ़ें- Baby Girl Name: मां यमुना से लेकर मां गंगा जैसी पवित्र नदियों पर रखें अपनी बिटिया का धार्मिक नाम!