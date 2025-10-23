Advertisement
trendingNow12972630
Hindi Newsधर्म

Dhaniya Vastu Tips: धनिया के बीज किचन में कहां रखें? इसे जानकर बदल सकते हैं घर का माहौल, दूर होगा वास्तु दोष!

Coriander Vastu Tips: आपके किचन में भी धनिया के बीज रखें तो आपको धनिया से जुड़े वास्तु टिप्स जान लेना चाहिए जिनको फॉलो करके आप घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं. आइए इस बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 23, 2025, 05:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhaniya Vastu Tips
Dhaniya Vastu Tips

Vastu Tips On Dhaniya In Hindi: अगर आप अपने घर में कुछ जरूरी वास्तु टिप्स आजमाएं तो घर का वास्तु दोष खत्म हो सकता है और इससे आपके घर की कई परेशानियां दूर हो सकती है. घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और धन संबंधी दिक्कतें दूर हो सकती हैं. रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच का तनाव भी दूर हो सकता है. आज की इस कड़ी में हम धनिया से जुड़े कुछ अचूक वास्तु टिप्स के बारे में जानेंगे. विस्तार से जनेंगे कि आखिर घर के किचन में धनिया के बीज को कहां रखें जिससे घर माहौल शांत रहे और समृद्धि बनी रहे.

क्यों है धनिया वास्तु के अनुसार होता है खास?
घर का वास्तु ठीक करने में धनिया का विशेष योगदान हो सकता है.वास्तु शास्त्र में धनिया को सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि धनिया के बीज घर में फैली नकारात्मकता को सोख कर घर का माहौल बेहतर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करता है. अगर घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है या घर के सदस्य बीमार रहते हैं तो धनिया के बीज इन सभी दिक्कतों को अपने अंदर सोख लेता है. आइए जानें घर के किचन में धनिया कहां रखें.

धनिया से जुड़े वास्तु टिप्स के बीज?
छोटी कटोरी में धनिया
धनिया के बीज को एक छोटी कटोरी में रखें और इसको घर के मुख्य द्वार पर रखें घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

लाल कपड़े में धनिया के बीच
धनिया के बीच को लाल कपड़े में बांधें और घर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर टांग दें. इससे कोई भी व्यक्ति नकारात्मकता को बाहर छोड़कर ही घर में प्रवेश करेगा.

किचन में धनिया कहां रखें
किचन में अगर आप धनिया रख रहे हैं तो इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में रखें, यह दिशा अग्नि तत् का है जिसे धनिया के दानें संतुलित रखते हैं और इससे घर का वास्तु खराब नहीं होता है. 

धन की समस्या दूर करने के लिए धनिया
घर को अगर धन की समस्या ने जकड़ रखा है तो शुक्रवार के दिन पूजा करें और एक तांबे के लोटे में धनिया के बीज को रखें और उसमें पानी भी डालें. अब इस धनिया के पानी को पूरे घर में छिड़क दें. इससे घर से पैसों की तंगी दूर होगी और मां लक्ष्मी की कृपा भी घर पर बनी रहेगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Love Palmistry: हथेली पर बनी ये रेखा देती है दर्दनाक लव लाइफ का संकेत, आप भी चेक कर लें अपना हाथ!

और पढ़ें- Vivah 2025: तुलसी विवाह पर तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ या अशुभ, क्या कहते हैं नियम? नोट कर लें तुलसी देवी के मंत्र!

और पढ़ें- Baby Girl Name: मां यमुना से लेकर मां गंगा जैसी पवित्र नदियों पर रखें अपनी बिटिया का धार्मिक नाम!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक