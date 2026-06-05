Vastu Tips: मानसिक शांति और बरकत के लिए तकिये के नीचे क्या रखें, नोट कर लें 6 शुभ चीजें

Vastu Tips: भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति और आर्थिक संतुलन बनाए रखना हर किसी के लिए जरूरी हो गया है. कार्यक्षेत्र में बढ़ते काम के बोझ से आज का युवा वर्ग भी डिप्रेशन की स्थिति में जा रहा है. आमतौर पर लोग यह समझते हैं कि धन सबकुछ है और उसमें बरकत के लिए दिन-रात लगे रहते हैं. लेकिन, दर्शन शास्त्र कहता है कि जीवन में दोनों का संतुलन बनाकर रखना चाहिए. घर में बरकत और मानसिक स्थिति अच्छी रखने के लिए वैसे तो लोग कई उपाय करते हैं, लेकिन कभी-कभी ये कारगर नहीं होते. ऐसे में वास्तु शास्त्र के कुछ आसान उपाय आपके काम आ सकते हैं.

लौंग

वैसे तो लौंग का इस्तेमाल मसाले के तौर होता है, लेकिन ज्योतिष और वास्तु में इसके दूसरे लाभ भी बताए गए हैं. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, नींद से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में लौंग बेहद कारगर है. रात में सोते वक्त विषम संख्या (5, 9, 11) में तकिये के नीचे रखने से सुकून की नींद आती है. इस उपाय को करने के साथ एक सावधानी भी बरतनी होगी. तकिये के नीचे रखे गए लौंग को अगली सुबह किसी तालाब या नदी में बहा देना चाहिए. अगर आसपास नदी या तालाब ना हो, तो किसी पीपल वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा दें. लौंग का यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर पॉजिटिविटी लाता है.

मोर पंख

सनातन धर्म में मोर पंख को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला माना गया है. इसके अलावा यह सुख-समृद्धि के लिए भी खास है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, तकिये के नीचे मोर पंख रखने से बुरी शक्तियां दूर होती हैं. साथ ही, घर में बरकत होती है.

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दालचीनी

वास्तु के मुताबिक, रात को सिरहाने में दालचीनी रखने से घर में सौभाग्य आता है. ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि तकिये के नीचे दालचीनी रखने से रुपये-पैसों से जुड़ी दिक्कतें दूर होने लगती है.

फिटकरी

नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को दूर करने में फिटकरी बहुत सहायक माना गया है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में बरकत के लिए इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जा सकता है. फिटकरी-पानी का पोछा निगेटिव एनर्जी को तुरंत नष्ट कर देता है. जबकि, इसे सिरहाने में रखकर सोने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं. अगर आपको बुरे सपने आते हैं, फिटकरी का एक टुकड़ा सिरहाने में लगातार 10 दिनों तक रखें और 11वें दिन उसे घर बाहर फेंक दें.

तेजपत्ता

तकिये के नीचे तेजपत्ता रखकर सोने से तमाम तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. साथ ही घर में खुशनुमा माहौल बना रहता है. घर में रहने वालों की आमदनी में भी बरकत होती है. इसके अलावा कर्ज से भी छुटकारा मिलता है.

रुद्राक्ष

मान्यतानुसार, सोते वक्त तकिये के नीचे रुद्राक्ष की माला रखने से मानसिक शांति बनी रहती है. पंचमुखी रुद्राक्ष की माला इसके लिए सबसे उपयुक्त माना गया है. इस उपाय को लगातार करने से लाभ होता है.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)