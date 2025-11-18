Advertisement
Hindi Newsधर्म

Griha Pravesh Niyam: कौन से दिन भूलकर भी न करें गृह प्रवेश, वास्तु टिप्स के अनुसार किन बातों का रखें विशेष ध्यान!

Vastu Tips For New Home: वास्तु के अनुसार नए घर में जब प्रवेश किया जाता है तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है जैसे अनुष्ठान के लिए शुभ दिन, तिथि और मुहूर्त क्या है. आइए गृह प्रवेश के नियमों को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:15 AM IST
Griha Pravesh Niyam
Griha Pravesh Niyam

Vastu Tips For Grih Pravesh: वास्तु शास्त्र के कुछ नियमों का पालन करें तो इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है. वहीं, जब हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो यही वास्तु के नियम अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं. गृह प्रवेश किस शुभ तारीख को करना चाहिए और इसके लिए शुभ दिन क्या होना चाहिए से लेकर घर में प्रवेश करने के अन्य नियमों को जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि घर का वास्तु सही रहेगा तो जीवन में परेशानिया नहीं आएंगी. आइए गृह प्रवेश के नियम जानें.

गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन
वास्तु के अनुसार गृह प्रवेश के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को अति शुभ दिन माना जाता है. ऐसा करने से घर में धन और सौभाग्य बना रहता है.

माह और कौन सी तिथियां गृह प्रवेश के लिए शुभ
माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ माह गृह प्रवेश के लिए उत्तम माने गए हैं.
शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी तिथि को गृह प्रवेश के लिए शुभ माना गया है.
सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथि गृह प्रवेश के लिए शुभ होता है.

अशुभ दिन और तिथि
वास्तु शास्त्र अनुसार गृह प्रवेश का अनुष्ठान मंगलवार और शनिवार के दिन करना बहुत अशुभ माना जाता है. वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार, रिक्ता तिथि पर गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए. ये तिथियां हैं चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तिथि. इसके अलावा इन तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि भी शामिल है. 

इन महीनों में न करें गृह प्रवेश
आषाढ़, सावन, भाद्रपद
आश्विन, पौष माह .
राहुकाल की अवधि में गृह प्रवेश न करें.

गृह प्रवेश करने के नियम
गृह प्रवेश अनुष्ठान पर अशोक के पत्तों के तोरण से मुख्य द्वार को सजाएं. 
पूरे घर को साफ कर साज सज्जा करें.
घर के कोने कोने में दीपक जलाएं.
घर के सभी कमरों में कपूर जरूर जलाएं.
वास्तु दोष दूर करने के लिए नए घर में वास्तु पूजा जरूर करें.
नए घर में प्रवेश करते हुए दाहिना पैर घर में पहले आगे रखें, इसे अति शुभ माना जाता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

Griha Pravesh Niyam

