Vastu Tips: हनुमान जी की कौन सी तस्वीर घर में लाएगी खुशहाली? जानें पंचमुखी और दक्षिणमुखी स्वरूप का महत्व

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में देवी-देवताओं की तस्वीरों को घर की सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है. इसलिए वास्तु शास्त्र के जानकार घर में देवी-देवताओं की तस्वीर लगाने से पहले वास्तु के नियमों का खास ख्याल रखने की सलाह देते हैं. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, अगर हनुमान जी की तस्वीर घर में सही दिशा और सही तरीके से लगाई जाए, तो इससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सुख-शांति व समृद्धि का वास होता है. वहीं, अगर घर में हनुमान जी की तस्वीर गलत दिशा में लगी है या वास्तु नियम के विरुद्ध लगाई गई है तो इसका नकारात्मक प्रभाव देखने के मिल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में कहां और किस दिशा में हनुमानजी की फोटो लगाने से आपको फायदा होगा.

दक्षिण दिशा में क्यों लगाएं हनुमान जी की तस्वीर

वास्तु शास्त्र में हनुमान जी की तस्वीर के लिए दक्षिण दिशा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का सर्वाधिक प्रदर्शन दक्षिण दिशा (लंका) की ओर ही किया था. इसलिए इस दिशा में चित्र लगाने से घर में आने वाली हर बाधा और अमंगलकारी ऊर्जा का नाश होता है।

उत्तर दिशा में स्थापना के लाभ

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, अगर आप हनुमान जी की तस्वीर उत्तर दिशा में लगाते हैं, तो यह दक्षिण से आने वाली नकारात्मकता को रोक देती है. इस दिशा में हनुमान जी का चित्र परिवार में सुख, समृद्धि और आरोग्य की वृद्धि करने वाला माना जाता है.

बेडरूम के लिए वर्जित नियम

चूंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा प्रभु श्री राम की अनन्य सेवा में लीन रहते हैं, इसलिए उनकी तस्वीर कभी भी बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए. वास्तु के अनुसार, शयनकक्ष में उनकी प्रतिमा रखने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती और यह मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है.

हनुमान जी के किस स्वरूप का क्या है महत्व

पंचमुखी हनुमान- घर के प्रवेश द्वार के पास इसे लगाने से सभी दिशाओं से रक्षा होती है.

पर्वत उठाते हुए- अगर परिवार में आत्मविश्वास की कमी हो, तो यह स्वरूप अत्यंत लाभकारी है.

राम भजन करते हुए- घर में शांति और आपसी सामंजस्य के लिए यह मुद्रा श्रेष्ठ है.

शक्ति प्रदर्शन- जिस चित्र में हनुमान जी अपना पराक्रम दिखा रहे हों, उसे लगाने से बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पातीं.

हनुमान जी की पूजा में रखें इन बातों का ध्यान

हनुमान जी को सिंदूर बेहद प्रिय है. अगर आपके पास उनकी ऐसी तस्वीर है जिस पर सिंदूर लगा हो, तो वह शुभता बढ़ाती है. नियमित रूप से उनकी तस्वीर पर सिंदूर का तिलक लगाने से भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और मानसिक बल मिलता है.

