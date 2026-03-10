Advertisement
trendingNow13136154
Hindi Newsधर्मVastu Tips: हनुमान जी की कौन सी तस्वीर घर में लाएगी खुशहाली? जानें पंचमुखी और दक्षिणमुखी स्वरूप का महत्व

Vastu Tips: हनुमान जी की कौन सी तस्वीर घर में लाएगी खुशहाली? जानें पंचमुखी और दक्षिणमुखी स्वरूप का महत्व

Hanuman Picture Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में संकटमोचन हनुमान जी की तस्वीर सही दिशा में लगाई जाए, तो यह वास्तु दोषों को दूर कर सुख-समृद्धि और खुशहाली ला सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में हनुमान जी की तस्वीर किस दिशा में लगाएं और इससे जुड़े खास वास्तु नियम क्या हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 10, 2026, 06:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips: हनुमान जी की कौन सी तस्वीर घर में लाएगी खुशहाली? जानें पंचमुखी और दक्षिणमुखी स्वरूप का महत्व

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में देवी-देवताओं की तस्वीरों को घर की सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है. इसलिए वास्तु शास्त्र के जानकार घर में देवी-देवताओं की तस्वीर लगाने से पहले वास्तु के नियमों का खास ख्याल रखने की सलाह देते हैं. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, अगर हनुमान जी की तस्वीर घर में सही दिशा और सही तरीके से लगाई जाए, तो इससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सुख-शांति व समृद्धि का वास होता है. वहीं, अगर घर में हनुमान जी की तस्वीर गलत दिशा में लगी है या वास्तु नियम के विरुद्ध लगाई गई है तो इसका नकारात्मक प्रभाव देखने के मिल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में कहां और किस दिशा में हनुमानजी की फोटो लगाने से आपको फायदा होगा.

दक्षिण दिशा में क्यों लगाएं हनुमान जी की तस्वीर

वास्तु शास्त्र में हनुमान जी की तस्वीर के लिए दक्षिण दिशा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का सर्वाधिक प्रदर्शन दक्षिण दिशा (लंका) की ओर ही किया था. इसलिए इस दिशा में चित्र लगाने से घर में आने वाली हर बाधा और अमंगलकारी ऊर्जा का नाश होता है।

उत्तर दिशा में स्थापना के लाभ

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, अगर आप हनुमान जी की तस्वीर उत्तर दिशा में लगाते हैं, तो यह दक्षिण से आने वाली नकारात्मकता को रोक देती है. इस दिशा में हनुमान जी का चित्र परिवार में सुख, समृद्धि और आरोग्य की वृद्धि करने वाला माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बेडरूम के लिए वर्जित नियम

चूंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा प्रभु श्री राम की अनन्य सेवा में लीन रहते हैं, इसलिए उनकी तस्वीर कभी भी बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए. वास्तु के अनुसार, शयनकक्ष में उनकी प्रतिमा रखने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती और यह मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है.

यह भी पढ़ें: मंदिर से लौटकर तुरंत पैर धोना पड़ सकता है भारी, शास्त्रों में बताए गए हैं ये बड़े नुकसान

हनुमान जी के किस स्वरूप का क्या है महत्व

पंचमुखी हनुमान- घर के प्रवेश द्वार के पास इसे लगाने से सभी दिशाओं से रक्षा होती है.

पर्वत उठाते हुए- अगर परिवार में आत्मविश्वास की कमी हो, तो यह स्वरूप अत्यंत लाभकारी है.

राम भजन करते हुए- घर में शांति और आपसी सामंजस्य के लिए यह मुद्रा श्रेष्ठ है.

शक्ति प्रदर्शन- जिस चित्र में हनुमान जी अपना पराक्रम दिखा रहे हों, उसे लगाने से बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पातीं.

हनुमान जी की पूजा में रखें इन बातों का ध्यान

हनुमान जी को सिंदूर बेहद प्रिय है. अगर आपके पास उनकी ऐसी तस्वीर है जिस पर सिंदूर लगा हो, तो वह शुभता बढ़ाती है. नियमित रूप से उनकी तस्वीर पर सिंदूर का तिलक लगाने से भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और मानसिक बल मिलता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
LPG shortage
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
israel iran war
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे अमित शाह, बुधवार को बोल सकते हैं लोकसभा में
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे अमित शाह, बुधवार को बोल सकते हैं लोकसभा में
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?