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Vastu Tips: घर के पूजा स्थल पर क्यों रखा जाता है जल, आचमन योग और संसार की सुरक्षा से क्या है इसका संबंध? जानें

Puja Ghar Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के पूजा घर या पूजा स्थल पर जल रखने का नियम है. इस लेख में जानेंगे कि वास्तु से जुड़े इस नियम के पीछे का कारण क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 09, 2026, 08:34 AM IST
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Water in pot (AI Photo)
Water in pot (AI Photo)

Vastu Tips For Home: वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन कर घर की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का आकर्षित किया जा सकता है. वास्तु अनुसार ही घर में किसी वस्तु को रखना चाहिए, सही दिशा का ध्यान रखना चाहिए. ध्यान दें कि वास्तु शास्त्र अनुसार घर के पूजा स्थल से जुड़े कई वास्तु संबंधी नियम हैं जिनके पालन कर घर में सकारात्मकता लायी जा सकती है. इसी तरह से एक नियम है कि वास्तु के अनुसार पूजा घर में जल रखना चाहिए. आइए इस लेख में जानें कि इसके पीछे का कारण क्या है.

पूजा घर में कौन-कौन सी वस्तु होती है?
हर घर में एक पूजा स्थल होता है जहां से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. पूजा घर में पूजन सामग्री रखी रहती है साथ ही शंख, गरुढ़ घंटी, कौड़ी, आचमन पात्री, चंदन बट्टी, तांबे का सिक्का, गंगाजल और जल से भरा तांबे का लोटा रखा जाता है. पूजा से पहले जल से भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि कराया जाता है और पूजा स्थल में जल छिड़कर उसे पवित्र भी किया जाता है. 

पूजा घर में क्यों रखना चाहिए जल
ध्यान दें कि एक दो वस्तु इधर-उधर हो सकती है लेकिन पूजा स्थल पर एक लोटे में जल रखने का नियम जरूरी बताया गया है. मान्यता है कि जिस तरह पूजा में गरुड़ घंटी के रूप में गुरुड़ देव की स्थापना की जाती है वैसे ही वरुण देव की स्थापना लोटे में जल रखकर की जाती है. मान्यता है कि जल की पूजा वरुण देव के रूप में की जाती है. वरुण देवता ही हैं तो संसार की रक्षा करते हैं और जब उसी जल में तुलसी के कुछ पत्ते डाल दिए जाते हैं तो उसकी पवित्रता और बढ़ जाती है. जल में तुलसी डालते ही जल आचमन योग का निर्माण हो जाता है और इस जल से देवी-देवता का आजमन करने वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं.

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पूजा घर में जल रखने का नियम

  • पूजा घर में जल उत्तर या ईशान कोण में रखना अति शुभ होता है. इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

  • पूजा स्थल पर जब भी जल रखें ध्यान रहे कि उसे तांबे के धातु वाले लोटे में ही रखें. यह धातु अति शुभ माना गया है.

  • पूजा के बाद बचे जल को इधर-उधर फेंकने की बजाय पौधे में डालें या पक्षियों के लिए रख दें. इससे नकारात्मकता दूर होगी.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है?

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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