Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष शुरू होने में कुछ ही घंटे, जान लें तुलसी से जुड़े वो नियम जिसको मानना जरूरी!
Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष शुरू होने में कुछ ही घंटे, जान लें तुलसी से जुड़े वो नियम जिसको मानना जरूरी!

Sleeping Vastu Tips: यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता बनी रहे, तो अपनी सोने की आदतों को आज ही सुधारें। सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में और पैर पश्चिम या उत्तर दिशा में रखना ही सबसे शुभ माना गया है। याद रखिए—छोटी-सी आदत भी आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है।

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 06, 2025, 05:00 PM IST
Sleeping Vastu Tips In Hindi: हम सब जानते हैं कि नींद हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छी नींद न केवल शरीर को ताजगी देती है बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी बनाए रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप किस दिशा में सोते हैं, उसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य, विचारों और जीवन की प्रगति पर पड़ता है? वास्तु शास्त्र और आयुर्वेद के अनुसार, सोने की दिशा बेहद मायने रखती है। विशेष रूप से सूर्योदय की दिशा यानी पूर्व दिशा में पैर करके सोना अशुभ माना गया है। इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण छिपे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्यों सूर्योदय की ओर पैर करके सोना अशुभ माना जाता है और इसके पीछे कौन से रहस्य छिपे हैं।

1. पूर्व दिशा का महत्व
पूर्व दिशा को ज्ञान, प्रकाश और ऊर्जा की दिशा माना गया है। सूरज का उदय इसी दिशा से होता है और यह जीवन में नई शुरुआत, सकारात्मकता और उत्साह का प्रतीक है। प्राचीन शास्त्रों में पूर्व दिशा को देवताओं और ऋषियों की दिशा माना गया है।
अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर पैर करके सोता है, तो इसे सूर्य देव का अपमान माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की प्रगति रुक सकती है और जीवन में बाधाएँ आ सकती हैं।

2. सूर्य देव का अपमान
भारतीय परंपरा में सूर्य देव को साक्षात् देवता का दर्जा दिया गया है। वे जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रदाता माने जाते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय लोग अर्घ्य देकर उनकी पूजा करते हैं।
ऐसे में यदि कोई व्यक्ति सोते समय पैर सूर्य उदय की दिशा में करता है, तो इसे देवता का अनादर समझा जाता है। माना जाता है कि यह आचरण नकारात्मक परिणाम ला सकता है और व्यक्ति को पितृ तथा देव कृपा से वंचित कर सकता है।

3. स्वास्थ्य पर असर
वास्तु शास्त्र ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सोने की दिशा का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है।
पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक शांति देता है और बच्चों के लिए पढ़ाई में लाभकारी माना गया है।
लेकिन पूर्व की ओर पैर करके सोना ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ देता है। इससे सुबह उठने पर थकान महसूस होती है और मानसिक बेचैनी बनी रहती है।
सूर्योदय की पहली किरणें सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं, और पैरों को इस दिशा में रखने से वह ऊर्जा शरीर में उचित रूप से प्रवेश नहीं कर पाती।

4. आध्यात्मिक दृष्टिकोण
भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि पूर्व दिशा से आने वाली रोशनी और हवा आत्मा को शुद्ध करने वाली होती है। इस दिशा का संबंध आध्यात्मिकता और ध्यान से है। इसलिए सोते समय सिर पूर्व दिशा में और पैर पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है।
पूर्व दिशा में पैर रखने से आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आती है। कहा जाता है कि इससे ध्यान और साधना में एकाग्रता कम हो सकती है और व्यक्ति का मन अस्थिर रह सकता है।

5. वास्तु शास्त्र की मान्यता
वास्तु शास्त्र में सोने की 4 मुख्य दिशाओं का अलग-अलग महत्व बताया गया है:
पूर्व दिशा की ओर सिर – शिक्षा, स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच के लिए उत्तम।
दक्षिण दिशा की ओर सिर – आयु वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए शुभ।
पश्चिम दिशा की ओर सिर – धन और प्रसिद्धि में मददगार, लेकिन हमेशा अनुकूल नहीं।
उत्तर दिशा की ओर सिर – अत्यंत अशुभ, इससे स्वास्थ्य और जीवन में संकट बढ़ सकते हैं।
इसी आधार पर पूर्व दिशा में पैर रखना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि यह सूर्य और ऊर्जा स्रोत के विरुद्ध कार्य करना है।

6. सांस्कृतिक दृष्टांत
भारतीय पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी दिशा-निर्देशों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्म मुहूर्त में पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रार्थना करने को श्रेष्ठ माना गया है। इस दिशा को देवताओं का निवास स्थान बताया गया है।
ऐसे में पैर पूर्व दिशा की ओर करने का अर्थ है, देवताओं और ऋषियों के प्रति असम्मान। यही कारण है कि इसे अशुभ और बाधा उत्पन्न करने वाला माना गया है।

7. जीवन पर प्रभाव
मान्यता है कि जो लोग लगातार पूर्व दिशा की ओर पैर करके सोते हैं, उनके जीवन में:
शिक्षा और करियर में अड़चनें आ सकती हैं।
मानसिक शांति भंग हो सकती है।
आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है।
जीवन में बार-बार रुकावटें और अवसरों का नुकसान हो सकता है।
इसलिए कहा जाता है कि सोने की आदतों पर ध्यान देकर जीवन की दिशा बदली जा सकती है।

8. सही सोने की आदतें
अगर आप भी अक्सर बिना सोचे-समझे किसी भी दिशा में सो जाते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। वास्तु और स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टि से निम्नलिखित आदतें अपनानी चाहिए:
सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में रखकर सोएं।
पैरों की दिशा उत्तर या पूर्व की ओर न हो।
सोने का स्थान साफ-सुथरा और हवादार रखें।
सोने से पहले सकारात्मक विचारों और प्रार्थना से दिन का अंत करें।

निष्कर्ष
सूर्योदय की दिशा यानी पूर्व दिशा ऊर्जा, ज्ञान और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए इस दिशा की ओर पैर करके सोना न केवल धार्मिक दृष्टि से अशुभ है, बल्कि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक है।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

