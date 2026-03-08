Advertisement
trendingNow13133702
Hindi Newsधर्मVastu Tips: मंदिर से लौटकर तुरंत पैर धोना पड़ सकता है भारी, शास्त्रों में बताए गए हैं ये बड़े नुकसान

Vastu Tips: मंदिर से लौटकर तुरंत पैर धोना पड़ सकता है भारी, शास्त्रों में बताए गए हैं ये बड़े नुकसान

Temple Vastu Tips: हिंदू धर्म में मंदिर को देवस्थान के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र माना जाता है. अक्सर लोग मंदिर से लौटन के बाद हाथ-पैर धो लेते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मंदिर से आने के तुरंत बाद ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं कि मंदिर से लौटने के तुरंत बाद पैर धोना क्यों निषेध है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 08, 2026, 04:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips: मंदिर से लौटकर तुरंत पैर धोना पड़ सकता है भारी, शास्त्रों में बताए गए हैं ये बड़े नुकसान

Vastu Shastra: सनातन धर्म में मंदिर जाना महज एक धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि खुद को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का एक रास्ता भी है. मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से मंदिर जाकर देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना करते हैं, उनके जीवन में आने वाली बाधाएं अपने आप ही कम होने लगती हैं. भगवान की पूजा में भाव और शुद्धि दोनों का महत्व है, लेकिन अक्सर हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे मंदिर जाने का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग मंदिर से आकर तुरंत पैर धो लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है. आइए जानते हैं कि मंदिर से आने के बाद तुरंत पैर क्यों नहीं धोना चाहिए और इस बारे में शास्त्र-पुराण क्या कहते हैं.

मंदिर से आने के बाद हाथ-पैर क्यों नहीं धोने चाहिए?

शास्त्रों के अनुसार, मंदिर परिसर एक उच्च ऊर्जा वाला क्षेत्र होता है. जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर समाहित हो जाती है. दर्शन के बाद जब हम घर लौटते हैं, तो वह दैवीय ऊर्जा हमारे साथ हमारे घर तक आती है. ऐसे में अगर हम तुरंत हाथ-पैर धो लेते हैं, तो जल के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा भी धुल जाती है. इसलिए मंदिर की शांति को अपने भीतर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि घर आने के बाद कम से कम 15-20 मिनट तक पानी ना छुएं. हालांकि, यह मान्यता है विज्ञान से मेल नहीं खाती है. लेकिन, चूंकि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है इसलिए लोग इसका पालन करते हैं.

मंदिर से लौटते समय इन 3 बातों का भी रखें ध्यान

मंदिर से निकलने के बाद इधर-उधर किसी दूसरे स्थान पर जाने या फालतू गपशप से बचना चाहिए. मंदिर से सीधे घर आना चाहिए ताकि वहां से मिली मानसिक शांति भंग न हो. अगर आप मंदिर में महादेव को जल अर्पित करने गए हैं, तो जल चढ़ाने के बाद खाली लोटा लेकर घर न आएं. उस लोटे में मंदिर का थोड़ा सा जल (चरणामृत स्वरूप) जरूर भर लें. मंदिर से लाए गए उस जल को घर के हर कोने में छिड़कें. मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सुख-समृद्धि का वास होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कर्ज और तंगी से चाहिए छुटकारा? लाल किताब के इन आसान उपायों से घर आएगी बरकत

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Narendra Modi
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
Odisha news
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
Punjab news
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
MEA
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
President Droupadi Murmu
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
Womens Day 2026
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
Gujarat Temple
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
assam election 2026
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए