Vastu Tips: घर के मंदिर में घंटी या घंटा टांगना क्यों है वर्जित, कारण जान चौंक जाएंगे!

Ghar Ke Mandir Ke Niyam: सार्वजनिक मंदिरों में तो घंटी लटकी रहती है या प्रवेश द्वार पर घंटा लटका रहता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर के मंदिर क्यों घंटी या घंटा नहीं लपेटा जाता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
Vastu Tips For Home Temple: हिंदू धर्म में मंदिरों को लेकर कई नियम हैं. घर के मंदिर के लिए अलग नियम है तो वहीं बाहर के मंदिर के लिए अलग मान्यताएं हैं. घर के पूजा स्थल को लेकर कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है. ध्यान दें कि जैसी ही हम बाहर के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें प्रवेश द्वार पर या तो बड़ा सा घंटा मिलता है या घंटी टंगी होती है. लेकिन इसके उलट घर के मंदिर में कोई घंटी नहीं टांगी जाती है. आइए जानें घर के मंदिर में कोई घंटी या घंटा क्यों नहीं टांगा जाता है.
घर के मंदिर में घंटी या घंटा क्यों वर्जित
एक सामान्य सा कारण तो यही है कि घर का मंदिर छोटा होता है और इसके लिए घंटी या घंटे को टांग कर रखने या घंटे की बहुत तेज आवाज की जरूरत नहीं होती है. ऐसे में छोटी सी घंटी जिसे पूजा की थाली में ही रखी जा सके, इसे ही उपयोग में लाया जाता है.
घर वास्तु
धार्मिक दृष्टि है कि घर की पूजा व्यक्तिगत और एकांत होती है जिसमें पूरा परिवार शामिल होता है. शांत और व्यक्तिगत रूप से पूजा में ध्यान लगा रहे इसके लिए बड़े घंटे नहीं लगाए जाते हैं. घंटे या घंटी की से कोई और आसपास के लोग न परेशान हो, किसी की शांति भंग न हो इसके लिए भी घर के मंदिर में घंटी या घंटा नहीं टांगा जाता है. इससे घर वास्तु भी खराब होता है.
ग्रह दोष
घर की पूजा सरल विधियों से पूर्ण की जाती है. जिसके लिए हाथ वाली छोटी घंटी को ही उपयोग में लाना धार्मिक रूप से सही होता है. सामान्य पूजा के लिए बड़ी घंटी या घंटा बजाना घर की ओर ग्रह दोष को आकर्षित कर सकता है.
परिवार के लोगों में क्लेश
घर का मंदिर पारिवारिक प्रेम और सकारात्मकता के संचार के लिए होता है. ऐसे में वातावरण की शुद्धि के लिए जरूरी नहीं की बड़ी घंटी ही रखी जाए. बल्कि घंटी की ऊर्जा से घर की शांति भंग हो सकती है और परिवार के लोग क्लेश कर सकते हैं.
