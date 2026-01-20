Vastu Tips: दिक्कतों को दूर करेंगे गुलाब के ये अचूक उपाय, धन और सम्मान दोनों मिलेगा

Rose Remedies For Positive Energy: कई बार ऐसा होता है कि घर में अचानक परेशानियां बढ़ने लगती हैं. दिमाग भी अशांत रहने लगता है. गुलाब की पंखुड़ियों के कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे परेशानियों का अंत होगा है. वास्तु टिप्स ठीक हो सकती है. धन और सम्मान बढ़ेगा.
Rose Vastu remedies Hindi: गुलाब के फूल से जुड़े कुछ उपाय करने से जीवन की परेशानियों का अंत हो सकता है. एक गुलाब का फूल वास्तु से लेकर कई अन्य परेशानियों का अंत कर सकता है. सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं और मानसिक शांति मिल सकती है. आइए इस गुलाब से जुड़े उपाय जानें.
शुक्रवार को गुलाब का ये उपाय करें
तनाव दूर करना है और पैसा नहीं टिकता है तो शुक्रवार को एक लाल गुलाब लें और एक कपूर का टुकड़ा रखें. शाम के समय फूल के बीच में ही कपूर को जलाएं, फूल को माता लक्ष्मी को चढ़ाएं. इस उपाय से घर का वास्तु भी अच्छा हो जाएगा. घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए और धन वृद्धि के लिए लगातार 5 शुक्रवार तक इस उपाय करें. घर में बरकत भी होने लगेगी.
मंगलवार को गुलाब का ये उपाय करें
मंगलवार को लाल कपड़े में लाल चंदन, लाल गुलाब और रोली को रखकर एक पोटली बनाएं. इसे मंदिर में रख आए और हनुमान चालीसा का पाठ करें. अब पोटली को अपनी तिजोरी में रखें या फाइलें और धन रखने वाली जगह पर रखें. इस उपाय को करने से कार्यक्षेत्र में कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी और बाधाएं दूर होंगी. आत्मविश्वास को बढ़ेगा और सफलता के रास्ते खुलेंगे.
गुलाब के उपाय करने से पहले रखें ये सावधानी
गुलाब से जुड़े कोई भी उपाय करते समय मन में सकारात्मकता आती है लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हमेशा उपाय करने के लिए ताजा गुलाब का ही इस्तेमाल करें. फूल मुरझाया न हो या टूटा हुआ न हो.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
