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Hindi Newsधर्मVasudeva Chaturthi 2026: इस साल कब है वासुदेव चतुर्थी? जान लें शुभ मुहूर्त योग और महत्व

Vasudeva Chaturthi 2026: इस साल कब है वासुदेव चतुर्थी? जान लें शुभ मुहूर्त योग और महत्व

Chaitra Vinayaka Chaturthi Muhurat Yoga: चैत्र मास की चतुर्थी तिथि पर वासुदेव चतुर्थी तिथि का व्रत रखा जाता है. इस दिन गणेश जी के निमित्त व्रत रखा जाता है और पूजा उपासना की जाती है. आइए इस दिन के योग और मुहूर्त के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:47 PM IST
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Chaitra Vinayaka Chaturthi Yog
Chaitra Vinayaka Chaturthi Yog

Vasudeva Chaturthi 2026: हिंदू धर्म में वासुदेव चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व है जो भगवान गणेश को समर्पित हैं. यह व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को रखा जाता है.  वासुदेव चतुर्थी व्रत को चैत्र विनायक चतुर्थी और मनोरथ चतुर्थी व्रत के रूप में भी जाना जाता है. इस दिन भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से की जाती है. आइए जानें इस साल  वासुदेव चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं और क्या योग बन रहे हैं.

कब है वासुदेव चतुर्थी?
वैदिक पंचांग को देखें तो 21 मार्च 2026 को रात के 11:56 बजे से चैत्र शुक्ल चतुर्थी तिथि शुरू होगी और 22 मार्च 2026 को रात 09:16 बजे तक तिथि का समापन होगा. सनातन धर्म में उदया तिथि पर कई व्रत रखे जाते हैं ऐसे में 22 मार्च को वासुदेव चतुर्थी व्रत रखा जाएगा. इस दिन गणेश दी की पूजा की जाती है.

वासुदेव चतुर्थी शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:48 बजे से सुबह 05:36 बजे तक
विजय मुहूर्त - दोपहर 02:30 बजे से सुबह 03:19 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त - शाम 06:32 बजे से सुबह 06:56 बजे तक
निशिता मुहूर्त - रात 12:04 बजे से रात 12:51 बजे तक

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वासुदेव चतुर्थी शुभ योग
फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि पर कई शुभ और मंगलकारी संयोग बनने वाले हैं जिनमें गणेश जी की पूजा करना तो शुभ होगा ही इसके साथ ही शिव परिवार की उपासना करना भी अति शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है. वासुदेव चतुर्थी पर रवि और भद्रावास योग का संयोग हो रहा है. रवि योग रात 10:42 बजे तक बना रहेगा और भद्रावास योग सुबह 10:36:से ही बनकर रात 09:16 बजे तक रहने वाला है. इन शुभ योगों में भगवान गणेश की पूजा करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है.

वासुदेव चतुर्थी महत्व
शास्त्रों के अनुसार वासुदेव चतुर्थी का व्रत रखने से व गणेश जी की विशेष पूजा आर्चना करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और सभी बाधाओं का अंत होता है. ज्ञान की प्राप्ति होती है और सुख-समृद्धि की आवक जीवन में बनी रहती है. मानसिक शुद्धि होती है और मोक्ष के रास्ते खुलते हैं. इस दिन विशेष रूप से दान करना अक्षय पुण्य प्रदान करता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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