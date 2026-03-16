Vasudeva Chaturthi 2026: इस साल कब है वासुदेव चतुर्थी? जान लें शुभ मुहूर्त योग और महत्व

Vasudeva Chaturthi 2026: हिंदू धर्म में वासुदेव चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व है जो भगवान गणेश को समर्पित हैं. यह व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को रखा जाता है. वासुदेव चतुर्थी व्रत को चैत्र विनायक चतुर्थी और मनोरथ चतुर्थी व्रत के रूप में भी जाना जाता है. इस दिन भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से की जाती है. आइए जानें इस साल वासुदेव चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं और क्या योग बन रहे हैं.

कब है वासुदेव चतुर्थी?

वैदिक पंचांग को देखें तो 21 मार्च 2026 को रात के 11:56 बजे से चैत्र शुक्ल चतुर्थी तिथि शुरू होगी और 22 मार्च 2026 को रात 09:16 बजे तक तिथि का समापन होगा. सनातन धर्म में उदया तिथि पर कई व्रत रखे जाते हैं ऐसे में 22 मार्च को वासुदेव चतुर्थी व्रत रखा जाएगा. इस दिन गणेश दी की पूजा की जाती है.

वासुदेव चतुर्थी शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:48 बजे से सुबह 05:36 बजे तक

विजय मुहूर्त - दोपहर 02:30 बजे से सुबह 03:19 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त - शाम 06:32 बजे से सुबह 06:56 बजे तक

निशिता मुहूर्त - रात 12:04 बजे से रात 12:51 बजे तक

Add Zee News as a Preferred Source

वासुदेव चतुर्थी शुभ योग

फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि पर कई शुभ और मंगलकारी संयोग बनने वाले हैं जिनमें गणेश जी की पूजा करना तो शुभ होगा ही इसके साथ ही शिव परिवार की उपासना करना भी अति शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है. वासुदेव चतुर्थी पर रवि और भद्रावास योग का संयोग हो रहा है. रवि योग रात 10:42 बजे तक बना रहेगा और भद्रावास योग सुबह 10:36:से ही बनकर रात 09:16 बजे तक रहने वाला है. इन शुभ योगों में भगवान गणेश की पूजा करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है.

वासुदेव चतुर्थी महत्व

शास्त्रों के अनुसार वासुदेव चतुर्थी का व्रत रखने से व गणेश जी की विशेष पूजा आर्चना करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और सभी बाधाओं का अंत होता है. ज्ञान की प्राप्ति होती है और सुख-समृद्धि की आवक जीवन में बनी रहती है. मानसिक शुद्धि होती है और मोक्ष के रास्ते खुलते हैं. इस दिन विशेष रूप से दान करना अक्षय पुण्य प्रदान करता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- शिव मृत्युञ्जय स्तोत्रम् का सच्चे मन से करें पाठ, मिलेगा भोले बाबा से लंबी आयु और मानसिक शांति का आशीर्वाद!

और पढ़ें- पांडवों से जुड़ी है निष्कलंक महादेव मंदिर की पौराणिक कथा, यहां दर्शन पाते ही हो जाती है आत्मशुद्धि!