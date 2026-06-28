/Vat Purnima 2026: इस साल वट पूर्णिमा व्रत कब है, जानें शुभ योग और पूजा का शुभ मुहूर्त

Vat Purnima 2026: इस साल सोमवार, 29 जून 2026 को वट पूर्णिमा व्रत है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का विशेष महत्व है. हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि वट पूर्णिमा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से और श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है. इस पर्व पर सुहागिन महिलाएं व्रत का संकल्प करती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती है. ध्यान दें पूर्णिमा तिथि पर पड़ने वाले वट सावित्री व्रत रखने का विधान ज्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में है. वहीं, उत्तर भारत में यानी बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर रखी जाती है.
Vat Purnima 2026 Kab Hai: वट सावित्री व्रत पर सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की विधि-विधान से पूजा करती हैं और वृक्ष की परिक्रमा करती है. इस व्रत को रखनेसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए वट पूर्णिमा व्रत पर बनने वाले शुभ मुहूर्त और योग के बारे में जानें.
हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि 29 जून 2026 को सुबह 03:06 बजे शुरू होगी और 30 जून 2026 को सुबह 05:26 बजे तक बनी रहेगी. इस तरह उदया तिथि में ज्येष्ठ वट पूर्णिमा व्रत 29 जून 2026 को रखा जाएगा.
ज्येष्ठ वट पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 बजे से लेकर सुबह 05:00 बजे तक होगा. अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना अति शुभ माना गया है. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 बजे से लेकर दोपहर 12:57 बजे तक. इस दिन अमृत काल रात 08:57 बजे से लेकर रात 10:45 बजे तक.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म में वट पूर्णिमा व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा की जाती है. परिक्रमा करते हुए महिलाएं सूत बांधती हैं और सावित्री-सत्यवान की कथा सुनती हैं. इससे दांपत्य जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और पति-पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं.
अखंड सौभाग्य की कामना के साथ वट पूर्णिमा व्रत का संकल्प करें.
16 श्रृंगार करें और एक बांस से बनी डलिया में सभी सामग्रियों को रखे.
इन सामग्रियों में सात प्रकार के अनाज रखें.
पुष्प, फल, रोली, सिंदूर, कच्चा सूत
वस्त्र, धूप, दीप और श्रृंगार की सामग्री रखें.
अब देवी सावित्र और सत्यवान के चित्र या मूर्ति को वट वृक्ष के नीचे स्थापित करें.
रोली, चंदन, सिंदूर, धूप-दीप आदि अर्पित करें.
प्रतिमा को बांस के पंखे से हवा करें और फल-फूल व वस्त्र चढ़ाएं.
बरगद के पेड़ की 11, 21, 51 या फिर 108 बार परिक्रमा करें और पेड़ को कच्चा सूते से लपेटें.
वट वृक्ष के नीचे ही बैठ कर सावित्री-सत्यवान की कथा सुनें.
पूजा संपन्ने होने पर पति के पैर छुएं और पंखा करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)