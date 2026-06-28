/Vat Purnima 2026: इस साल वट पूर्णिमा व्रत कब है, जानें शुभ योग और पूजा का शुभ मुहूर्त

Vat Purnima 2026: इस साल सोमवार, 29 जून 2026 को वट पूर्णिमा व्रत है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का विशेष महत्व है. हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि वट पूर्णिमा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से और श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है. इस पर्व पर सुहागिन महिलाएं व्रत का संकल्प करती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती है. ध्यान दें पूर्णिमा तिथि पर पड़ने वाले वट सावित्री व्रत रखने का विधान ज्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में है. वहीं, उत्तर भारत में यानी बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर रखी जाती है.