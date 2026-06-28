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Vat Purnima 2026: इस साल वट पूर्णिमा व्रत कब है, जानें शुभ योग और पूजा का शुभ मुहूर्त

Vat Purnima 2026 Puja Vidhi And Shubh Muhurat: हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है. सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और और दांपत्य जीवन में सुख प्राप्ति के लिए वट पूर्णिमा व्रत रखती है और सावित्री-सत्यवान कथा सुनती सुनाती हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 28, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:32 PM IST
Vat Purnima 2026: इस साल वट पूर्णिमा व्रत कब है, जानें शुभ योग और पूजा का शुभ मुहूर्त
Image Credit: AI (Vat Purnima Vrat)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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