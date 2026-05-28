Vat Purnima 2026 Date: वट पूर्णिमा व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को पड़ता है, लेकिन इस बार 2 पूर्णिमा पड़ने से महिलाओं में कन्फ्यूजन है कि वट पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा.
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Vat Purnima Vrat kab hai 2026 Date: वट पूर्णिमा व्रत रखने से अखंड सौभाग्य मिलता है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है. इसलिए हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुहागिन महिलाएं वट पूर्णिमा व्रत रखती हैं. साल 2026 में वट पूर्णिमा व्रत रखने की तारीख को लेकर खासी असमंजस की स्थिति है कि यह व्रत मई में रखा जाएगा या जून में.
वट पूर्णिमा व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाता है. इस साल ज्येष्ठ महीने में अधिकमास पड़ने से 2 ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ेंगी. पहली ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा और दूसरी ज्येष्ठ पूर्णिमा जिसके साथ ही इस महीने का समापन होगा. अब वट पूर्णिमा व्रत इन दोनों में से किस पूर्णिमा पर रखा जाएगा, इसे लेकर कन्फ्यूजन है.
ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा 30 मई 2026 को पड़ रही है, वहीं स्नान-दान की पूर्णिमा 31 मई 2026 को रहेगी. वहीं ज्येष्ठ महीने का समापन जिस पूर्णिमा को होगा, वो 29 जून 2026 को पड़ रही है. धर्म-शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ महीने के समापन की पूर्णिमा पर ही वट पूर्णिमा व्रत रखना उचित होगा, लिहाजा वट पूर्णिमा व्रत 29 जून 2026 को रखा जाएगा, न कि 30 मई को.
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इस साल अधिकमास पड़ने से ज्येष्ठ महीने के बाद के सभी व्रत-त्योहारों की तारीख आगे खिसक गई. इसकी शुरुआत वट पूर्णिमा से ही हो रही है, आमतौर पर वट पूर्णिमा मई में पड़ती है लेकिन इस साल जून महीने के अंत में पड़ रही है. क्योंकि 17 मई से 15 जून तक अधिकमास है.
वट सावित्री और वट पूर्णिमा व्रत को लेकर कन्फ्यूज न हों. दरअसल, कई राज्यों में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाता है. वहीं कई जगह यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को रखा जाता है. 16 मई को वट सावित्री व्रत रखा गया है, अब 29 जून को वट पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा.
वट पूर्णिमा की कथा के अनुसार प्राचीन समय में सावित्री नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी जिनकी शादी सत्यावान से हुई थी. लेकिन सत्यावन की आयु कम थी. जब एक दिन यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे-पीछे चल दीं. जब सावित्री ने अपने पति के प्राण नहीं ले जाने दिए.
तब सावित्री ने अपने तप, भक्ति और बुद्धिमत्ता से यमराज को प्रसन्न कर अपने पति के प्राण वापस प्राप्त कर लिए. कहते हैं जिस दिन सावित्री के पति सत्यवान को जीवनदान मिला था उस दिन ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा थी इसलिए ही इस पूर्णिमा पर महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखने लगीं.
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