वैवाहिक जीवन में प्रेम रस घोलेंगे वट सावित्री के ये उपाय, बस पति के साथ कर लें ये काम

Vat Savitri Vrat kab hai: वट सावित्री व्रत उत्तर भारत में ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या को रखा जाता है, वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा को रखा जाता है. इस साल ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या 16 मई 2026 को पड़ रही है. लिहाजा उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आदि में महिलाएं वट सावित्री व्रत 16 मई, शनिवार को रखा जाएगा.

इस साल वट सावित्री के दिन शनिश्‍चरी अमावस्‍या का संयोग बन रहा है. पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई 2026 को सुबह 05:11 पर प्रारंभ होगी और 17 मई 2026 को सुबह 01:30 पर समाप्‍त होगी. वहीं पूजा का मुहूर्त सुबह 07:12 बजे से सुबह 08:24 बजे तक रहेगा.

वट सावित्री पूजा

वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने का विधान है. क्‍योंकि सावित्री जब अपने पति के प्राणों का दान मांगने गई थी, तब उसने बरगद के पेड़ के नीचे ही अपने पति सत्‍यवान को लिटाया था. साथ ही मान्यता है कि इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है.

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बरगद के पेड़ की विधिवत तरीके से पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. साथ ही बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हुए कच्‍चा सूत लपेटा जाता है. ऐसा करने से पति की उम्र लंबी होती है. अकाल मृत्‍यु का भय दूर होता है.

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वट सावित्री के उपाय

यदि वैवाहिक जीवन में कोई समस्‍या है तो वट सावित्री व्रत के दिन एक खास उपाय कर लें. इससे दांपत्‍य जीवन की परेशानियां दूर होंगी और पति-पत्‍नी के बीच प्रेम बढ़ेगा. यह उपाय पति-पत्‍नी साथ मिलकर करें, तो ज्‍यादा प्रभावी फल मिलता है.

सुखी वैवाहिक जीवन का उपाय - इसके लिए वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी कूी पूजा करें और उनकी प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं. साथ ही महिलाएं अपने पति के साथ वट वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें. फिर वैवाहिक जीवन की खुशहाली की प्रार्थना करें. इस दिन सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री का दान करना भी बहुत शुभ फल देता है.

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आर्थिक तंगी दूर करने का उपाय - आर्थिक तंगी दूर करने के लिए वट सावित्री व्रत के दिन भगवान विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी की पूजा करें. पूजा में पीले या सफेद रंग की 11 कौड़ियां चढ़ाएं. फिर लाल कपड़े में लपेट कर इन्‍हें तिजोरी या धन स्‍थान पर रख लें. इससे देवी लक्ष्मी की कृपा से धन-समृद्धि बढ़ने लगेगी.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)