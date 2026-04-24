Vat Savitri 2026: महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए कब रखेंगी वट सावित्री व्रत? जानें सही तरीख समेत खास नियम

Vat Savitri 2026: सनातन परंपरा के अनुसार, हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है. महिलाएं यह व्रत मुख्य रूप से दापत्य जीवन में खुशहाली और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं. मान्यता है कि विधि-विधान से वट सावित्री व्रत रखने से दांपत्य जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती है. इस व्रत के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस छीन लिया था. इसलिए हर साल वैशाख ज्येष्ठ अमावस्या को सुहागिन महिलाएं पूरे विधि-विधान से निर्जला व्रत रखकर पूजा-अर्चना करती हैं. आइए, जानते हैं कि इस साल वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, और पूजन से जुड़े खास नियम क्या हैं.

वट सावित्री व्रत 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के मुताबिक, ज्येष्ठ अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 मई 2026 को सुबह 5 बजकर 11 मिनट से शुरू होगी. जबकि, अमावस्या तिथि का समापन 17 मई 2026 को रात 1 बजकर 30 मिनट पर होगा. इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल वट सावित्री व्रत 16 मई को ही रखा जाएगा. इसके अलावा इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 16 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 09 मिनट तक रहेगा. जबकि, अमृत काल दोपहर 1 बजकर 15 मिनट से लेकर 2 बजकर 40 मिनट तक रहेगा.

इस दिन होती है बरगद वृक्ष की पूजा

सनातन धर्म शास्त्रों में बरगद को पूजनीय माना गया है. श्रीमद्भगवत गीता के अनुसार, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं का वास होता है. इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं इसकी पूजा करके अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं. इस दिन वट वृक्ष में कच्चा सूत बांधने का विशेष विधान है. महिलाएं इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसमें कच्चा सूत लपेटती हैं.

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वट सावित्री 2026 पूजन विधि

वट सावित्री व्रत के पावन अवसर पर सुहागिन महिलाएं सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करती हैं और उसके बाद 16 श्रृंगार करती है. फिर, पूजन के लिए तैयार होकर एक थाल सजाती हैं, जिसमें अक्षत, रोली, कच्चा सूत, फल, मिठाई, धूप-दीप और भिंगोए हुए चने पूजन सामग्री के तौर पर रखती हैं. इसके बाद सुहागिन महिलाएं इन पूजन सामग्रियों से वट वृक्ष की पूजा करती हैं. इतना करने के बाद वहीं बैठकर व्रत का पाठ करती हैं, या सुनती हैं. पूजन की समाप्ति के बाद महिलाएं बड़े-बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)