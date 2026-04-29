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Hindi Newsधर्मVat Savitri 2026: वट सावित्री व्रत पर क्यों की जाती है वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा? जानें पौराणिक महत्व और पूजन की विधि

Vat Savitri 2026: वट सावित्री व्रत पर क्यों की जाती है वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा? जानें पौराणिक महत्व और पूजन की विधि

Vat Savitri 2026:  वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है. परंपरानुसार, महिलाएं इस दिन बरगद पेड़ की पूजा और परिक्रमा करती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा क्यों की जाती है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 29, 2026, 06:34 PM IST
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Vat Savitri 2026: वट सावित्री व्रत पर क्यों की जाती है वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा? जानें पौराणिक महत्व और पूजन की विधि

Vat Savitri 2026 : हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखने का विधान है. परंपरानुसार, विवाहित महिलाएं यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. वट सावित्री व्रत में विशेष तौर पर बरगद की पूजा की जाती है. पूजन के दौरान महिलाएं वट वृक्ष में कच्चा सूत पलेटते हुए उसकी 7 बार परिक्रमा करती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर व्रत सावित्री व्रत में बरगद पेड़ की पूजा और परिक्रमा क्यों की जाती है. इसका महिलाओं के अखंड सौभाग्य से क्या कनेक्शन है. आइए, जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में बरगद की परिक्रमा क्यों की जाती है और इससे जुड़ी परंपरा और नियम क्या हैं.

कब रखा जाएगा व्रत सावित्री व्रत?

दृक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 16 मई 2026 को सुबह 5 बजकर 11 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 17 मई 2026 को रात 1 बजकर 30 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल वट सावित्री व्रत 16 मई को ही रखा जाएगा. 

वट सावित्री व्रत में क्यों करते हैं बरगद की पूजा

शास्त्रों के अनुसार, बरगद के वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का वास होता है. इस वृक्ष के मूल यानी जड़ में ब्रह्मा जी, मध्य भाग यानी तने में भगवान विष्णु और ऊपरी हिस्से में भगवान शिव निवास करते हैं. इसके अलावा पेड़ में नीचे की ओर लटकती हुई डालियों को सावित्री का रूप माना जाता है. पौराणिक मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पतिव्रत व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे. यही वजह है कि वट सावित्री व्रत में बरगद की पूजा की जाती है. 

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यह भी पढ़ें: इस साल कब है वट सावित्री व्रत, नोट कर लें सही तिथि शुभ मुहूर्त और सरल पूजा विधि

वट सावित्री व्रत 2026 पूजन विधि

वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं. इसके बाद सोलह श्रृंगार करके वट वृक्ष के पूजन की तैयारी करती हैं. पूजन के दौरान सबसे पहले बरगद के पेड़ में अक्षत और फूल अर्पित करती हैं. इसके बाद सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष में कच्चा सूत लपेटती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं. इसके बाद महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बैठकर व्रत कथा का पाठ करती हैं. इतना करने के बाद महिलाएं भोग लगाकर व्रत का समापन करती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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