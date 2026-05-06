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Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत पर करें इन सामग्री का दान, अखंड सौभाग्य और सुख-समृद्धि मिलेगा वरदान

Vat Savitri Vrat 2026 Kab Hai: वट सावित्री व्रत सुहागिनों को लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है. ऐसे में आइए इस लेख में जानें कि इस पर्व पर किन चीजों का दान करें जिससे अखंड सौभाग्य और सुख का आशीर्वाद प्राप्त हो सके.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 06, 2026, 01:55 PM IST
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Vat Savitri Vrat 2026
Vat Savitri Vrat 2026

Vat Savitri Vrat 2026 Daan: वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए उत्सव और व्रत पूजा का दिन होता है. महिलाएं पति की लंबी उम्र,अखंड सौभाग्य और सुख-समृद्धि के लिए व्रत का संकल्प करती हैं. इस व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करने का विशेष विधान है. इस साल महिलाएं ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर शनिवार 16 मई 2026 को वट सावित्री व्रत रखेंगी. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि वट सावित्री व्रत पर किन वस्तुओं का दान करना अति शुभ होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है. 

वट सावित्री व्रत पर किन वस्तुओं का दान करें
वस्त्र का दान- वट सावित्री व्रत पर वस्त्रों का दान करने से पति की आयु लंबी और सौभाग्य में वृद्धि होती है. जरूरतमंद महिलाओं में नई साड़ी या अन्य वस्त्र दान करें.

मौसम अनुसार फल- मौसम अनुसार फल का दान करना अति शुभ फलदायी होता है. सुहागिन महिलाओं या जरूरतमंदों को फल का दान करें तो वैवाहिक जीवन में खुशहाली आ सकती है. 

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शृंगार की सामग्री का दान- वट सावित्री व्रत पर सुहागिन महिलाओं को अगर सौभाग्य से जुड़ी सामग्री यानी शृंगार की सामग्री दान करें तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है. कुमकुम, मेहंदी, चूड़ी और बिंदी आदि का दान करें.

चावल का दान करें- वट सावित्री व्रत पर अगर अनाज का दान करें तो इसे पुण्य फलदायी माना जाता है. ऐसे घर में अन्न-धन की कभी कमी नहीं होती है और दिन-रात समृद्धि होती है.

घी और तेल का दान- वट सावित्री व्रत पर अगर घी और तेल का दान करें तो इसे शुभ माना जाता है. मंदिर या जरूरतमंदों को घी और तेल दान करें तो जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं और धन का आगमन बना रहता है.

धन का दान- वट सावित्री व्रत पर अगर अपनी शक्ति अनुसार धन का दान करें तो मां लक्ष्मी ऐसे घर में स्थिर रूप में वास करती हैं. ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को धन दक्षिणा के रूप में दें. इस दान से व्रत पूर्ण भी होगा और आर्थिक परेशानियां दूर होंगी.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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