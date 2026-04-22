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Hindi Newsधर्मVat Savitri Vrat 2026: इस साल कब है वट सावित्री व्रत, नोट कर लें सही तिथि शुभ मुहूर्त और सरल पूजा विधि

Vat Savitri Vrat 2026: इस साल कब है वट सावित्री व्रत, नोट कर लें सही तिथि शुभ मुहूर्त और सरल पूजा विधि

Vat Savitri Vrat 2026 Date: सनातन परंपरा में ज्येष्ठ माह को विशेष माना गया है. इसी माह में वट सावित्री व्रत रखा जाता है जिसका बड़ा महत्व बताया गया है. आइए जानें साल 2026 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:53 PM IST
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Vat Savitri Puja (AI Photo)
Vat Savitri Puja (AI Photo)

Vat Savitri Vrat 2026 Tithi: सनातन परंपरा में ज्येष्ठ माह की बड़ी महिमा बताई गई है. ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत रखने का विधान है जिसमें महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत का संकल्प करती हैं. वैवाहिक जीवन में सुख बना रहे इसके लिए भी इस व्रत को रखा जाता है. अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महिलाएं बरगद के पेड़ की विधि-विधान से पूजा करती हैं. आइए जानें इस साल वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन की पूजा विधि क्या है व शुभ मुहूर्त क्या हैं. 

कब है वट सावित्री व्रत 2026
वैदिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि इस साल 16 मई 2026 को सुबह 05:11 बजे से शुरू होगी और 17 मई 2026 को रात 01:30 बजे तिथि का समापन हो जाएगा. इस तरह उदया तिथि में 16 मई 2026 को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा.

वट सावित्री व्रत 2026 शुभ मुहूर्त
वैसे तो वट सावित्री व्रत के दिन पूरा दिन ही पवित्र माना जाता है लेकिन कुछ विशेष शुभ मुहूर्त पर भी एक नजर डाल सकते हैं.
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:07 से लेकर 04:48 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:04 से लेकर 03:28 तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:04 से लेकर 07:25 तक
निशिता मुहूर्त: रात 11:57 से लेकर 12:38 (17 मई) 

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वट सावित्री व्रत पूजा विधि

  • सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहनें. मन ही मन व्रत का संकल्प करें.

  • बांस की दो टोकरी में सप्तधान्य भरें.

  • ब्रह्मा और सावित्री की प्रतिमा एक टोकरी पर रखें.

  • दूसरी टोकरी सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा स्थापित करें.

  • देवी सावित्री के पूजन में शृंगार सामग्री अर्पित करें.

  • अब देवी सावित्री के मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ्य दें.

  • इसके बाद वटवृक्ष की पूजा करें, पूजा संपन्न होने पर पेड़ की जड़ों में जल चढ़ाएं.

  • बरगद के पेड़ की परिक्रमा करे और साथ में वटवृक्ष के तने पर कच्चा सूता भी लपेटती जाएं.

  • 108, 28 या फिर कम से कम सात बार परिक्रमा करें.

  • अब पेड़ के नीचे बैठकर वट सावित्री व्रत कथा सुने सुनाएं.

  • पति की लंबी उम्र और सुख-शांति के लिए देवी सावित्री और बगरद के पेड़ से प्रार्थना करें.

वट सावित्री व्रत का महत्व
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, वट सावित्री व्रत करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है. इस दिन जो भी महिला विधि-विधान से पूजा करती हैं उसके पति के जीवन से सभी परेशानियों का अंत होने लगता है. दांपत्य जीवन में स्थिरता आती है और प्रेम बढ़ता है. मान्यता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है ऐसे में इस दिन इस पेड़ की पूजा करने से एक साथ त्रिदेव की पूजा हो जाती है. मान्यता है कि इसी तिथि पर देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे. जिसके बाते ही वट सावित्री व्रत का संकल्प हर ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर किया जाने लगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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