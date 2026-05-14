पहली बार वट सावित्री व्रत रख रहीं नवविवाहिताओं के लिए बड़ी अड़चन! व्रत रखने से पहले जान लें ये जरूरी बात

वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. ये व्रत करवा चौथ की तरह अहम होता है और नवविवाहिताएं इसे लेकर बहुत उत्‍साहित रहती हैं. जिन लड़कियों की नई शादी हुई है और वे इस साल से वट सावित्री व्रत रखना शुरू करने जा रही हैं, वो कुछ नियम जान लें.

उदाहरण के लिए नए व्रत की शुरुआत हमेशा शुभ योग में करनी चाहिए. खरमास, मलमास, गुरू या शुक्र तारा डूबने जैसे अशुभ समय में नए व्रत की शुरुआत नहीं की जाती है. इस साल मलमास या पुरुषोत्‍तम महीना पड़ रहा है, ऐसे में नया व्रत शुरू करना चाहिए या नहीं इसे लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन है.

(यह भी पढ़ें: 3 साल में आता है महापुण्‍य लाभ देने वाला यह खास महीना, एक गलती भी की तो बढ़ेगा पाप का घड़ा)

Add Zee News as a Preferred Source

मलमास से एक दिन पहले वट सावित्री

16 मई 2026 को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा और उसके अगले दिन 17 मई से मलमास शुरू हो रहा है, जिसे पुरुषोत्‍तम महीना या अधिकमास भी कहते हैं. ऐसे में नवविवाहिताओं का वट सावित्री रखना उचित है या नहीं, इसे लेकर 2 मत हैं.

- ज्‍योतिषाचार्यों के अनुसार, चूंकि वट सावित्री व्रत मलमास में नहीं पड़ रहा है, बल्कि उससे एक दिन पहले पड़ रहा है. साथ ही जिस ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या तिथि पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है, उसका अंश भी मलमास के पहले दिन नहीं है. ऐसे में ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या पर पहली बार वट सावित्री व्रत रखने में कोई समस्‍या नहीं है, लिहाजा वो महिलाएं व्रत रख सकती हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई है.

- वहीं दूसरा मत यह है कि इस मामले में नई शादीशुदा लड़कियां अपने ससुराल की परंपरा का पालन करें. यदि आपकी ससुराल में ऐसी परंपरा है कि जिस साल मलमास पड़ता है, उस साल नया व्रत नहीं उठाया जाता है, तो आप भी उसका पालन करें. अन्‍यथा बिना किसी हिचक के व्रत की शुरुआत कर सकती हैं.

हां, इस बात का ध्‍यान रखें कि मलमास के दौरान न ही कोई नया व्रत प्रारंभ करें, न व्रत का उद्यापन करें, न ही अन्‍य कोई शुभ कार्य करें. मलमास में सुहागलें (गौरी-गणेश की पूजा करना, सुहागिनों को भोजन कराकर उन्‍हें सुहाग सामग्री भेंट करना) भी नहीं की जाती हैं.

(यह भी पढ़ें: साल 2026 की सबसे शक्तिशाली अमावस्याओं में एक है ज्येष्ठ अमावस्या! क्‍यों?)

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)