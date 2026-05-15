वट सावित्री व्रत पर नहीं मिल रही ऑफिस से छुट्टी, यहां देखें सुबह, दोपहर और शाम के लिए पूजा मुहूर्त

Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है. बिना इसके यह व्रत पूरा नहीं होता है. 16 मई 2026, शनिवार को वट सावित्री व्रत है. लेकिन कई ऐसी कामकाजी महिलाएं भी हैं, जिन्‍हें इस दिन छुट्टी नहीं मिल पाई है, तब वे वट वृक्ष की पूजा कैसे करें? बिना बरगद के पेड़ की पूजा किए सुहागिनों का ये व्रत पूरा नहीं होता है. लेकिन इसे लेकर चिंतित न हों. सुबह, शाम और दोपहर को पूजा के लिए मुहूर्त हैं.

वट सावित्री पूजा मुहूर्त 2026

पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 16 मई 2026 को सुबह 05:11 बजे से 16 व 17 मई 2026 को मध्‍यरात्रि 01:30 बजे तक है. 16 मई को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा और पूजा की जाएगी. वहीं व्रती महिलाएं 17 मई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा के बाद व्रत खोल सकती हैं. वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए 4 मुहूर्त हैं -

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:07 बजे से 04:48 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:04 बजे से 03:28 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:04 बजे से 07:25 बजे तक

निशिता मुहूर्त: रात 11:57 बजे से 12:38 बजे तक

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बेहतर है कि दोपहर तक ही वट वृक्ष की पूजा कर लें, वहीं शाम का समय दीपदान के लिए उचित होता है.

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... इसलिए की जाती है वट के पेड़ की पूजा

मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ में भगवान ब्रह्मा, तने में श्रीहरि विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास होता है. साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन देवी सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे. तब अपने पति को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाया था.

वट सावित्री व्रत पर शनिश्‍चरी अमावस्‍या

इस साल वट सावित्री व्रत इसलिए भी खास है क्‍योंकि इस दिन शनि अमावस्‍या भी पड़ रही है. ऐसे में वट वृक्ष की पूजा के साथ शनि दोष से निपटने के उपाय करना भी लाभ देगा.

वट सावित्री व्रत पूजा विधि

सुबह जल्‍दी स्‍नान करके वट सावित्री व्रत का संकल्‍प लें. इस दिन लाल, हरे, पीले जैसे शुभ रंग पहनें. पूरे दिन निर्जला व्रत रखें. यदि संभव न हो तो दूध, फल ले सकते हैं. शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष की पूजा करें. इसके लिए वट वृक्ष के नीचे श्रद्धा भाव से माता सावित्री व सत्यवान की तस्वीर स्थापित करें. एक लोटे में स्वच्छ जल भरकर वट वृक्ष की जड़ में अर्पित करें.

सावित्री माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं, फल, फूल और मिठाई भी अर्पित करें. फिर कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की सात बार परिक्रमा करते हुए तने पर सूत लपेटें. फिर हाथ में चने लेकर वट सावित्री व्रत कथा का पाठ करें. इस दिन गरीब-जरूरतमंदों को दान जरूर दें. अगले दिन स्‍नान और सामान्‍य पूजा के बाद व्रत का पारण करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)